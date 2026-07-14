REVIEW HUAWEI MatePad Pro Max – cea mai subțire tabletă de 13 inci ascunde o experiență de laptop. De ce ecranul PaperMatte este piesa de rezistență

Nu pare firavă în niciun moment. O manevrezi cu atât de mult entuziasm și în nicio clipă nu pare că urmează să te lase la greu. Doar se mișcă repede și te ajută să ajungi unde ai nevoie într-o manieră cât se poate de eficientă. Un rol important în materializarea acestu scop nu-l joacă doar tastatura HUAWEI Glide Keyboard, stylusul M-Pencil Pro sau mouse-ul, toate cu împerechere instant NearLink. Ecranul OLED PaperMatte Display lipsit de reflexii în soare puternic, o rată generoasă de împrospătare și o luminozitate peste medie este, cred eu, ingredientul care transformă acest dispozitiv dintr-o recomandare într-o sursă de încântare. Se mai și aude incredibil, iar în contextul sensibilității mele sporite pentru calitate audio, spațialitate remarcabilă și basul discret dar de impact, nu poți decât să te bucuri că vorbim de o tabletă care ține loc și de laptop.

REVIEW HUAWEI MatePad Pro Max – specificații tehnice și performanță brută

Dincolo de experiența premium pe care o sugerează imediat construcția, MatePad Pro Max ascunde o configurație tehnică surprinzător de ambițioasă pentru o tabletă cu o grosime de numai 4,7 milimetri și o greutate de 509 grame în versiunea PaperMatte. Ecranul OLED flexibil de 13,2 inci are rezoluție 3K, rată de împrospătare de 144 Hz, luminozitate maximă de 1.600 de niți și ocupă aproximativ 94% din suprafața frontală, datorită ramelor de numai 3,55 milimetri. În interior, se află o platformă HiSilicon Kirin, secondată de un sistem de disipare termică de 8,3 W, o baterie cu anod de siliciu de 9.760 mAh și suficientă putere pentru a susține fără emoții atât aplicațiile de productivitate, cât și sarcini creative sau jocuri. Pachetul este completat de șase difuzoare, cu un modul dedicat frecvențelor joase, patru microfoane, încărcare inversă SuperCharge de până la 40 W și o cameră principală True-to-Color de 50 MP, utilă nu doar pentru fotografii, ci și în fluxurile de lucru din GoPaint, unde poți foarte ușor să integrezi diferite poze.

În PCMark Work 3.1, benchmark-ul care încearcă să simuleze mai fidel modul în care este folosit un dispozitiv în fiecare zi, am obținut un scor general de 15.642 de puncte. Rezultatele individuale sunt la fel de interesante: 14.398 de puncte în navigarea pe internet, 18.248 în testul de scriere, 10.890 în prelucrarea datelor și nu mai puțin de 52.734 de puncte în editarea foto. Testul de editare video a fost mai solicitant și s-a încheiat cu 6.207 puncte, dar experiența generală a rămas rapidă, iar trecerile între aplicații, ferestre și documente nu au lăsat impresia că lucrezi pe un dispozitiv limitat de formatul foarte subțire. Acest lucru s-a văzut și în utilizarea reală, acolo unde aplicațiile s-au deschis repede, interfața a rămas fluidă, iar Live-Multitask a permis păstrarea mai multor activități la vedere fără întârzieri supărătoare sau reîncărcări care să rupă ritmul de lucru.

AnTuTu completează această imagine cu un rezultat total de 1.997.969 de puncte, împărțit între 664.797 de puncte pentru procesor, 553.189 pentru componenta grafică, 456.642 pentru memorie și 323.341 pentru experiența de utilizare. În Geekbench 6, MatePad Pro Max a obținut 1.816 puncte în testul single-core și 6.492 în multi-core, în timp ce componenta grafică a înregistrat 7.978 de puncte în Geekbench OpenCL. Scorurile între platforme și versiuni diferite de benchmark nu trebuie comparate mecanic, ca și cum ar fi valori absolute, dar ele confirmă ceea ce am simțit pe parcursul testului: tableta nu se bazează doar pe animații frumoase sau pe un ecran rapid pentru a părea performantă, ci are suficientă putere brută pentru aplicații serioase, editare, multitasking și jocuri. În Call of Duty Mobile, cu texturile de înaltă rezoluție descărcate, detaliile vizuale setate la maximum și limita de cadre pe secundă ridicată la același nivel, experiența a fost fără cusur, fără sacadări, timpi mari de încărcare sau momente în care performanța să îți creeze un dezavantaj în fața adversarilor. Nici măcar nu s-a încălzit deranjant în timpul unor sesiuni extinse de gaming de 30 – 45 de minute.

