REVIEW HUAWEI MatePad Pro Max – cea mai subțire tabletă de 13 inci ascunde o experiență de laptop. De ce ecranul PaperMatte este piesa de rezistență
În 2026, cei mai mulți dintre noi caută să investească în gadgeturi hibrid, multifuncționale sau all-in-one, iar dacă vin la pachet cu o experiență de utilizare premium precum noua HUAWEI MatePad Pro Max, cu atât mai bine. În timp ce smartphone-urile de top au ajuns însă să aibă ecrane din ce în ce mai generoase pentru a canibaliza segmentul tabletelor, tablete precum MatePad-ul pe care îl voi detalia în rândurile de mai jos strălucesc la a înlocui un laptop. Faptul că vine la pachet și cu câteva superlative absolute nu face decât să completeze pachetul în cel mai plăcut mod cu putință.
Am avut aproximativ o săptămână să mă joc cu HUAWEI MatePad Pro Max și deși ar fi absurd să nu iau în calcul performanța brută și toate celelalte specificații tehnice, în primul rând aș vrea să insist pe un singur aspect, experiența. Niciodată nu a fost mai relevant decât acum designul în cazul unui gadget, sentimentele pe care ți le stârnește, senzațiile pe care le trăiești în utilizarea de zi cu zi, iar din acest punct de vedere, această tabletă de dimensiuni generoase și grosime infimă strălucește. Este o bucurie să o folosești, pare scumpă în cel mai bun mod cu putință, iar datorită grosimii și greutății, ecranul pare că îți plutește în palmă. Iar când vrei să te pui pe treabă, îi conectezi tastatura și profiți la maxim de ansamblul de productivitate integrat în spatele unei diagonale de 13 inci.
Nu pare firavă în niciun moment. O manevrezi cu atât de mult entuziasm și în nicio clipă nu pare că urmează să te lase la greu. Doar se mișcă repede și te ajută să ajungi unde ai nevoie într-o manieră cât se poate de eficientă. Un rol important în materializarea acestu scop nu-l joacă doar tastatura HUAWEI Glide Keyboard, stylusul M-Pencil Pro sau mouse-ul, toate cu împerechere instant NearLink. Ecranul OLED PaperMatte Display lipsit de reflexii în soare puternic, o rată generoasă de împrospătare și o luminozitate peste medie este, cred eu, ingredientul care transformă acest dispozitiv dintr-o recomandare într-o sursă de încântare. Se mai și aude incredibil, iar în contextul sensibilității mele sporite pentru calitate audio, spațialitate remarcabilă și basul discret dar de impact, nu poți decât să te bucuri că vorbim de o tabletă care ține loc și de laptop.
REVIEW HUAWEI MatePad Pro Max – specificații tehnice și performanță brută
Dincolo de experiența premium pe care o sugerează imediat construcția, MatePad Pro Max ascunde o configurație tehnică surprinzător de ambițioasă pentru o tabletă cu o grosime de numai 4,7 milimetri și o greutate de 509 grame în versiunea PaperMatte. Ecranul OLED flexibil de 13,2 inci are rezoluție 3K, rată de împrospătare de 144 Hz, luminozitate maximă de 1.600 de niți și ocupă aproximativ 94% din suprafața frontală, datorită ramelor de numai 3,55 milimetri. În interior, se află o platformă HiSilicon Kirin, secondată de un sistem de disipare termică de 8,3 W, o baterie cu anod de siliciu de 9.760 mAh și suficientă putere pentru a susține fără emoții atât aplicațiile de productivitate, cât și sarcini creative sau jocuri. Pachetul este completat de șase difuzoare, cu un modul dedicat frecvențelor joase, patru microfoane, încărcare inversă SuperCharge de până la 40 W și o cameră principală True-to-Color de 50 MP, utilă nu doar pentru fotografii, ci și în fluxurile de lucru din GoPaint, unde poți foarte ușor să integrezi diferite poze.
În PCMark Work 3.1, benchmark-ul care încearcă să simuleze mai fidel modul în care este folosit un dispozitiv în fiecare zi, am obținut un scor general de 15.642 de puncte. Rezultatele individuale sunt la fel de interesante: 14.398 de puncte în navigarea pe internet, 18.248 în testul de scriere, 10.890 în prelucrarea datelor și nu mai puțin de 52.734 de puncte în editarea foto. Testul de editare video a fost mai solicitant și s-a încheiat cu 6.207 puncte, dar experiența generală a rămas rapidă, iar trecerile între aplicații, ferestre și documente nu au lăsat impresia că lucrezi pe un dispozitiv limitat de formatul foarte subțire. Acest lucru s-a văzut și în utilizarea reală, acolo unde aplicațiile s-au deschis repede, interfața a rămas fluidă, iar Live-Multitask a permis păstrarea mai multor activități la vedere fără întârzieri supărătoare sau reîncărcări care să rupă ritmul de lucru.
