Ce salariu are o învățătoare cu 30 de ani de experiență. Câți bani primește față de una aflată la început de carieră
O învățătoare cu studii superioare, gradul didactic I și aproximativ 30 de ani de experiență poate avea un salariu de bază de 10.232 de lei brut, față de 6.446 de lei brut pentru o debutantă fără vechime anterioară în muncă. Diferența este de 3.786 de lei înainte de sporuri și impozitare. Suma încasată depinde însă și de drepturile salariale suplimentare, iar gradația de merit poate schimba semnificativ venitul lunar.
Ce salariu de bază corespunde unei cariere de 30 de ani
Pentru comparație, luăm în calcul personalul încadrat ca profesor pentru învățământul primar, cu studii superioare și normă întreagă. Această precizare contează, deoarece încadrarea cu studii medii are alte valori salariale, chiar dacă în vorbirea obișnuită folosim aceeași denumire, „învățătoare”.
În documentele de transparență salarială publicate în 2026, pentru gradul didactic I și vechime în învățământ de peste 25 de ani apare un salariu de bază de 10.232 de lei brut. O carieră de 30 de ani se încadrează în această tranșă, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții ale poziției salariale.
De exemplu, Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud publică această valoare pentru profesorii din învățământul primar cu gradul I și vechime de peste 25 de ani. Lista pentru septembrie 2026 prezintă separat salariul de bază, gradația de merit și celelalte componente.
Cei 10.232 de lei nu reprezintă suma primită în mână. Totodată, experiența de 30 de ani nu garantează singură această încadrare, deoarece contează studiile și gradul didactic obținut.
Cât reprezintă diferența față de o debutantă
Pentru o debutantă cu studii superioare, fără vechime anterioară care să determine acordarea unei gradații, reperul salariului de bază este de 6.446 de lei brut. Grila stabilită prin OUG nr. 128/2023 și documentele salariale publicate de instituții permit identificarea distinctă a acestei încadrări.
Comparând cele două salarii de bază, diferența este de 3.786 de lei brut lunar, adică aproximativ 58,7% în favoarea cadrului didactic cu experiență și gradul I. Comparația privește baza salarială, înainte de adăugarea drepturilor suplimentare.
Ca simulare fiscală, luând în calcul numai salariul de bază, contribuțiile standard și impozitul, fără deduceri ori alte rețineri, rezultă aproximativ 5.986 de lei net pentru baza de 10.232 de lei și 3.771 de lei net pentru baza de 6.446 de lei. Aceste valori nu sunt veniturile lunare totale, deoarece nu includ majorările și sporurile.
O persoană debutantă în învățământ poate avea deja vechime în muncă dintr-un alt domeniu. Într-o asemenea situație, încadrarea trebuie verificată separat și nu se folosește automat exemplul unei absolvente aflate la primul loc de muncă.
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Ce se adaugă la salariul de bază
Legea salarizării prevede pentru învățători și profesorii din învățământul primar o majorare de 10% a salariului de bază. Personalul didactic de predare beneficiază și de sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, a cărui sumă efectivă trebuie urmărită în documentele salariale aplicabile.
Un exemplu publicat de Școala Gimnazială „George Emil Palade” din Ploiești, pentru martie 2026, arată un profesor pentru învățământul primar, cu studii superioare, gradul I și vechime de peste 25 de ani, cu următoarele componente:
- salariu de bază de 10.232 de lei brut;
- majorare de 1.023 de lei;
- spor pentru suprasolicitare neuropsihică de 542 de lei;
- total de 11.797 de lei brut.
Aplicând impozitarea standard, fără deduceri sau rețineri individuale, acest total înseamnă aproximativ 6.901 lei net. Este un exemplu concret de încadrare publicată de o școală, nu o sumă identică pentru toate învățătoarele cu aceeași vechime.
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Gradația de merit poate ridica venitul lunar
Gradația de merit reprezintă 25% din salariul de bază și se acordă prin concurs, pentru o perioadă de cinci ani. Nu este un drept primit automat la împlinirea unui anumit număr de ani la catedră.
În lista Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Aiud apare, pentru un profesor din învățământul primar cu gradul I și vechime de peste 25 de ani, un total de 14.355 de lei brut. Acesta include baza de 10.232 de lei, gradația de merit de 2.558 de lei, majorarea de 1.023 de lei și sporul de 542 de lei.
În aceleași ipoteze fiscale, totalul ar corespunde unui venit de aproximativ 8.398 de lei net. Diferența față de exemplul fără gradație de merit este de aproximativ 1.497 de lei net lunar.
Pentru verificarea unei sume individuale trebuie urmărite toate componentele fluturașului, inclusiv norma, eventualele plăți suplimentare și reținerile. Vechimea explică o parte a diferenței dintre debut și finalul carierei, dar nu stabilește singură salariul încasat.