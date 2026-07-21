ASUS revine în forță pe piața tabletelor: ecran OLED de 144 Hz, baterie mare și procesor MediaTek
ASUS își extinde din nou portofoliul de dispozitive mobile și revine pe piața tabletelor Android cu un model construit în jurul unui ecran OLED generos. Noua ASUS Pad a fost prezentată oficial în India și combină un display de 12,2 inchi, rată de reîmprospătare de 144 Hz, procesor MediaTek Dimensity 8300 și o baterie de 9.000 mAh, potrivit informațiilor publicate de Times of India. Prețul nu a fost încă anunțat, urmând să fie comunicat în apropierea lansării comerciale din 6 august 2026.
Compania poziționează tableta ca pe un dispozitiv potrivit atât pentru filme și jocuri, cât și pentru școală, lucru sau editarea documentelor. Compatibilitatea cu un stylus și cu o tastatură Bluetooth ar trebui să îi permită să funcționeze inclusiv ca alternativă compactă la un laptop, cel puțin pentru activitățile care nu necesită aplicații profesionale complexe.
Ecran OLED mare, luminos și foarte rapid
Elementul central al noii ASUS Pad este ecranul OLED cu diagonală de 12,2 inchi și rezoluție 2.8K. Panoul folosește o structură OLED cu două straturi și oferă o rată de reîmprospătare de până la 144 Hz, valoare întâlnită mai degrabă pe monitoare de gaming sau pe dispozitive mobile premium.
Rata ridicată de refresh ar trebui să facă mai fluide animațiile sistemului, derularea paginilor și jocurile compatibile. ASUS anunță și o luminozitate maximă de până la 2.000 de niți, precum și acoperirea integrală a spațiului de culoare DCI-P3. Compania continuă astfel direcția adoptată pentru mai multe produse recente, inclusiv pentru noile sale monitoare OLED capabile să comute între rezoluție 4K și 480 Hz.
Experiența multimedia este completată de patru difuzoare cu Dolby Atmos 360° Cinematic Sound. ASUS încearcă astfel să transforme tableta într-un dispozitiv potrivit pentru filme, seriale și muzică, fără ca utilizatorul să depindă permanent de căști sau de o boxă externă.
În ciuda ecranului mare, ASUS Pad are o grosime de numai 6,5 milimetri și o greutate de 523 de grame. Nu este cea mai ușoară tabletă din această categorie, dar dimensiunile o păstrează suficient de portabilă pentru a fi transportată într-un rucsac sau într-o geantă.
Procesor MediaTek, memorie rapidă și stocare extensibilă
ASUS Pad este echipată cu procesorul octa-core MediaTek Dimensity 8300 și 8 GB de memorie RAM LPDDR5X. Cipul nu mai este cel mai nou model din portofoliul MediaTek, însă oferă suficientă putere pentru utilizarea mai multor aplicații, streaming video la rezoluție ridicată și o parte importantă dintre jocurile disponibile pe Android.
Tableta va fi comercializată cu 128 sau 256 GB de stocare UFS 3.1. Spre deosebire de multe dispozitive premium recente, ASUS păstrează slotul microSD, prin care spațiul disponibil poate fi extins cu până la 1 TB. Este un avantaj important când vrei să păstrezi local filme, fotografii, documente sau proiecte video.
Pentru conectivitate este disponibil Wi-Fi 6E, iar funcția GlideX permite transferul fișierelor și colaborarea între tabletă, calculatoare și smartphone-uri. ASUS pare să urmărească aceeași combinație dintre mobilitate și productivitate întâlnită la produse precum Zenbook DUO cu două ecrane OLED, chiar dacă noua tabletă folosește Android în locul sistemului Windows.
Camera principală are o rezoluție de 13 megapixeli și poate fi folosită pentru fotografii, scanarea documentelor sau înregistrări video obișnuite. Camera frontală de 5 megapixeli este destinată apelurilor video, cursurilor online și autentificării prin recunoaștere facială.
Bateria ajunge la 50% în aproximativ 30 de minute
Bateria de 9.000 mAh este una dintre cele mai importante specificații ale tabletei. ASUS nu a oferit o estimare exactă a autonomiei în ore, dar capacitatea ar trebui să permită utilizarea dispozitivului pe durata unei zile, în funcție de luminozitatea ecranului, rata de refresh și aplicațiile rulate.
Încărcarea se face la o putere de până la 45 W. Compania susține că bateria poate ajunge de la 0% la 50% în aproximativ 30 de minute. Încărcarea completă va necesita însă mai mult timp, deoarece viteza este redusă automat în apropierea capacității maxime pentru protejarea acumulatorului.
Tableta este compatibilă cu ASUS Pen 2.0 și cu tastaturi Bluetooth. Stylusul poate fi folosit pentru notițe, desen, adnotarea documentelor sau editări de precizie, în timp ce tastatura poate transforma dispozitivul într-un spațiu de lucru mai apropiat de un laptop. Aceeași orientare spre productivitate poate fi observată și în cazul unor rivali precum Huawei MatePad Pro Max, tableta OLED care încearcă să ofere o experiență de PC.
ASUS include în pachet și o husă de protecție folio. Clapeta frontală poate fi pliată pentru a forma un suport cu patru poziții de vizualizare, utile pentru filme, lectură, apeluri video sau scriere.
Lansarea începe în India, iar prețul rămâne necunoscut
ASUS Pad va fi lansată în India pe 6 august 2026. Tableta va fi vândută online prin Flipkart și magazinul ASUS, dar și în magazinele fizice ASUS, ROG, Reliance Digital și prin partenerii autorizați ai companiei.
Producătorul nu a anunțat momentan prețul și nici nu a confirmat dacă ASUS Pad va ajunge în România sau în alte țări europene. Detaliile comerciale vor fi dezvăluite mai aproape de data lansării.
Prin noul model, ASUS revine într-o categorie dominată de Apple, Samsung, Huawei, Lenovo și Honor. Ecranul OLED de 144 Hz, bateria mare și accesoriile pentru productivitate pot face tableta atractivă, însă succesul său va depinde în mare măsură de preț și de disponibilitatea internațională.