AnTuTu completează această imagine cu un rezultat total de 1.997.969 de puncte, împărțit între 664.797 de puncte pentru procesor, 553.189 pentru componenta grafică, 456.642 pentru memorie și 323.341 pentru experiența de utilizare. În Geekbench 6, MatePad Pro Max a obținut 1.816 puncte în testul single-core și 6.492 în multi-core, în timp ce componenta grafică a înregistrat 7.978 de puncte în Geekbench OpenCL. Scorurile între platforme și versiuni diferite de benchmark nu trebuie comparate mecanic, ca și cum ar fi valori absolute, dar ele confirmă ceea ce am simțit pe parcursul testului: tableta nu se bazează doar pe animații frumoase sau pe un ecran rapid pentru a părea performantă, ci are suficientă putere brută pentru aplicații serioase, editare, multitasking și jocuri. În Call of Duty Mobile, cu texturile de înaltă rezoluție descărcate, detaliile vizuale setate la maximum și limita de cadre pe secundă ridicată la același nivel, experiența a fost fără cusur, fără sacadări, timpi mari de încărcare sau momente în care performanța să îți creeze un dezavantaj în fața adversarilor. Nici măcar nu s-a încălzit deranjant în timpul unor sesiuni extinse de gaming de 30 – 45 de minute.
Mai relevante decât un scor obținut într-un test scurt sunt însă rezultatele de stabilitate, iar aici MatePad Pro Max s-a comportat bine, chiar dacă diferențele dintre scenariile grafice sunt vizibile. În Solar Bay Extreme Stress Test din 3DMark, tableta a obținut o stabilitate excelentă de 99,7%, cu un scor maxim de 389 și unul minim de 388, practic fără degradare de la o buclă la alta. Steel Nomad Light a încheiat testul cu 83,6% stabilitate, între 951 și 795 de puncte, în timp ce Wild Life Extreme a ajuns la 77,9%, cu valori cuprinse între 2.896 și 2.257 de puncte. Cel mai solicitant Solar Bay Stress Test a coborât la 74,5%, între 3.940 și 2.936 de puncte, ceea ce arată că performanța este redusă atunci când sarcina grafică intensă este menținută mai mult timp, dar fără prăbușiri bruște sau comportament imprevizibil. În practică, sistemul termic își face treaba, iar tableta reușește să rămână confortabilă și previzibilă, chiar dacă grosimea sa pare teoretic incompatibilă la prima vedere cu o răcire eficientă. Huawei indică o capacitate de disipare de 8,3 W, gândită tocmai pentru menținerea performanței în sarcini susținute.
Pe partea de inteligență artificială, rezultatele sunt mai greu de tradus într-o experiență universală, deoarece fiecare aplicație folosește alte modele și alte metode de accelerare, dar cifrele oferă totuși un reper. Geekbench AI a raportat 1.416 puncte în precizie simplă, 2.411 în precizie pe jumătate și 2.337 în testele cuantizate, folosind TensorFlow Lite pe procesor. AITUTU a înregistrat 61.820 de puncte, cu rezultate de 3.665 în Super Resolution, 22.520 în Style Transfer, 23.695 în Image Classification și 11.940 în Object Detection, iar Device AI a evaluat dispozitivul cu 555 de puncte, încadrându-l la un nivel mediu de performanță. Mult mai spectaculoase sunt cifrele legate de stocare: PCMark Storage 2.1 a oferit 94.101 puncte, cu aproximativ 2.936 MB/s la citirea secvențială și 3.700 MB/s la scrierea secvențială. Aceste viteze se simt la instalarea aplicațiilor, deschiderea fișierelor mari și mutarea conținutului, iar scorurile PassMark, inclusiv 358.340 de puncte pentru stocare și 69.484 pentru grafica 3D, susțin aceeași impresie de dispozitiv care răspunde rapid și nu te ține în loc.