Mai relevante decât un scor obținut într-un test scurt sunt însă rezultatele de stabilitate, iar aici MatePad Pro Max s-a comportat bine, chiar dacă diferențele dintre scenariile grafice sunt vizibile. În Solar Bay Extreme Stress Test din 3DMark, tableta a obținut o stabilitate excelentă de 99,7%, cu un scor maxim de 389 și unul minim de 388, practic fără degradare de la o buclă la alta. Steel Nomad Light a încheiat testul cu 83,6% stabilitate, între 951 și 795 de puncte, în timp ce Wild Life Extreme a ajuns la 77,9%, cu valori cuprinse între 2.896 și 2.257 de puncte. Cel mai solicitant Solar Bay Stress Test a coborât la 74,5%, între 3.940 și 2.936 de puncte, ceea ce arată că performanța este redusă atunci când sarcina grafică intensă este menținută mai mult timp, dar fără prăbușiri bruște sau comportament imprevizibil. În practică, sistemul termic își face treaba, iar tableta reușește să rămână confortabilă și previzibilă, chiar dacă grosimea sa pare teoretic incompatibilă la prima vedere cu o răcire eficientă. Huawei indică o capacitate de disipare de 8,3 W, gândită tocmai pentru menținerea performanței în sarcini susținute.

Pe partea de inteligență artificială, rezultatele sunt mai greu de tradus într-o experiență universală, deoarece fiecare aplicație folosește alte modele și alte metode de accelerare, dar cifrele oferă totuși un reper. Geekbench AI a raportat 1.416 puncte în precizie simplă, 2.411 în precizie pe jumătate și 2.337 în testele cuantizate, folosind TensorFlow Lite pe procesor. AITUTU a înregistrat 61.820 de puncte, cu rezultate de 3.665 în Super Resolution, 22.520 în Style Transfer, 23.695 în Image Classification și 11.940 în Object Detection, iar Device AI a evaluat dispozitivul cu 555 de puncte, încadrându-l la un nivel mediu de performanță. Mult mai spectaculoase sunt cifrele legate de stocare: PCMark Storage 2.1 a oferit 94.101 puncte, cu aproximativ 2.936 MB/s la citirea secvențială și 3.700 MB/s la scrierea secvențială. Aceste viteze se simt la instalarea aplicațiilor, deschiderea fișierelor mari și mutarea conținutului, iar scorurile PassMark, inclusiv 358.340 de puncte pentru stocare și 69.484 pentru grafica 3D, susțin aceeași impresie de dispozitiv care răspunde rapid și nu te ține în loc.

Poate cel mai convingător rezultat este însă cel obținut în testul de baterie PCMark, pentru că pune toate cifrele de mai sus într-un scenariu apropiat de utilizarea reală. Cu luminozitatea ecranului setată la 50% și o succesiune neîntreruptă de operațiuni de navigare pe internet, editare foto și video, scriere și prelucrare de date, MatePad Pro Max a rezistat 13 ore și 28 de minute departe de priză. Este suficient pentru mai mult de o zi obișnuită de lucru, mai ales dacă utilizarea alternează între documente, browsing, comunicare și perioade de standby, și confirmă că bateria de 9.760 mAh nu a fost sacrificată pentru atingerea grosimii de 4,7 milimetri. Mai mult decât atât, încărcarea inversă de până la 40 W îi permite tabletei să funcționeze la nevoie ca o baterie externă pentru un telefon compatibil, un detaliu care întărește ideea de dispozitiv all-in-one. În final, performanța brută nu este aici doar pentru capturi de ecran cu scoruri mari, ci pentru a susține exact experiența pe care MatePad Pro Max o promite: un ecran generos care poate fi purtat aproape oriunde și care, atunci când îi conectezi tastatura, se comportă convingător ca un laptop.