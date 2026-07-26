IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul atinge apogeul în SUA, cu aproximativ 140.000 de concedieri. Totul se întâmplă pe fondul AI-ului și al reducerilor de cheltuieli

România nu a rămas în afara acestei transformări. Nu există, deocamdată, o statistică oficială care să ne spună câți angajați români au fost înlocuiți direct de un sistem AI, iar o asemenea cifră ar fi oricum dificil de calculat. Companiile vorbesc despre eficientizare, reducerea costurilor, reorganizare globală sau schimbarea priorităților, chiar dacă, în același timp, mută o parte tot mai mare din investiții către cloud și inteligență artificială. Playtech a analizat datele disponibile din piață pentru a contura un tablou de ansamblu asupra locurilor de muncă afectate în industria IT din România. Cazurile publice arată însă că reducerile de personal au ajuns deja la mii de posturi în operațiunile locale ale unor companii importante.

Marile reduceri de personal care au lovit industria IT din România

Nu există un bilanț oficial care să arate câți IT-iști și-au pierdut locurile de muncă în România și nici câți dintre ei au fost înlocuiți direct de inteligența artificială. Punând însă cap la cap cele mai mari cazuri pentru care au apărut cifre publice, putem vorbi despre aproximativ 2.200–2.600 de posturi afectate numai în câteva dintre marile companii prezente pe piața locală.

Companie Perioada Posturi afectate în România Ce știm despre reduceri Oracle România 2025–2026 aproximativ 900 Circa 400 de posturi raportate în primul val și alte aproximativ 500 în noua rundă din 2026, în contextul reducerii costurilor și al mutării resurselor către cloud și AI. Aumovio 2025–2026 între 641 și aproximativ 1.000 Compania a confirmat desființarea a 641 de posturi, în timp ce estimările mai largi apărute anterior indicau că reducerile ar putea ajunge până la aproximativ 1.000. Amazon Iași 2024–2025 peste 500 Peste 500 de posturi din divizia Retail Business Services au fost vizate în 2025. Compania desființase anterior și departamentul local de Machine Learning, unde lucrau aproximativ 400 de oameni, însă cifrele trebuie tratate separat pentru a evita dublarea unor reduceri. Microsoft România 2025 aproximativ 150–200 Concedieri colective raportate în presă, printre angajații afectați aflându-se ingineri software, manageri de proiect și alți specialiști tehnici. Compania nu a prezentat public un bilanț local detaliat. Totalul marilor cazuri publice 2024–2026 aproximativ 2.200–2.600 Interval orientativ, calculat din informațiile apărute public. Nu reprezintă un bilanț oficial al industriei și nici numărul angajaților înlocuiți direct de AI.

Cifra de aproximativ 2.200–2.600 de posturi rezultă din adunarea marilor cazuri cunoscute: circa 900 de poziții la Oracle, între 641 și aproximativ 1.000 la Aumovio, peste 500 la Amazon Iași și între 150 și 200 la Microsoft România. Limita superioară depinde în special de amploarea finală a reducerilor de la Aumovio și de cifrele raportate în presă, care nu au fost confirmate în toate cazurile prin bilanțuri detaliate ale companiilor.

Publicația de tehnologie The Next Web scrie că aproximativ 500 de angajați ai Oracle din România au fost vizați de noua rundă începută în iunie 2026. Aceasta vine după alte aproximativ 400 de posturi eliminate în operațiunile locale cu mai puțin de un an înainte. Oracle nu a confirmat public cifra exactă a noului val, însă compania își reduce personalul la nivel global în timp ce investește masiv în cloud și infrastructură pentru inteligența artificială.

În cazul Aumovio, compania a confirmat desființarea a 641 de posturi din activitățile sale de cercetare și dezvoltare din România: 288 la Iași, 236 la Timișoara și 117 la Sibiu. Potrivit SeeNews, reducerile locale fac parte dintr-un program global prin care producătorul încearcă să reducă cheltuielile de cercetare și dezvoltare și să își adapteze investițiile la schimbările din industria auto. Estimări mai largi publicate înaintea confirmării oficiale indicau că numărul posturilor afectate în România ar putea ajunge până la aproximativ 1.000.

Și Amazon a redus puternic operațiunile locale. Compania pregătea în 2025 eliminarea a peste 500 de posturi din divizia Retail Business Services de la Iași. În anul precedent fusese închis și departamentul local de Machine Learning, unde lucrau aproximativ 400 de angajați. Aceste informații arată amploarea reducerilor, însă cele două episoade trebuie analizate separat pentru a nu număra de două ori posturi sau angajați afectați de reorganizările succesive.

În cazul Microsoft România, Wall-Street.ro a relatat că aproximativ 150–200 de oameni urmau să fie afectați de o rundă de concedieri colective. Printre cei vizați s-ar fi aflat ingineri software, manageri de proiect și alți angajați cu roluri tehnice, însă reprezentanții companiei nu au prezentat public o statistică locală detaliată.