Poate cel mai convingător rezultat este însă cel obținut în testul de baterie PCMark, pentru că pune toate cifrele de mai sus într-un scenariu apropiat de utilizarea reală. Cu luminozitatea ecranului setată la 50% și o succesiune neîntreruptă de operațiuni de navigare pe internet, editare foto și video, scriere și prelucrare de date, MatePad Pro Max a rezistat 13 ore și 28 de minute departe de priză. Este suficient pentru mai mult de o zi obișnuită de lucru, mai ales dacă utilizarea alternează între documente, browsing, comunicare și perioade de standby, și confirmă că bateria de 9.760 mAh nu a fost sacrificată pentru atingerea grosimii de 4,7 milimetri. Mai mult decât atât, încărcarea inversă de până la 40 W îi permite tabletei să funcționeze la nevoie ca o baterie externă pentru un telefon compatibil, un detaliu care întărește ideea de dispozitiv all-in-one. În final, performanța brută nu este aici doar pentru capturi de ecran cu scoruri mari, ci pentru a susține exact experiența pe care MatePad Pro Max o promite: un ecran generos care poate fi purtat aproape oriunde și care, atunci când îi conectezi tastatura, se comportă convingător ca un laptop.
REVIEW HUAWEI MatePad Pro Max – experiență de utilizare și de ce poate înlocui un laptop
Împerecherea NearLink între gadgeturi a funcționat și funcționează impecabil. Fixezi magnetic tableta pe husa cu tastatură și ești imediat sesizat să le împerechezi. Poziționezi stylusul M-Pencil Pro pe marginea din dreapta sus, iar o altă notificare îți atrage atenția că cele două gadgeturi merită să conlucreze. S-au dus vremurile în care treceai prin procese complicate de împerechere prin Bluetooth, făceai experimente și teste până ajungeai să te apuci în mod autentic de lucru.
Apropo de periferice, tastatura este una cât se poate de satisfăcătoare din prisma cursei la apăsare, aranjamentul este clasic de laptop, iar distanțarea dintre taste efectiv nu te lasă să greșești dacă vrei să faci performanță la tehnoredactare. În 2026, nici HUAWEI M-Pencil Pro nu este doar un accesoriu pentru desen, ci una dintre piesele care transformă MatePad Pro Max într-un instrument real de lucru și creație. Stylusul recunoaște până la 10.000 de niveluri de presiune și are o latență foarte redusă, astfel încât scrisul de mână, adnotarea documentelor și trasarea liniilor în GoPaint se simt naturale, mai ales pe suprafața PaperMatte, care face o treabă grozavă în a reproduce convingător senzația creionului pe hârtie. În HUAWEI Notes îl poți folosi pentru notițe rapide, formule, schițe sau organizarea ideilor, iar în GoPaint devine util pentru ilustrație, selectarea precisă a culorilor și lucrul cu pensulele Fluid sau Splatter. Integrarea cu tastatura Glide Keyboard este la fel de practică, deoarece stylusul are un spațiu dedicat pentru depozitare și încărcare, rămânând permanent la îndemână, fără să fie nevoie să îl transporți separat.
Din perspectiva ideii de înlocuitor de laptop, MatePad Pro Max funcționează cel mai convingător atunci când o privești ca pe un ansamblu, nu doar ca pe o tabletă foarte mare. Ecranul de 13,2 inci oferă suficient spațiu pentru documente, browser, mail și aplicații deschise în paralel, Glide Keyboard schimbă complet ritmul de lucru din privința eficienței la productivitate, iar Live-Multitask te ajută să păstrezi la vedere mai multe ferestre fără să simți că sari permanent între aplicații. Pentru scris, documentare, administrarea fișierelor, întâlniri online și editări ușoare de conținut, experiența se apropie surprinzător de mult de cea a unui notebook, cu avantajul că poți desprinde în orice moment tastatura și rămâi cu un dispozitiv mult mai comod pentru citit, desenat sau consum multimedia. Nu va înlocui un workstation pentru aplicații foarte specializate, dar pentru un jurnalist, un student, un manager sau un creator care lucrează mult în mișcare, poate prelua fără dificultate o parte foarte mare din sarcinile zilnice ale unui laptop.
Nu în ultimul rând, ecosistemul software propriu Huawei este cel care împiedică accesoriile să rămână simple elemente de marketing, aplicațiile preinstalate pe care le gâsești deja pe ecran după configurarea inițială. În HUAWEI Notes, poți combina textul tastat cu notițe scrise de mână, schițe, formule și adnotări, în timp ce GoPaint transformă tableta într-o suprafață de lucru serioasă pentru desen și ilustrație nu foarte departe de Photoshop în privința managerului de layere. Funcții precum Intelligent Color Card, Fluid Brush, Splatter Brush și Animation extind posibilitățile creative, iar integrarea cu camera True-to-Color permite capturarea unor nuanțe din lumea reală și transformarea lor rapidă în palete digitale. Într-un flux de lucru obișnuit, poți fotografia o scenă, extrage culorile dominante, schița ideea cu M-Pencil Pro și reveni imediat la tastatură pentru a completa un text sau o prezentare, fără să schimbi dispozitivul și fără să fragmentezi inutil procesul de creație.
