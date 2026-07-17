ASUS lansează două monitoare OLED care trec de la 4K la 480 Hz printr-o singură apăsare

Două moduri pentru jocuri diferite

Funcția Dual Mode permite trecerea rapidă între două configurații. Modul 4K oferă o rezoluție de 3.840 x 2.160 de pixeli și o rată de reîmprospătare de 240 Hz. Acesta este potrivit pentru jocuri cu grafică spectaculoasă, titluri single-player și conținut video.

Modul Full HD reduce rezoluția la 1.920 x 1.080 de pixeli. Rata de reîmprospătare crește însă la 480 Hz. Schimbarea se face printr-un buton dedicat. Modul poate fi util în Counter-Strike 2, Valorant, Fortnite sau alte jocuri în care timpul de reacție contează.

Timpul de răspuns este de 0,03 milisecunde. Monitoarele sunt compatibile cu NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync Premium Pro. Aceste tehnologii sincronizează imaginea cu placa video. Astfel, pot reduce întreruperile vizibile și cadrele afișate incorect.

Modelele completează gama de monitoare OLED și tehnologii AI prezentată de ASUS la începutul anului. PG27UCWM fusese dezvăluit la CES 2026. Varianta de 32 de inchi a apărut ulterior în portofoliul companiei.

Panoul OLED promite text mai clar și culori mai precise

Tehnologia True Tandem RGB OLED renunță la subpixelul alb folosit de multe panouri WOLED. Pixelii roșii, verzi și albaștri sunt aranjați în dungi. ASUS susține că această structură face marginile literelor mai clare. Ar trebui să reducă și efectele colorate care pot apărea în jurul textului pe unele ecrane OLED.

Volumul de culoare poate fi cu până la 27% mai mare decât în cazul generației precedente. Ambele modele acoperă 99% din spațiul DCI-P3. Panourile oferă culoare pe 10 biți și sunt calibrate din fabrică la o precizie Delta E mai mică de 2.

Luminozitatea maximă ajunge la 1.000 de niți în HDR. Contrastul declarat este de 1.500.000:1. Monitoarele acceptă Dolby Vision și respectă standardul VESA DisplayHDR 400 True Black. În scenele întunecate, pixelii OLED se pot opri individual.