România este tot mai aproape de banii din PNRR. A 4-a cerere de plată a primit undă verde la nivel european
România este tot mai aproape de primirea unei noi tranșe importante de fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cererea de plată cu numărul patru, în valoare de 2,62 miliarde de euro, a mai depășit un pas procedural la nivelul Uniunii Europene, iar autoritățile estimează că fondurile ar putea intra în țară până la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Este vorba despre bani nerambursabili, iar vestea este cu atât mai importantă cu cât această cerere de plată a fost evaluată favorabil, fără suspendări și fără jaloane considerate neîndeplinite.
Cererea de plată a primit aviz favorabil din partea Comitetului Economic și Financiar
Ministerul Finanțelor a anunțat că cererea de plată nr. 4 din PNRR a primit aviz favorabil din partea Comitetului Economic și Financiar al Uniunii Europene.
Această etapă vine după ce, în luna mai 2026, Comisia Europeană a transmis evaluarea preliminară privind îndeplinirea de către România a jaloanelor și țintelor necesare pentru acordarea fondurilor. Potrivit procedurilor europene, Comitetul Economic și Financiar a avut la dispoziție patru săptămâni pentru emiterea unui aviz.
În urma acestui pas, România se află foarte aproape de autorizarea plății. Potrivit Ministerului Finanțelor, mai rămâne o singură etapă procedurală înainte ca fondurile să poată fi transferate efectiv.
„Cererea de plată patru din PNRR a primit avizul favorabil al Comitetului Economic și Financiar al UE. Plata efectivă urmează să fie autorizată după etapa finală de comitologie din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență”, a transmis Ministerul Finanțelor.
Toate jaloanele și țintele au fost considerate îndeplinite
Un aspect important evidențiat de autorități este faptul că această cerere de plată nu a înregistrat suspendări.
Cererea include 38 de jaloane și 24 de ținte care au fost evaluate favorabil de Comisia Europeană la data de 14 mai 2026. Acest lucru înseamnă că toate obiectivele incluse în solicitarea de plată au fost considerate îndeplinite în mod satisfăcător.
Ultimul pas înainte de autorizarea plății este procedura de comitologie desfășurată în cadrul Comitetului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență. Această etapă este programată să aibă loc în cursul lunii iunie.
După finalizarea acestei proceduri și adoptarea deciziei de plată de către Comisia Europeană, fondurile vor putea fi virate către România.
Alexandru Nazare: „Fiecare euro atras contează”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că aprobarea acestei etape reprezintă un semnal important pentru România și pentru capacitatea instituțiilor de a implementa reformele asumate.
„Aprobarea acestei etape pentru cererea de plată nr.4, în valoare de 2,62 miliarde euro, fără nicio suspendare, este un semnal foarte important pentru România. Arată că, atunci când există coordonare și ritm, putem livra jaloane, reforme și investiții într-un calendar foarte strâns.”
Ministrul a subliniat și importanța perioadei următoare, în condițiile în care implementarea PNRR intră în faza finală.
„Miza următoare este de asemenea majoră: trebuie să maximizăm sumele rămase disponibile prin PNRR până la termenul final din 2026. Fiecare euro atras contează pentru investiții, pentru reforme și pentru credibilitatea României. PNRR rămâne una dintre principalele surse de finanțare pentru investițiile României într-o perioadă în care consolidarea fiscală trebuie să continue.”
Totodată, acesta a atras atenția că succesul programului nu trebuie măsurat doar prin aprobarea unor cereri de plată.
„De aceea, nu este suficient să bifăm etape procedurale. Trebuie să transformăm aceste fonduri în proiecte finalizate, reforme aplicate și investiții care se văd în economie”, a declarat Alexandru Nazare.
România ar putea ajunge la o rată de absorbție de aproximativ 61%
Cererea de plată nr. 4 a fost depusă de România la 19 decembrie 2025, iar evaluarea acesteia s-a desfășurat într-un context important, deoarece Mecanismul de Redresare și Reziliență se apropie de finalul perioadei de implementare.
Conform calendarului european, toate jaloanele și țintele din PNRR trebuie îndeplinite până la 31 august 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă Comisiei Europene până la 30 septembrie 2026.
Potrivit evaluării realizate la nivel european, România a înregistrat progrese în domenii-cheie, inclusiv în ceea ce privește revizuirea sistemului fiscal și modernizarea procedurilor de administrare fiscală.
În plus, Comitetul Economic și Financiar a precizat că nu există dovezi privind o inversare a măsurilor asociate jaloanelor și țintelor îndeplinite anterior.
Planul Național de Redresare și Reziliență al României are în prezent o valoare totală de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro sunt granturi, iar 7,84 miliarde euro reprezintă împrumuturi.
După autorizarea și plata cererii cu numărul patru, suma totală încasată de România prin PNRR va ajunge la aproximativ 12,97 miliarde euro, incluzând și prefinanțarea. Astfel, rata de absorbție va urca la aproximativ 61% din alocarea totală disponibilă.
Ministerul Finanțelor consideră că accelerarea implementării PNRR rămâne esențială atât pentru susținerea investițiilor publice, cât și pentru reducerea presiunii asupra bugetului național și menținerea credibilității României în raport cu partenerii europeni și piețele financiare.