Cheltuielile au explodat, chiar dacă şi veniturile au crescut în ultimul an. Pe ce se duc cei mai mulți bani ai românilor, statistică îngrijorătoare

Cea mai importantă sursă de bani rămâne salariul. Veniturile provenite din salarii și alte drepturi salariale au reprezentat 68,5% din totalul veniturilor gospodăriilor și au ajuns la 6.438 de lei lunar pentru o familie.

Pe locul al doilea se află prestațiile sociale, precum pensiile, alocațiile și alte beneficii acordate de stat, care au avut o contribuție de 20% la veniturile totale și au însumat în medie 1.879 de lei lunar pe gospodărie.

Aproape tot ce câștigă românii se duce pe cheltuieli

Creșterea veniturilor nu a însemnat automat și o îmbunătățire semnificativă a capacității de economisire. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au ajuns la 8.037 de lei, cu peste 1.000 de lei mai mult decât în anul anterior. Practic, 85,5% din veniturile totale sunt consumate lunar.

Cele mai mari sume merg către consumul curent, respectiv hrană, utilități, îmbrăcăminte, transport și alte necesități zilnice. În același timp, taxele, contribuțiile și impozitele continuă să reprezinte o parte importantă din bugetul familiilor.

INS arată că transferurile către administrația publică și fondurile de asigurări sociale au însumat în medie 2.699 de lei pe gospodărie, reprezentând 33,6% din totalul cheltuielilor.

Mâncarea rămâne principalul capitol de cheltuieli

Ca și în anii anteriori, cea mai mare parte a banilor destinați consumului este alocată alimentelor. Cheltuielile pentru produse alimentare și băuturi nealcoolice au ajuns la 1.553 de lei pe lună pentru o gospodărie, reprezentând 32,1% din totalul cheltuielilor de consum.

Pe locurile următoare se află costurile pentru locuință, apă, energie electrică, gaze și alți combustibili, care au însumat 761 de lei lunar și au avut o pondere de 15,7%. Familiile au cheltuit, în medie, 379 de lei pe lună pentru îmbrăcăminte și încălțăminte și 339 de lei pentru transport.