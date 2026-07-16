Alertă de securitate în România. Atacuri cibernetice asupra instituțiilor publice și o nouă tentativă de fraudă îi vizează pe cetățeni

Mesaje false în numele Ministerului Transporturilor și al Ghișeul.ro

Una dintre cele mai recente metode folosite de atacatori presupune trimiterea unor SMS-uri prin care destinatarii sunt informați că ar avea de achitat o presupusă amendă. În mesaj este invocat numele Ministerului Transporturilor, iar utilizatorii sunt avertizați că neplata într-un termen foarte scurt ar putea atrage penalizări sau chiar măsuri suplimentare.

Pentru a face înșelătoria cât mai credibilă, mesajele conțin un link care imită aspectul platformei Ghișeul.ro. La prima vedere, pagina poate părea autentică, însă adresa web folosită de infractori diferă de domeniul oficial prin modificări aproape imposibil de observat pentru un utilizator grăbit.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) subliniază că Ministerul Transporturilor nu transmite astfel de notificări prin SMS și recomandă ignorarea acestor mesaje. Domeniile frauduloase identificate sunt blocate imediat ce sunt descoperite, însă atacatorii creează rapid alte site-uri asemănătoare.

În cazul în care cineva a introdus deja datele cardului bancar pe o astfel de pagină, specialiștii recomandă contactarea de urgență a băncii pentru blocarea instrumentelor de plată și limitarea eventualelor pierderi financiare.

Platforma ANCPI, afectată de unul dintre cele mai serioase incidente informatice

În paralel cu tentativa de fraudă prin SMS, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară se confruntă cu un incident cibernetic care a dus la suspendarea temporară a unor servicii digitale.

Printre sistemele afectate se numără și platforma e-Terra, utilizată pentru numeroase operațiuni cadastrale și de publicitate imobiliară. Activitatea acesteia a fost întreruptă pentru ca specialiștii să poată analiza amploarea incidentului și să readucă infrastructura în condiții de siguranță.

Reprezentanții instituției au transmis însă că, potrivit verificărilor efectuate până în prezent, bazele de date care conțin informațiile cetățenilor nu au fost compromise și nu există indicii că datele personale ar fi fost sustrase în urma atacului.