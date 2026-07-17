Atacul asupra Cadastrului intră într-o nouă etapă. Datele furate ar fi fost scoase la vânzare

Hackerul susține că deține baze de date și codul sursă al sistemelor ANCPI

Potrivit publicației de investigație Public Record, anunțul privind vânzarea datelor a fost publicat pe 15 iulie pe un site folosit pentru comercializarea bazelor de date obținute în urma atacurilor informatice.

Mesajul, formulat într-un ton provocator la adresa României, susține că atacatorul ar deține nu doar date provenite din sistemele ANCPI, ci și copii ale serverelor GitLab care conțin codul sursă al unor aplicații importante, inclusiv eTerra și RENNS.

În aceeași postare, autorul afirmă că a început să șteargă copii de rezervă (backup-uri) și susține că a făcut autorităților o ofertă de asistență, fără a oferi alte detalii despre aceasta.

Dacă informațiile se confirmă, incidentul nu s-ar limita doar la compromiterea unor baze de date, ci ar putea afecta inclusiv infrastructura software pe care se bazează sistemele informatice ale instituției.

Autoritățile investighează și o posibilă cerere de răscumpărare

Între timp, ancheta este în desfășurare. Potrivit unor informații apărute în presa națională, autoritățile verifică și posibilitatea ca gruparea din spatele atacului să fi solicitat o răscumpărare în schimbul datelor sau al restaurării sistemelor informatice.

Compania israeliană de securitate cibernetică Kela, citată în informațiile apărute despre incident, descrie autorul anunțului drept un infractor cibernetic experimentat, cunoscut pentru comercializarea unor baze de date sensibile provenite de la companii, instituții financiare și organizații guvernamentale din mai multe țări. Până în acest moment, autoritățile române nu au confirmat oficial autenticitatea datelor care ar fi fost scoase la vânzare.

Sistemele ANCPI sunt în continuare nefuncționale

Problemele au început pe 14 iulie, când ANCPI a anunțat că toate sistemele informatice administrate de instituție au devenit indisponibile. Printre serviciile afectate se numără aplicația de cadastru și carte funciară eTerra, serviciile de e-mail și alte platforme utilizate zilnic atât de angajații instituției, cât și de notari, executori, instituții publice și cetățeni.