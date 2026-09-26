Poți lipsi de la serviciu dacă ai examen la facultate? Ce prevede Codul muncii

Poți cere concediu fără plată pentru examen

Salariații au dreptul să solicite concedii pentru formare profesională, care pot fi acordate cu sau fără plată, în condițiile stabilite de Codul muncii.

În cazul în care pregătirea este urmată din inițiativa salariatului, acesta poate solicita concediu fără plată pentru formare profesională.

Legea permite ca acest concediu să fie acordat și fracționat în cursul unui an calendaristic pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru examenele de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Există însă o condiție importantă: cererea pentru concediul fără plată pentru formare profesională trebuie înaintată angajatorului cu cel puțin o lună înainte.

Solicitarea trebuie să precizeze data începerii perioadei de formare profesională, domeniul și durata acesteia, precum și instituția în cadrul căreia se desfășoară.

Angajatorul poate respinge cererea numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

Nu poți decide singur să lipsești și să recuperezi ulterior

O variantă la care apelează mulți angajați este recuperarea orelor în altă zi. Aceasta nu poate fi însă decisă unilateral de salariat.