ASUS confirmă un atac informatic asupra magazinului său online. Datele personale și istoricul comenzilor unor clienți ar fi fost accesate de hackeri
Potrivit publicației britanice The Register, ASUS a notificat clienții afectați prin e-mail, explicând că a identificat o intruziune într-o parte a infrastructurii magazinului său online. Incidentul a fost semnalat inițial de publicația specializată KitGuru, însă producătorul nu a comunicat deocamdată câte persoane au fost afectate sau în ce țări s-a produs compromiterea datelor.
Deși compania afirmă că nu a identificat dovezi privind utilizarea abuzivă a informațiilor accesate, aceasta le recomandă clienților să fie atenți la mesajele și apelurile neașteptate care fac referire la produsele cumpărate. Informațiile despre comenzile anterioare ar putea fi folosite de infractori pentru a construi tentative de înșelăciune mai convingătoare.
Ce informații au fost compromise în atacul asupra ASUS eShop
Potrivit notificării trimise clienților, investigația ASUS indică faptul că atacatorul ar fi putut accesa anumite informații asociate comenzilor, inclusiv date de contact și înregistrări privind achizițiile. Compania nu a precizat exact ce câmpuri au fost expuse și nici dacă toate persoanele care au cumpărat produse din magazinul online sunt afectate.
ASUS a subliniat că incidentul nu a implicat informații financiare, precum numerele cardurilor de plată sau datele conturilor bancare. De asemenea, producătorul susține că, până în prezent, nu are cunoștință despre utilizarea abuzivă a informațiilor compromise sau despre prejudicii suferite de clienții afectați.
Imediat după identificarea accesului neautorizat, compania a luat măsuri pentru limitarea incidentului și a introdus mecanisme suplimentare de securitate pentru sistemele vizate. Investigația este în continuare în desfășurare, însă ASUS afirmă că nu a descoperit dovezi privind persistența accesului neautorizat.
Rămân totuși numeroase întrebări fără răspuns. Producătorul nu a comunicat când a început atacul, cât timp a avut intrusul acces la sistemele magazinului online sau prin ce metodă a reușit să pătrundă în infrastructura eShop. Nu se știe nici câți clienți au fost afectați și dacă incidentul vizează inclusiv persoane din România.
Cum pot fi folosite datele clienților pentru fraude online
Chiar dacă informațiile bancare nu au fost compromise, istoricul comenzilor și datele de contact pot fi utile infractorilor cibernetici. Acestea le-ar putea permite să creeze mesaje personalizate care par să provină de la ASUS și care includ referiri la produse cumpărate anterior, livrări sau solicitări de asistență tehnică.
De exemplu, un client ar putea primi un e-mail în care i se cere să confirme o comandă, să achite o presupusă taxă suplimentară sau să acceseze un link pentru actualizarea datelor personale. Prezența unor informații reale despre achizițiile sale ar putea face mesajul mai credibil, chiar dacă acesta provine de la un atacator.
ASUS avertizează asupra acestui risc și recomandă verificarea mesajelor, SMS-urilor și apelurilor neașteptate care fac referire la produsele sau serviciile sale. Compania consideră că riscul utilizării abuzive a datelor este redus, însă această evaluare nu exclude posibilitatea unor tentative individuale de fraudă.
Pentru a reduce riscul, verifică solicitările suspecte direct pe site-ul oficial ASUS, fără să accesezi linkurile primite în mesaje nesolicitate. Nu comunica parole, coduri de autentificare sau date bancare unei persoane care pretinde că reprezintă compania și îți solicită aceste informații prin telefon ori e-mail.
ASUS, vizată de un alt incident de securitate în 2025
Nu este prima dată când producătorul taiwanez se confruntă cu probleme de securitate informatică. În decembrie 2025, ASUS a confirmat că unul dintre furnizorii săi fusese victima unui atac revendicat de gruparea de ransomware Everest. Atacatorii susțineau că au obținut aproximativ 1 TB de informații, inclusiv date asociate companiei ASUS și altor producători din industria tehnologică.
La momentul respectiv, ASUS a precizat că incidentul a afectat anumite informații ale furnizorului, inclusiv cod sursă pentru camerele utilizate în telefoanele companiei, dar că sistemele proprii și datele clienților nu au fost compromise.
În același an, Playtech a relatat despre un atac cibernetic asupra routerelor ASUS, care a vizat aproximativ 50.000 de dispozitive vulnerabile. De asemenea, o vulnerabilitate descoperită în utilitarul ASUS DriverHub a ridicat întrebări despre securitatea programelor folosite pentru administrarea calculatoarelor.
Aceste incidente nu au o legătură demonstrată cu atacul asupra eShop, însă evidențiază provocările de securitate cu care se confruntă producătorii de tehnologie și serviciile lor online.
În cazul celui mai recent incident, principala preocupare rămâne posibilitatea ca informațiile despre comenzile clienților să fie utilizate în tentative de phishing. Playtech a explicat anterior cum poți recunoaște un e-mail de phishing și cum îți poți proteja conturile, inclusiv prin verificarea expeditorului și a adreselor către care trimit linkurile suspecte.
ASUS nu a anunțat deocamdată când va publica rezultatele investigației sau dacă va oferi informații suplimentare despre numărul persoanelor afectate. Până la clarificarea situației, clienții care au cumpărat produse din magazinul online al companiei ar trebui să acorde o atenție sporită mesajelor legate de comenzile lor anterioare.