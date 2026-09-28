Aproape jumătate dintre IMM-uri au probleme cu actualizarea sistemelor. ASUS mizează pe PC-urile cu AI pentru a reduce riscurile de securitate

IMM-urile știu că IT-ul este important, dar actualizările sunt adesea amânate

Datele din raportul ASUS arată un contrast destul de clar. Aproximativ 90% dintre liderii IMM-urilor consideră că tehnologia IT este mai importantă pentru afaceri decât era în urmă cu zece ani, însă această conștientizare nu se transformă întotdeauna în acțiuni concrete.

Doar 42% dintre respondenți spun că sunt foarte proactivi în actualizarea sistemelor, în timp ce restul fie amână instalarea patch-urilor, fie aplică actualizările neuniform, fie le lasă pe plan secund atunci când apar alte priorități operaționale.

Problema este amplificată de lipsa personalului specializat. Aproximativ 74% dintre liderii chestionați spun că organizațiile care nu au o echipă IT activă au șanse mai mari să rămână în urmă cu actualizările. Pentru firmele mici, unde câțiva angajați trebuie să acopere simultan mai multe roluri, mentenanța infrastructurii poate fi ușor amânată.

Asta creează o situație periculoasă deoarece un sistem neactualizat nu înseamnă doar performanță mai slabă. Lipsa patch-urilor poate lăsa vulnerabilități cunoscute deschise, poate genera probleme de conformitate și poate crește riscul unui incident de securitate.

ASUS propune PC-uri cu AI care automatizează o parte din mentenanță

ASUS încearcă să răspundă acestei probleme prin gama sa de PC-uri business echipate cu funcții AI și prin pachetul ExpertGuardian. Compania susține că automatizarea anumitor operațiuni poate reduce presiunea asupra echipelor IT și poate ajuta firmele mici să își mențină dispozitivele mai bine protejate.

Un exemplu este ASUS ExpertBook P5, care poate fi folosit împreună cu ASUS Control Center pentru administrarea centralizată a mai multor dispozitive. Platforma permite echipelor IT să monitorizeze sistemele, să distribuie actualizări și să gestioneze politicile de securitate de la distanță.

Pentru companiile care au nevoie de echipamente orientate spre sarcini AI locale, ASUS promovează și seria ExpertBook P. Playtech a prezentat recent ASUS ExpertBook P3, laptopul business care combină procesoare AMD Ryzen cu funcții AI și securitate dedicată.