În documentele de transparență salarială publicate în 2026, pentru gradul didactic I și vechime în învățământ de peste 25 de ani apare un salariu de bază de 10.232 de lei brut. O carieră de 30 de ani se încadrează în această tranșă, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții ale poziției salariale.

De exemplu, Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud publică această valoare pentru profesorii din învățământul primar cu gradul I și vechime de peste 25 de ani. Lista pentru septembrie 2026 prezintă separat salariul de bază, gradația de merit și celelalte componente.

Cei 10.232 de lei nu reprezintă suma primită în mână. Totodată, experiența de 30 de ani nu garantează singură această încadrare, deoarece contează studiile și gradul didactic obținut.

Cât reprezintă diferența față de o debutantă

Pentru o debutantă cu studii superioare, fără vechime anterioară care să determine acordarea unei gradații, reperul salariului de bază este de 6.446 de lei brut. Grila stabilită prin OUG nr. 128/2023 și documentele salariale publicate de instituții permit identificarea distinctă a acestei încadrări.

Comparând cele două salarii de bază, diferența este de 3.786 de lei brut lunar, adică aproximativ 58,7% în favoarea cadrului didactic cu experiență și gradul I. Comparația privește baza salarială, înainte de adăugarea drepturilor suplimentare.

Ca simulare fiscală, luând în calcul numai salariul de bază, contribuțiile standard și impozitul, fără deduceri ori alte rețineri, rezultă aproximativ 5.986 de lei net pentru baza de 10.232 de lei și 3.771 de lei net pentru baza de 6.446 de lei. Aceste valori nu sunt veniturile lunare totale, deoarece nu includ majorările și sporurile.

O persoană debutantă în învățământ poate avea deja vechime în muncă dintr-un alt domeniu. Într-o asemenea situație, încadrarea trebuie verificată separat și nu se folosește automat exemplul unei absolvente aflate la primul loc de muncă.