Aproape jumătate dintre IMM-uri au probleme cu actualizarea sistemelor. ASUS mizează pe PC-urile cu AI pentru a reduce riscurile de securitate
Sistemele vechi și actualizările amânate devin o problemă serioasă pentru întreprinderile mici și mijlocii, mai ales într-un context în care atacurile cibernetice sunt tot mai sofisticate, iar multe companii nu au echipe IT dedicate. Potrivit raportului ASUS 2025 Future of SMB, aproape jumătate dintre liderii IMM-urilor spun că mentenanța și actualizarea sistemelor reprezintă una dintre principalele provocări IT. În același timp, doar 42% se consideră foarte proactivi când vine vorba despre instalarea actualizărilor și menținerea infrastructurii la zi.
Situația este cu atât mai importantă în 2026, după ce Microsoft a încheiat suportul standard pentru Windows 10 pe 14 octombrie 2025. Sistemele care au rămas pe această versiune nu mai primesc în mod obișnuit actualizări gratuite de securitate, cu excepția dispozitivelor eligibile pentru anumite variante de suport extins. Playtech a explicat anterior ce se întâmplă cu PC-urile care au rămas pe Windows 10 după încheierea suportului.
IMM-urile știu că IT-ul este important, dar actualizările sunt adesea amânate
Datele din raportul ASUS arată un contrast destul de clar. Aproximativ 90% dintre liderii IMM-urilor consideră că tehnologia IT este mai importantă pentru afaceri decât era în urmă cu zece ani, însă această conștientizare nu se transformă întotdeauna în acțiuni concrete.
Doar 42% dintre respondenți spun că sunt foarte proactivi în actualizarea sistemelor, în timp ce restul fie amână instalarea patch-urilor, fie aplică actualizările neuniform, fie le lasă pe plan secund atunci când apar alte priorități operaționale.
Problema este amplificată de lipsa personalului specializat. Aproximativ 74% dintre liderii chestionați spun că organizațiile care nu au o echipă IT activă au șanse mai mari să rămână în urmă cu actualizările. Pentru firmele mici, unde câțiva angajați trebuie să acopere simultan mai multe roluri, mentenanța infrastructurii poate fi ușor amânată.
Asta creează o situație periculoasă deoarece un sistem neactualizat nu înseamnă doar performanță mai slabă. Lipsa patch-urilor poate lăsa vulnerabilități cunoscute deschise, poate genera probleme de conformitate și poate crește riscul unui incident de securitate.
ASUS propune PC-uri cu AI care automatizează o parte din mentenanță
ASUS încearcă să răspundă acestei probleme prin gama sa de PC-uri business echipate cu funcții AI și prin pachetul ExpertGuardian. Compania susține că automatizarea anumitor operațiuni poate reduce presiunea asupra echipelor IT și poate ajuta firmele mici să își mențină dispozitivele mai bine protejate.
Un exemplu este ASUS ExpertBook P5, care poate fi folosit împreună cu ASUS Control Center pentru administrarea centralizată a mai multor dispozitive. Platforma permite echipelor IT să monitorizeze sistemele, să distribuie actualizări și să gestioneze politicile de securitate de la distanță.
Pentru companiile care au nevoie de echipamente orientate spre sarcini AI locale, ASUS promovează și seria ExpertBook P. Playtech a prezentat recent ASUS ExpertBook P3, laptopul business care combină procesoare AMD Ryzen cu funcții AI și securitate dedicată.
ExpertBook P3 integrează instrumente de diagnosticare care pot monitoriza starea sistemului și pot identifica anumite probleme înainte ca acestea să devină critice. ASUS promovează și funcții precum BIOS cu mecanisme de recuperare automată, gândite pentru reducerea timpilor de indisponibilitate.
Securitatea modernă nu mai ține doar de antivirus
Pentru IMM-uri, protecția unui dispozitiv nu mai înseamnă doar instalarea unei soluții antivirus. Atacurile pot viza firmware-ul, identitatea utilizatorilor, parolele, configurațiile de sistem sau chiar echipamentele care nu mai primesc actualizări.
ASUS ExpertGuardian include funcții precum protecții la nivel de BIOS, autentificare biometrică și TPM 2.0, alături de un interval extins de suport pentru actualizări. Unele modele business ale companiei folosesc BIOS comercial conform unor standarde NIST și mecanisme suplimentare pentru protejarea firmware-ului.
Un exemplu este ASUS ExpertBook P5 G2, care vine cu Windows 11 Secured-core PC, protecții la nivel de firmware și funcții de securitate orientate către mediul enterprise.
În zona desktop, ASUS promovează și ExpertCenter P400 AiO, un sistem all-in-one cu funcții de protecție hardware și software, cameră web retractabilă și instrumente AI pentru reducerea zgomotului în apeluri.
Windows 10 face actualizarea infrastructurii mai urgentă
Închiderea suportului standard pentru Windows 10 a transformat problema actualizării hardware într-una mai concretă. Multe PC-uri mai vechi nu sunt eligibile pentru Windows 11, fie din cauza procesorului, fie pentru că nu îndeplinesc cerințele privind TPM 2.0 și Secure Boot.
Asta înseamnă că unele companii trebuie să aleagă între programe temporare de suport extins și înlocuirea efectivă a echipamentelor. Playtech a explicat deja de ce PC-urile rămase fără actualizări devin mai vulnerabile după finalul suportului Windows 10.
Pentru ASUS, aceasta este și o oportunitate de a poziționa noile PC-uri AI drept soluții pentru firmele care oricum trebuie să își modernizeze infrastructura. Argumentul companiei este că un dispozitiv nou nu aduce doar Windows 11 și hardware mai rapid, ci poate prelua automat o parte dintre sarcinile repetitive de mentenanță, diagnosticare și securitate.
Raportul ASUS arată astfel o problemă mai largă decât simpla tranziție de la Windows 10 la Windows 11. Pentru IMM-uri, securitatea depinde tot mai mult de capacitatea de a păstra sistemele actualizate permanent, iar lipsa unei echipe IT dedicate transformă automatizarea într-un avantaj important. PC-urile cu AI nu elimină nevoia unei strategii de securitate, dar pot reduce numărul operațiunilor care depind exclusiv de intervenția manuală.