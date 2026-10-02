ASUS avertizează: IMM-urile devin ținte tot mai atractive pentru atacurile cibernetice. 28% au fost deja atacate

Doar unul din cinci lideri de IMM-uri se simte foarte protejat

Conform raportului ASUS, 28% dintre IMM-urile analizate spun că au experimentat deja un atac cibernetic. În același timp, numai aproximativ 21% dintre liderii acestora afirmă că se simt „foarte în siguranță” în fața amenințărilor digitale. Restul fie au un nivel mai moderat de încredere, fie sunt neutri sau îngrijorați de vulnerabilitățile existente.

Percepția că firmele mici sunt ținte atractive are legătură și cu modul în care funcționează atacurile actuale. Campaniile de phishing, malware sau furt de date pot fi automatizate și lansate la scară largă, fără ca atacatorii să urmărească exclusiv organizații mari. În plus, un IMM poate funcționa fără o echipă IT dedicată sau cu infrastructură mai veche, iar actualizările și verificările de securitate pot fi amânate.

Problema sistemelor neactualizate a fost evidențiată și într-o altă analiză ASUS. Aproape jumătate dintre liderii IMM-urilor spun că actualizarea sistemelor reprezintă una dintre principalele provocări IT. Vulnerabilitățile rămase fără patch-uri pot deveni puncte de intrare pentru atacatori, mai ales atunci când sunt folosite echipamente care nu mai beneficiază de suport software.

AI începe să fie folosit și pentru securitate cibernetică

Raportul arată totuși că majoritatea IMM-urilor nu ignoră complet amenințarea. Aproape 85% dintre respondenți se descriu ca fiind cel puțin „oarecum proactivi” în ceea ce privește securitatea cibernetică. Diferența apare însă atunci când nivelul de pregătire este analizat mai strict: doar 40% spun că sunt „foarte proactivi” în prevenirea atacurilor și a breșelor de date.

Inteligența artificială începe să intre și în această ecuație. 41% dintre proprietarii de IMM-uri chestionați consideră tehnologiile AI un instrument important pentru îmbunătățirea securității. Algoritmii pot fi utilizați pentru identificarea comportamentelor neobișnuite, semnalarea unor posibile atacuri și automatizarea anumitor reacții atunci când apare o amenințare.

AI poate însă reprezenta și o armă pentru atacatori. Playtech a arătat anterior cum atacurile cibernetice, conținutul deepfake și instrumentele AI pot amplifica riscurile pentru organizații. Inteligența artificială poate accelera atât detectarea amenințărilor, cât și producerea unor tentative de fraudă sau phishing mai convingătoare, ceea ce transformă securitatea într-o cursă continuă între atacatori și sistemele de apărare.

ASUS mizează pe protecția integrată direct în PC-urile pentru companii

ASUS leagă rezultatele studiului și de apariția unei noi generații de PC-uri business, unde o parte dintre mecanismele de protecție sunt integrate direct în hardware și software. Compania indică gama ASUS Expert P Series și platforma ExpertGuardian, care combină protecții la nivel de BIOS, firmware, autentificare și sistem de operare.