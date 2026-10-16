Atac cibernetic la Depozitarul Central. CNP-uri, date din buletin și IBAN-uri ale investitorilor au fost accesate

Depozitarul Central, instituția care asigură evidența și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare de pe piața de capital din România, a fost ținta unui atac cibernetic. Incidentul a afectat aplicația „Servicii Online pentru Investitori”, iar atacatorii au reușit să vizualizeze o serie de date personale ale utilizatorilor.

Printre informațiile accesate se află numele și prenumele, adresa, codul numeric personal (CNP), seria și numărul cărții de identitate, adresa de e-mail, numărul de telefon și codul IBAN. Depozitarul Central precizează că datele au fost vizualizate, însă nu au fost modificate sau alterate.

Atacul ar fi avut loc pe 8 octombrie 2026, potrivit unei notificări transmise utilizatorilor aplicației și consultate de publicația Bursa. Incidentul a devenit public astazi, pe 16 octombrie, conform Economica.net.

Ce date au fost accesate în atacul asupra Depozitarului Central

Depozitarul Central a precizat explicit că atacatorii au putut vedea informațiile introduse de utilizatori în procesul de înrolare și creare a conturilor pentru aplicația „Servicii Online pentru Investitori”. Concret, lista datelor accesate cuprinde numele și prenumele, adresa de domiciliu, CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate, adresa de e-mail, numărul de telefon și codul IBAN.

Este importantă diferența dintre accesarea acestor informații și compromiterea efectivă a conturilor de investiții. Depozitarul Central spune că datele personale enumerate mai sus au fost vizualizate, dar nu au fost modificate și nici alterate. Totodată, din informațiile comunicate până acum, nu rezultă că atacatorii ar fi obținut copii integrale ale documentelor de identitate. Confirmarea se referă punctual la seria și numărul cărții de identitate, alături de celelalte informații enumerate.

Combinația dintre CNP, adresă, număr de telefon, e-mail și IBAN poate fi însă valoroasă pentru infractorii cibernetici, în special în tentative de fraudă sau de inginerie socială. Mesajele de tip phishing pot deveni mai convingătoare atunci când atacatorii dețin deja informații reale despre persoana pe care încearcă să o păcălească. DNSC a avertizat în repetate rânduri asupra campaniilor de phishing, în care infractorii folosesc mesaje ce par să provină de la instituții sau companii cunoscute pentru a obține informații suplimentare.

Acțiunile și tranzacțiile investitorilor nu au fost accesate

În același timp, Depozitarul Central precizează că atacul nu a ajuns la sistemele în care sunt gestionate deținerile de instrumente financiare. Instituția spune explicit că nu au fost accesate informațiile referitoare la acțiunile, obligațiunile sau alte instrumente financiare deținute de investitori și nici datele despre operațiunile efectuate cu acestea.

Funcțiile critice ale Depozitarului Central, inclusiv activitatea de decontare și registru, au continuat să funcționeze normal. Asta înseamnă că incidentul nu a permis, potrivit informațiilor comunicate până acum, modificarea portofoliilor investitorilor, transferarea unor acțiuni sau schimbarea informațiilor privind tranzacțiile deja decontate.

Depozitarul Central joacă un rol esențial în infrastructura pieței de capital. Dacă Bursa de Valori București este locul unde sunt realizate tranzacțiile, Depozitarul Central asigură evidența proprietății asupra instrumentelor financiare și transferul acestora între participanți după încheierea unei tranzacții.

Tocmai de aceea, instituția subliniază că atacul a vizat o aplicație auxiliară, destinată accesării online a unor servicii de către investitori, și nu infrastructura critică prin care sunt procesate deținerile și tranzacțiile de pe piața de capital.

Ce trebuie să faci dacă ai folosit aplicația

Depozitarul Central a informat autoritățile competente și a început investigarea incidentului, iar monitorizarea sistemelor a fost intensificată. Aplicația afectată a fost temporar indisponibilă, în timp ce celelalte servicii au continuat să fie furnizate prin canalele obișnuite.

Dacă ai cont în aplicația „Servicii Online pentru Investitori”, fii atent în special la e-mailurile, SMS-urile sau apelurile care pretind că vin din partea Depozitarului Central, a unei bănci sau a unei alte instituții financiare. Nu transmite parole, coduri de autentificare ori date suplimentare și nu accesa linkuri primite în mesaje suspecte.

Riscul principal după o astfel de expunere poate veni din tentative ulterioare de fraudă, deoarece atacatorii pot utiliza informațiile reale deja cunoscute pentru a face mesajele mai credibile. În România au existat în ultima perioadă numeroase campanii similare, inclusiv SMS-uri false prin care utilizatorii erau direcționați către pagini create pentru furtul datelor bancare.

Investigația asupra incidentului este în continuare în desfășurare, iar Depozitarul Central spune că, până în acest moment, nu are informații despre producerea unor efecte adverse concrete în urma accesării datelor.