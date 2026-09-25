Guvernul dă undă verde Autostrăzii Brașov – Făgăraș. Când ar putea circula primele mașini pe cei aproape 50 km
Autostrada Brașov-Făgăraș a făcut un pas important spre etapa de construcție, după ce Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției. Proiectul are aproape 50 de kilometri, este estimat la 9,3 miliarde de lei, iar dacă lucrările vor începe în 2027 și se vor derula în termenul estimat de 36 de luni, primele mașini ar putea circula pe acest tronson în jurul anului 2030.
Autostrada Brașov-Făgăraș intră într-o nouă etapă
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici deschide drumul către următoarea etapă a proiectului, respectiv lansarea licitației pentru lucrările de construcție. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că obiectivul este ca șantierul să înceapă în anul 2027.
„După ani de întârzieri şi promisiuni neonorate, statul român îşi asumă oficial construirea acestei legături rapide şi sigure a Braşovului la reţeaua naţională şi europeană de drumuri rapide. Urmează lansarea licitaţiei pentru lucrările de construcţie”, a declarat Horațiu Cosma într-o postare pe Facebook.
Investiția are o valoare de 9,3 miliarde de lei și va fi finanțată din fonduri europene, prin Programul Transport, precum și de la bugetul de stat. Autostrada va avea o lungime de 49,75 de kilometri, iar durata estimată a lucrărilor este de 36 de luni.
Când ar putea fi gata autostrada
În acest moment, 2027 este anul indicat pentru începerea lucrărilor, nu pentru finalizarea lor. Durata estimată a execuției este de 36 de luni, ceea ce înseamnă trei ani de la deschiderea șantierului.
Astfel, dacă lucrările încep efectiv în 2027 și respectă termenul estimat, rezultă orientativ anul 2030 pentru finalizarea proiectului și, implicit, pentru posibilitatea ca primele mașini să circule pe autostradă. Acesta este însă un calcul pornind de la anul de începere anunțat și durata estimată a lucrărilor, nu un termen oficial de deschidere comunicat de autorități.
Ce va avea autostrada Brașov-Făgăraș
Traseul va include trei noduri rutiere, la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. Proiectul mai prevede 49 de poduri, pasaje și viaducte, precum și trei galerii acoperite de tip „cut and cover”.
Cele trei galerii vor avea împreună aproximativ 800 de metri și vor avea și rol de ecoducte. Pe traseu sunt prevăzute, de asemenea, un spațiu de servicii, o parcare de scurtă durată și un Centru de Întreținere și Coordonare.
Autostrada va lega Brașovul de Făgăraș și va face parte dintr-un coridor de mare viteză către Sibiu și, mai departe, spre vestul țării și Europa.
„De acolo, acest coridor de mare viteză către Sibiu şi mai departe spre vestul ţării şi al Europei este deja în construcţie”, a transmis Horațiu Cosma.
Proiectul are în spate ani de întârziere
Contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate și realizarea proiectului tehnic a fost semnat în august 2021. Potrivit lui Horațiu Cosma, studiul trebuia finalizat în 22 de luni, însă proiectul a ajuns în această etapă după mai mult de cinci ani.
„Este o întârziere mult prea mare pentru un proiect de asemenea importanţă şi o întârziere pe care nu avem voie să o repetăm la următoarele etape. Acordul de Mediu a fost emis în luna iunie, iar de atunci am accelerat procedurile de avizare care ţin de Ministerul Transporturilor. Astăzi facem pasul decisiv la nivel guvernamental”, a afirmat secretarul de stat.
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici vine astfel înaintea licitației pentru execuția propriu-zisă. Potrivit informațiilor comunicate, următorul pas este lansarea procedurii pentru lucrările de construcție.
Ce spune Guvernul despre investiție
Executivul precizează că noua autostradă este destinată îmbunătățirii conectivității naționale și regionale. Proiectul este prezentat și ca o investiție care poate contribui la dezvoltarea regiunii și la fluidizarea traficului.
Printre efectele urmărite se numără creșterea siguranței rutiere, scăderea poluării și reducerea timpilor de transport. Guvernul a inclus aceste obiective în argumentarea investiției aprobate.
Pentru ca proiectul să ajungă efectiv în faza de construcție, autoritățile trebuie să parcurgă acum etapa licitației pentru lucrări. Horațiu Cosma susține că procedura trebuie lansată cât mai rapid, astfel încât șantierul să poată începe în 2027.
„Braşov – Făgăraş nu mai trebuie să rămână un proiect pe hârtie. După ani de întârzieri, trebuie să intre în sfârşit în faza de construcţie”, a declarat secretarul de stat.