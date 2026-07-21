Atac cibernetic la Direcția Fiscală Brașov. Site-ul pentru taxe și impozite a fost scos din funcțiune

Serverul a fost deconectat pentru limitarea atacului

Decizia de oprire a serverului a fost luată pentru a împiedica răspândirea programului malițios. Măsura permite și izolarea sistemului afectat. Echipele tehnice pot analiza astfel fișierele, conexiunile și modificările produse de atacator.

Contribuabilii nu pot accesa momentan portalul Direcției Fiscale Brașov. Nu își pot consulta situația taxelor și impozitelor prin site. Nici alte operațiuni digitale oferite direct prin platformă nu pot fi realizate cât timp serverul rămâne deconectat.

Primăria a transmis că specialiștii lucrează la identificarea cauzelor. Sunt verificate și efectele incidentului. Serviciile vor fi reluate numai după ce autoritățile se asigură că infrastructura poate funcționa în condiții de siguranță.

Un troian este un program malițios care se prezintă adesea drept un fișier sau o aplicație legitimă. Odată executat, acesta poate deschide accesul către sistem. Poate instala alte instrumente, poate copia informații sau poate permite controlul de la distanță.

Incidentul vine după atacurile asupra ANCPI și MIPE

Problema de la Brașov apare într-o perioadă în care mai multe instituții românești se confruntă cu incidente informatice. Sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară au devenit nefuncționale pe 14 iulie. Au fost afectate aplicația e-Terra, serviciile de e-mail și alte platforme.

Atacul asupra Cadastrului a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituției. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora datele ANCPI ar fi fost scoase la vânzare pe un forum utilizat de infractori cibernetici. Autenticitatea informațiilor nu fusese confirmată complet.