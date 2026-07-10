Noua înșelătorie cu „amenzi de circulație” false. SMS-ul care îți poate goli contul bancar, avertisment urgent de la DNSC

După accesarea linkului, utilizatorului i se cere să introducă numărul de înmatriculare al mașinii. Indiferent de datele completate, pagina afișează că a fost identificată o amendă și solicită plata unei sume, care în cele mai recente tentative poate ajunge la 712 lei. În realitate, plata nu ajunge la nicio instituție publică, iar datele introduse sunt colectate de infractorii cibernetici.

Specialiștii avertizează că introducerea datelor cardului bancar pe aceste pagini poate duce la compromiterea contului și la pierderi financiare importante.

Semnele care trădează mesajele false

DNSC atrage atenția că există mai multe indicii care pot demasca tentativa de fraudă. În primul rând, mesajele trimit către domenii care nu au legătură cu instituțiile oficiale, chiar dacă aspectul paginii este foarte asemănător cu cel al unui site autentic.

De asemenea, escrocii încearcă să creeze panică folosind formulări precum „Perioadă de grație de 48 de ore pentru achitare” sau amenințări privind o presupusă „sancțiune administrativă suplimentară de 3.000 RON în caz de neplată”. Totodată, victimele sunt îndemnate să acceseze urgent linkul sau chiar să răspundă cu cifra „1” și să redeschidă mesajul pentru a accesa așa-zisul site oficial. Aceste tactici urmăresc să determine utilizatorul să acționeze impulsiv, fără să verifice autenticitatea mesajului.

Experții recomandă să nu fie accesate linkurile primite prin astfel de SMS-uri și să fie verificate eventualele obligații de plată exclusiv pe platformele oficiale ale instituțiilor statului.

În plus, utilizatorii nu ar trebui să introducă niciodată date personale sau bancare pe pagini suspecte și sunt încurajați să raporteze tentativele de fraudă la numărul 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Pentru un nivel suplimentar de protecție, DNSC recomandă instalarea extensiei DNSC Blacklist Protection, care avertizează atunci când este accesat un domeniu periculos sau fraudulos.