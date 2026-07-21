ASUS revine în forță pe piața tabletelor: ecran OLED de 144 Hz, baterie mare și procesor MediaTek

Ecran OLED mare, luminos și foarte rapid

Elementul central al noii ASUS Pad este ecranul OLED cu diagonală de 12,2 inchi și rezoluție 2.8K. Panoul folosește o structură OLED cu două straturi și oferă o rată de reîmprospătare de până la 144 Hz, valoare întâlnită mai degrabă pe monitoare de gaming sau pe dispozitive mobile premium.

Rata ridicată de refresh ar trebui să facă mai fluide animațiile sistemului, derularea paginilor și jocurile compatibile. ASUS anunță și o luminozitate maximă de până la 2.000 de niți, precum și acoperirea integrală a spațiului de culoare DCI-P3. Compania continuă astfel direcția adoptată pentru mai multe produse recente, inclusiv pentru noile sale monitoare OLED capabile să comute între rezoluție 4K și 480 Hz.

Experiența multimedia este completată de patru difuzoare cu Dolby Atmos 360° Cinematic Sound. ASUS încearcă astfel să transforme tableta într-un dispozitiv potrivit pentru filme, seriale și muzică, fără ca utilizatorul să depindă permanent de căști sau de o boxă externă.

În ciuda ecranului mare, ASUS Pad are o grosime de numai 6,5 milimetri și o greutate de 523 de grame. Nu este cea mai ușoară tabletă din această categorie, dar dimensiunile o păstrează suficient de portabilă pentru a fi transportată într-un rucsac sau într-o geantă.

Procesor MediaTek, memorie rapidă și stocare extensibilă

ASUS Pad este echipată cu procesorul octa-core MediaTek Dimensity 8300 și 8 GB de memorie RAM LPDDR5X. Cipul nu mai este cel mai nou model din portofoliul MediaTek, însă oferă suficientă putere pentru utilizarea mai multor aplicații, streaming video la rezoluție ridicată și o parte importantă dintre jocurile disponibile pe Android.

Tableta va fi comercializată cu 128 sau 256 GB de stocare UFS 3.1. Spre deosebire de multe dispozitive premium recente, ASUS păstrează slotul microSD, prin care spațiul disponibil poate fi extins cu până la 1 TB. Este un avantaj important când vrei să păstrezi local filme, fotografii, documente sau proiecte video.