România este tot mai aproape de banii din PNRR. A 4-a cerere de plată a primit undă verde la nivel european

Această etapă vine după ce, în luna mai 2026, Comisia Europeană a transmis evaluarea preliminară privind îndeplinirea de către România a jaloanelor și țintelor necesare pentru acordarea fondurilor. Potrivit procedurilor europene, Comitetul Economic și Financiar a avut la dispoziție patru săptămâni pentru emiterea unui aviz.

În urma acestui pas, România se află foarte aproape de autorizarea plății. Potrivit Ministerului Finanțelor, mai rămâne o singură etapă procedurală înainte ca fondurile să poată fi transferate efectiv.

„Cererea de plată patru din PNRR a primit avizul favorabil al Comitetului Economic și Financiar al UE. Plata efectivă urmează să fie autorizată după etapa finală de comitologie din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Toate jaloanele și țintele au fost considerate îndeplinite

Un aspect important evidențiat de autorități este faptul că această cerere de plată nu a înregistrat suspendări.

Cererea include 38 de jaloane și 24 de ținte care au fost evaluate favorabil de Comisia Europeană la data de 14 mai 2026. Acest lucru înseamnă că toate obiectivele incluse în solicitarea de plată au fost considerate îndeplinite în mod satisfăcător.

Ultimul pas înainte de autorizarea plății este procedura de comitologie desfășurată în cadrul Comitetului privind Mecanismul de Redresare și Reziliență. Această etapă este programată să aibă loc în cursul lunii iunie.

După finalizarea acestei proceduri și adoptarea deciziei de plată de către Comisia Europeană, fondurile vor putea fi virate către România.

Alexandru Nazare: „Fiecare euro atras contează”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că aprobarea acestei etape reprezintă un semnal important pentru România și pentru capacitatea instituțiilor de a implementa reformele asumate.