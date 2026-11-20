Durerea de cap este unul dintre simptomele caracteristice. O pot însoți oboseala, iritabilitatea, dispoziția scăzută și dificultatea de a te concentra. Unele persoane au greață sau dureri musculare. Pentru cei cu migrene, durerile de cap pot fi mai greu de suportat.

Manifestările apar, în mod obișnuit, după 12–24 de ore și sunt mai intense la aproximativ 20–51 de ore de la oprirea cofeinei. Asta explică de ce a doua zi fără cafea poate fi mai dificilă decât prima.

Intensitatea diferă. Contează consumul obișnuit și reacția individuală, iar simptomele nu apar obligatoriu la toată lumea. Sevrajul poate exista și după un consum zilnic relativ redus.

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Ce se poate schimba în privința somnului și energiei

Cofeina poate influența somnul multe ore după consum. Institutul Național pentru Inimă, Plămâni și Sânge din SUA arată că efectele sale pot dura până la opt ore. Renunțarea poate ajuta mai ales persoanele care beau cafea după-amiaza sau seara și observă că adorm greu.

Cercetările arată că atât doza, cât și momentul consumului contează. Într-un studiu randomizat pe 23 de bărbați, o doză de 400 mg a afectat somnul chiar și atunci când fusese administrată cu 12 ore înainte de culcare. Rezultatul nu înseamnă că orice ceașcă are același efect asupra tuturor.

În primele zile fără cofeină, poți fi mai somnoros în timpul zilei. După dispariția sevrajului, poți observa mai clar cum te simți fără stimulent și dacă dormi suficient. O ameliorare a somnului poate contribui la o stare mai bună dimineața.