ASUS lansează două monitoare OLED care trec de la 4K la 480 Hz printr-o singură apăsare
ASUS Republic of Gamers a anunțat disponibilitatea monitoarelor ROG Swift OLED PG27UCWM și PG32UCWM. Cele două modele folosesc panouri Tandem RGB OLED. Pot afișa jocurile la rezoluție 4K și 240 Hz sau la Full HD și 480 Hz, potrivit comunicatului internațional ASUS.
Primul monitor are o diagonală de 26,5 inchi. Al doilea ajunge la 31,5 inchi. În rest, specificațiile principale sunt aproape identice. ASUS le adresează gamerilor care vor atât imagine detaliată, cât și viteză mare în jocurile competitive.
Două moduri pentru jocuri diferite
Funcția Dual Mode permite trecerea rapidă între două configurații. Modul 4K oferă o rezoluție de 3.840 x 2.160 de pixeli și o rată de reîmprospătare de 240 Hz. Acesta este potrivit pentru jocuri cu grafică spectaculoasă, titluri single-player și conținut video.
Modul Full HD reduce rezoluția la 1.920 x 1.080 de pixeli. Rata de reîmprospătare crește însă la 480 Hz. Schimbarea se face printr-un buton dedicat. Modul poate fi util în Counter-Strike 2, Valorant, Fortnite sau alte jocuri în care timpul de reacție contează.
Timpul de răspuns este de 0,03 milisecunde. Monitoarele sunt compatibile cu NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync Premium Pro. Aceste tehnologii sincronizează imaginea cu placa video. Astfel, pot reduce întreruperile vizibile și cadrele afișate incorect.
Modelele completează gama de monitoare OLED și tehnologii AI prezentată de ASUS la începutul anului. PG27UCWM fusese dezvăluit la CES 2026. Varianta de 32 de inchi a apărut ulterior în portofoliul companiei.
Panoul OLED promite text mai clar și culori mai precise
Tehnologia True Tandem RGB OLED renunță la subpixelul alb folosit de multe panouri WOLED. Pixelii roșii, verzi și albaștri sunt aranjați în dungi. ASUS susține că această structură face marginile literelor mai clare. Ar trebui să reducă și efectele colorate care pot apărea în jurul textului pe unele ecrane OLED.
Volumul de culoare poate fi cu până la 27% mai mare decât în cazul generației precedente. Ambele modele acoperă 99% din spațiul DCI-P3. Panourile oferă culoare pe 10 biți și sunt calibrate din fabrică la o precizie Delta E mai mică de 2.
Luminozitatea maximă ajunge la 1.000 de niți în HDR. Contrastul declarat este de 1.500.000:1. Monitoarele acceptă Dolby Vision și respectă standardul VESA DisplayHDR 400 True Black. În scenele întunecate, pixelii OLED se pot opri individual.
Suprafața TrueBlack Glossy este lucioasă. Aceasta poate oferi negru mai profund și culori mai intense. Reflexiile pot fi însă mai vizibile într-o cameră foarte luminoasă. ASUS poziționează modelele atât pentru jocuri, cât și pentru editare foto sau video.
Performanța 4K la rate mari de cadre are nevoie și de un calculator puternic. Sistemele pregătite pentru gaming 4K folosesc plăci video din zona superioară a pieței. Modul Full HD poate fi mai ușor de folosit în jocurile competitive.
Inteligența artificială poate schimba setările monitorului
PG27UCWM și PG32UCWM includ instrumente pregătite pentru agenți AI compatibili. Prin ASUS Display Control CLI și Agent Skill, setările pot fi modificate folosind cereri scrise în limbaj obișnuit. Comenzile sunt executate local pe calculator.
Poți cere, de exemplu, un profil mai luminos pentru dimineață. Agentul poate modifica luminozitatea, temperatura culorilor și filtrul de lumină albastră. Seara, poate activa automat un profil mai cald. Pentru jocuri competitive, poate selecta Full HD la 480 Hz și modul FPS.
ASUS folosește și tehnologia GaNFET în sistemul de alimentare. Compania susține că aceasta produce cu aproape 35% mai puțină căldură irosită. Temperatura aerului evacuat poate scădea cu aproximativ 10%. Scopul este protejarea panoului OLED pe termen lung.
OLED Care Pro include un senzor de proximitate. Acesta detectează când utilizatorul pleacă de la birou. Ecranul poate deveni negru după un interval cuprins între unu și 15 minute. Sunt disponibile cinci niveluri de sensibilitate.
Conectivitatea include DisplayPort 2.1a UHBR20, două porturi HDMI 2.1 și USB-C. Portul USB-C poate alimenta un laptop cu până la 90 W. Există și o ieșire pentru căști. Specificațiile confirmă direcția prezentată prin gama de monitoare ASUS de la Computex 2026.
ASUS nu a comunicat în anunț prețurile recomandate pentru România. Disponibilitatea poate varia în funcție de regiune și distribuitor.