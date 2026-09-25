Guvernul dă undă verde Autostrăzii Brașov – Făgăraș. Când ar putea circula primele mașini pe cei aproape 50 km

„După ani de întârzieri şi promisiuni neonorate, statul român îşi asumă oficial construirea acestei legături rapide şi sigure a Braşovului la reţeaua naţională şi europeană de drumuri rapide. Urmează lansarea licitaţiei pentru lucrările de construcţie”, a declarat Horațiu Cosma într-o postare pe Facebook.

Investiția are o valoare de 9,3 miliarde de lei și va fi finanțată din fonduri europene, prin Programul Transport, precum și de la bugetul de stat. Autostrada va avea o lungime de 49,75 de kilometri, iar durata estimată a lucrărilor este de 36 de luni.

Când ar putea fi gata autostrada

În acest moment, 2027 este anul indicat pentru începerea lucrărilor, nu pentru finalizarea lor. Durata estimată a execuției este de 36 de luni, ceea ce înseamnă trei ani de la deschiderea șantierului.

Astfel, dacă lucrările încep efectiv în 2027 și respectă termenul estimat, rezultă orientativ anul 2030 pentru finalizarea proiectului și, implicit, pentru posibilitatea ca primele mașini să circule pe autostradă. Acesta este însă un calcul pornind de la anul de începere anunțat și durata estimată a lucrărilor, nu un termen oficial de deschidere comunicat de autorități.

Ce va avea autostrada Brașov-Făgăraș

Traseul va include trei noduri rutiere, la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. Proiectul mai prevede 49 de poduri, pasaje și viaducte, precum și trei galerii acoperite de tip „cut and cover”.

Cele trei galerii vor avea împreună aproximativ 800 de metri și vor avea și rol de ecoducte. Pe traseu sunt prevăzute, de asemenea, un spațiu de servicii, o parcare de scurtă durată și un Centru de Întreținere și Coordonare.

Autostrada va lega Brașovul de Făgăraș și va face parte dintr-un coridor de mare viteză către Sibiu și, mai departe, spre vestul țării și Europa.