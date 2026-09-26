Poți lipsi de la serviciu dacă ai examen la facultate? Ce prevede Codul muncii
Să fii student și angajat în același timp poate deveni complicat în perioada sesiunii, mai ales atunci când un examen este programat exact în timpul orelor de lucru. Poate salariatul să lipsească de la serviciu pentru a merge la facultate sau riscă să aibă o absență nemotivată?
Codul muncii nu stabilește că simplul fapt că un angajat are examen îi oferă automat dreptul la o zi liberă plătită. Există însă mai multe variante prin care studentul poate lipsi legal, iar una dintre ele este prevăzută special pentru formarea profesională și susținerea examenelor.
Poți cere concediu fără plată pentru examen
Salariații au dreptul să solicite concedii pentru formare profesională, care pot fi acordate cu sau fără plată, în condițiile stabilite de Codul muncii.
În cazul în care pregătirea este urmată din inițiativa salariatului, acesta poate solicita concediu fără plată pentru formare profesională.
Legea permite ca acest concediu să fie acordat și fracționat în cursul unui an calendaristic pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru examenele de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior.
Există însă o condiție importantă: cererea pentru concediul fără plată pentru formare profesională trebuie înaintată angajatorului cu cel puțin o lună înainte.
Solicitarea trebuie să precizeze data începerii perioadei de formare profesională, domeniul și durata acesteia, precum și instituția în cadrul căreia se desfășoară.
Angajatorul poate respinge cererea numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.
Nu poți decide singur să lipsești și să recuperezi ulterior
O variantă la care apelează mulți angajați este recuperarea orelor în altă zi. Aceasta nu poate fi însă decisă unilateral de salariat.
Studentul nu poate pur și simplu să nu se prezinte la serviciu în ziua examenului și să anunțe că va lucra mai multe ore ulterior. Orice modificare a programului trebuie stabilită în condițiile aplicabile la locul de muncă.
Codul muncii permite existența programelor individualizate de muncă. Acestea pot fi stabilite la solicitarea salariatului sau cu acordul acestuia și permit o anumită flexibilitate în organizarea orelor de lucru.
În același timp, angajatorul are obligația să țină evidența orelor de muncă efectiv prestate de fiecare salariat.
Studentul poate cere și concediu fără plată pentru situații personale
Codul muncii prevede separat și dreptul salariaților la concedii fără plată pentru rezolvarea unor situații personale.
Durata acestora este stabilită prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
Această variantă nu trebuie confundată cu absența nemotivată. Concediul fără plată presupune parcurgerea procedurii aplicabile și aprobarea absenței în condițiile stabilite, în timp ce lipsa nejustificată de la serviciu poate avea consecințe disciplinare.
Prin urmare, faptul că studentul și-a informat angajatorul că are examen nu înseamnă automat că poate lipsi de la serviciu.
Poți folosi o zi din concediul de odihnă
O altă posibilitate este folosirea unei zile din concediul anual de odihnă.
Pentru studenții care cunosc din timp calendarul sesiunii, aceasta poate fi una dintre cele mai simple soluții. Totuși, concediul de odihnă se efectuează în baza unei programări colective sau individuale stabilite potrivit Codului muncii.
De aceea, nici în această situație studentul nu poate decide unilateral că ziua examenului va deveni zi de concediu.
Dreptul la concediu de odihnă există și pentru persoanele care s-au angajat recent. Salariatul nu trebuie să aștepte împlinirea unei anumite vechimi pentru a avea acest drept, însă numărul zilelor de concediu este raportat la activitatea prestată în cursul anului calendaristic.
Programul part-time poate fi o soluție pe termen lung
Pentru studenții care se confruntă frecvent cu suprapunerea cursurilor și examenelor cu programul de serviciu, o variantă poate fi trecerea la un contract cu timp parțial, dacă angajatorul și salariatul ajung la un acord.
Există însă reguli speciale. În cazul contractelor part-time, efectuarea muncii suplimentare este, în principiu, interzisă, cu excepțiile prevăzute expres de lege.
Astfel, dacă un student are un contract de patru ore pe zi, nu poate presupune că poate lipsi patru ore pentru examen și că va lucra automat opt ore în ziua următoare.
Programul poate fi organizat și inegal sau individualizat, dar modul concret de repartizare a timpului de lucru trebuie stabilit cu respectarea Codului muncii.
Ce se întâmplă dacă lipsești pur și simplu pentru examen
Faptul că un salariat este înscris la facultate și are examen nu justifică automat absența de la serviciu.
Dacă studentul nu a solicitat concediu, nu are o zi de concediu de odihnă aprobată și nici nu a stabilit cu angajatorul o altă variantă legală privind programul, lipsa poate fi considerată absență nemotivată.
De aceea, examenele cunoscute din timp ar trebui anunțate angajatorului cât mai devreme. În special atunci când este solicitat concediul fără plată pentru formare profesională, trebuie avut în vedere termenul legal de cel puțin o lună pentru depunerea cererii.
Așadar, răspunsul este că un student angajat poate lipsi de la serviciu pentru un examen, dar nu automat doar pentru că prezintă dovada că este student. Absența trebuie încadrată într-una dintre variantele prevăzute de lege sau stabilită în prealabil împreună cu angajatorul.