La fel de important este că această experiență de productivitate nu vine cu povara pe care o asociem de obicei unui laptop de 13 inci. Glide Keyboard include suportul necesar pentru folosirea tabletei atât în orientarea dorită, se deschide rapid și oferă un spațiu integrat în care M-Pencil Pro este păstrat și încărcat, astfel încât întregul pachet rămâne organizat și ușor de luat din mers. În practică, MatePad Pro Max poate trece într-o singură zi de la rolul de notebook pentru ședințe la cel de caiet digital, ecran pentru prezentări, studio de desen sau dispozitiv multimedia, fără să ai senzația că folosești produse separate care au fost obligate să lucreze împreună. Tocmai această continuitate între tastatură, stylus, aplicații și formatul extrem de portabil îi dă valoarea reală și susține ideea unui studio mobil care poate înlocui mai multe obiecte din geantă, nu doar un laptop.
Pentru că nu poți vorbi de productivitate fără o suită Office, este foarte important de reținut că, atunci când vorbim de cea mai nouă tabletă HUAWEI lansată în 2026, indiferent dacă ești fan Google Docs sau ești abonat la Microsoft 365, aplicațiile tale favorite pentru editat documente sau calcul tabelar sunt la un click distanță. Intri în AppGallery și îți instalezi ce te încântă, iar tastatura, mouse-ul și stylusul te vor ajuta nu doar să-ți pui gândurile „pe foaie”, ci să fii eficient la fel cum ai fi în fața unui laptop. Ecranul este la fel de generos, doar că din experiența mea, se vede mai bine decât multe notebook-uri la fel de scumpe. În orice caz, nu durează mult până îți dai seama că poți începe dar și termina un proiect în Word sau Excel, indiferent dacă ești în tren, în avion sau în pat, la ceas de seară.
REVIEW HUAWEI MatePad Pro Max – concluzie și ofertă de lansare
În final, HUAWEI MatePad Pro Max este unul dintre acele dispozitive care nu încearcă să înlocuiască laptopul doar printr-o tastatură atașată ulterior, ci printr-o experiență construită coerent în jurul ideii de mobilitate, productivitate și creație. Este suficient de subțire și ușoară încât să o iei aproape oriunde fără să simți că porți încă un computer în geantă, dar suficient de puternică, bine răcită și autonomă pentru a susține o zi lungă de lucru în deplasare sau la birou. În nicio secundă nu contează dacă jonglezi între documente, browser, ședințe, editare, desen și divertisment.
Glide Keyboard, M-Pencil Pro, Live-Multitask, HUAWEI Notes și GoPaint nu par accesorii și aplicații adăugate doar pentru a completa o listă de specificații, ci componente ale aceluiași spațiu de lucru, iar ecranul OLED PaperMatte care se vede surprinzător de bine în soare rămâne elementul care le leagă pe toate și care diferențiază cel mai clar tableta de alternativele cu suprafețe lucioase. Nu va înlocui un workstation dedicat în orice scenariu profesional, dar pentru cei care scriu, creează, studiază sau lucrează frecvent din deplasare, MatePad Pro Max se apropie foarte mult de promisiunea unui dispozitiv all-in-one autentic, capabil să fie laptop, caiet digital, studio de creație și centru multimedia în aceeași zi, fără ca vreunul dintre aceste roluri să pară tratat superficial.
În ceea ce privește oferta de lansare, HUAWEI MatePad Pro Max este disponibilă începând astăzi, 14 iulie 2026. în magazinul online HUAWEI Store și prin rețeaua partenerilor autorizați, la un preț de 5.999 de lei pentru varianta neagră cu 12 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare, livrată împreună cu husa Folio Cover și HUAWEI M-Pencil Pro, dar fără tastatură, respectiv 6.999 de lei pentru versiunea albastru deschis testată de mine cu 12 GB RAM și 512 GB, un pachet complet care include tastatura albă HUAWEI Glide Keyboard, stylusul și mouse-ul. În perioada 14 iulie – 17 august, achizițiile realizate direct din HUAWEI Store vin și cu 10 x HUAWEI Points, serviciul HUAWEI Care+, precum și o reducere generală de 1.000 de lei. Important de reținut este însă că cititorii Playtech beneficiază de o ofertă și mai bună: prin introducerea codului APLAYTECHMAX în momentul comenzii, prețul tabletei este redus cu 1.500 de lei, ceea ce face întregul pachet de productivitate semnificativ mai atractiv încă din primele săptămâni de disponibilitate.