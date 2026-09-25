ASUS confirmă un atac informatic asupra magazinului său online. Datele personale și istoricul comenzilor unor clienți ar fi fost accesate de hackeri

Ce informații au fost compromise în atacul asupra ASUS eShop

Potrivit notificării trimise clienților, investigația ASUS indică faptul că atacatorul ar fi putut accesa anumite informații asociate comenzilor, inclusiv date de contact și înregistrări privind achizițiile. Compania nu a precizat exact ce câmpuri au fost expuse și nici dacă toate persoanele care au cumpărat produse din magazinul online sunt afectate.

ASUS a subliniat că incidentul nu a implicat informații financiare, precum numerele cardurilor de plată sau datele conturilor bancare. De asemenea, producătorul susține că, până în prezent, nu are cunoștință despre utilizarea abuzivă a informațiilor compromise sau despre prejudicii suferite de clienții afectați.

Imediat după identificarea accesului neautorizat, compania a luat măsuri pentru limitarea incidentului și a introdus mecanisme suplimentare de securitate pentru sistemele vizate. Investigația este în continuare în desfășurare, însă ASUS afirmă că nu a descoperit dovezi privind persistența accesului neautorizat.

Rămân totuși numeroase întrebări fără răspuns. Producătorul nu a comunicat când a început atacul, cât timp a avut intrusul acces la sistemele magazinului online sau prin ce metodă a reușit să pătrundă în infrastructura eShop. Nu se știe nici câți clienți au fost afectați și dacă incidentul vizează inclusiv persoane din România.

Cum pot fi folosite datele clienților pentru fraude online

Chiar dacă informațiile bancare nu au fost compromise, istoricul comenzilor și datele de contact pot fi utile infractorilor cibernetici. Acestea le-ar putea permite să creeze mesaje personalizate care par să provină de la ASUS și care includ referiri la produse cumpărate anterior, livrări sau solicitări de asistență tehnică.

De exemplu, un client ar putea primi un e-mail în care i se cere să confirme o comandă, să achite o presupusă taxă suplimentară sau să acceseze un link pentru actualizarea datelor personale. Prezența unor informații reale despre achizițiile sale ar putea face mesajul mai credibil, chiar dacă acesta provine de la un atacator.

ASUS avertizează asupra acestui risc și recomandă verificarea mesajelor, SMS-urilor și apelurilor neașteptate care fac referire la produsele sau serviciile sale. Compania consideră că riscul utilizării abuzive a datelor este redus, însă această evaluare nu exclude posibilitatea unor tentative individuale de fraudă.

Pentru a reduce riscul, verifică solicitările suspecte direct pe site-ul oficial ASUS, fără să accesezi linkurile primite în mesaje nesolicitate. Nu comunica parole, coduri de autentificare sau date bancare unei persoane care pretinde că reprezintă compania și îți solicită aceste informații prin telefon ori e-mail.