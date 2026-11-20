Marea Britanie se apropie din nou de Uniunea Europeană. Ce se schimbă pentru românii din UK după noul acord
La zece ani de la referendumul pentru Brexit, Marea Britanie și Uniunea Europeană au ajuns la un nou acord de cooperare, care ar putea reduce o parte dintre restricțiile introduse după ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar. Pentru numeroșii români care au resimțit efectele Brexitului, de la dificultățile legate de muncă și studii până la birocrația suplimentară, înțelegerea reprezintă un posibil început al unei relații mai apropiate între Londra și Bruxelles.
Ce înseamnă „slăbirea Brexitului”. Marea Britanie revine în UE?
Acordul convenit vineri, 20 noiembrie 2026, la Bruxelles nu înseamnă că Marea Britanie reintră în Uniunea Europeană și nici că cetățenii români vor putea lucra automat acolo fără restricții. Astfel, este vorba doar despre o apropiere economică și administrativă, prin care Londra acceptă să coopereze mai strâns cu instituțiile europene în anumite domenii, fără să redevină stat membru.
Mai mult, guvernul britanic a precizat că, pentru actuala legislatură, exclude revenirea în UE, în piața unică și în uniunea vamală, precum și restabilirea liberei circulații generale a persoanelor. Cu alte cuvinte, Brexitul nu este anulat, însă unele dintre barierele create de acesta ar putea fi reduse treptat.
Ce se schimbă pentru românii care locuiesc deja în Marea Britanie
Pentru românii stabiliți în Regatul Unit, cel mai important lucru este că noul acord nu modifică automat statutul de rezidență. Persoanele care dețin settled status sau pre-settled status în cadrul EU Settlement Scheme își păstrează drepturile potrivit regulilor existente, iar acordul nu elimină necesitatea respectării condițiilor de imigrare.
În schimb, apropierea economică ar putea avea efecte indirecte asupra locurilor de muncă, în special în agricultură, industria alimentară, transporturi și producție, sectoare în care lucrează și cetățeni români.
Premierul britanic Andy Burnham a declarat că Marea Britanie și Europa împărtășesc valori și interese comune, iar cooperarea mai strânsă poate contribui la reducerea costurilor și la crearea unor noi oportunități economice.
Românii tineri ar putea avea noi posibilități de muncă și studiu
Una dintre cele mai importante prevederi privește introducerea unui program reciproc de mobilitate, prin care până la 100.000 de tineri din Uniunea Europeană ar putea avea acces anual la oportunități de muncă și studiu în Marea Britanie, pentru perioade de până la trei ani.
Programul este destinat tinerilor de 18–30 de ani și ar putea reprezenta o oportunitate inclusiv pentru românii care, după Brexit, nu au mai putut beneficia de libera circulație în aceleași condiții ca înainte de 2021.
Totuși, acesta nu echivalează cu redeschiderea completă a pieței muncii, deoarece vor exista condiții de eligibilitate și un număr limitat de participanți.
O problemă rămasă nerezolvată privește taxele universitare, întrucât UE solicită condiții mai avantajoase pentru studenții europeni, în timp ce Londra preferă reduceri ale tarifelor internaționale, fără egalizarea completă cu cele plătite de studenții britanici.
Alimente mai ieftine și mai puțină birocrație la frontieră
Acordul urmărește și simplificarea comerțului cu produse alimentare, animale și plante, prin eliminarea unei părți importante a certificatelor și controalelor introduse după Brexit.
Guvernul britanic estimează că aceste măsuri ar putea aduce economiei până la 5,1 miliarde de lire sterline anual, însă impactul asupra prețurilor din magazine va depinde de modul în care companiile transferă economiile către consumatori.
De asemenea, cele două părți au convenit conectarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii, pentru reducerea costurilor suportate de anumite industrii.
Ar putea Marea Britanie să revină cândva în Uniunea Europeană?
Andy Burnham a afirmat că Marea Britanie a pierdut mai mult decât a câștigat în urma Brexitului, descriind această concluzie drept un „adevăr evident”. Deși premierul a sugerat posibilitatea unei apropieri și mai mari de UE, o eventuală readmitere ar necesita o decizie politică distinctă, negocieri și parcurgerea procedurilor europene de aderare.
Mai mult, noua înțelegere este criticată de Nigel Farage și de alți susținători ai Brexitului, care consideră că acceptarea unor norme europene reduce autonomia decizională a Londrei.
Pentru români, așadar, schimbarea imediată nu constă în revenirea dreptului general de a munci fără viză în Marea Britanie, ci în perspectiva unor oportunități suplimentare pentru tineri, a unei economii mai puțin afectate de bariere comerciale și a unei relații mai previzibile între Regatul Unit și Uniunea Europeană.