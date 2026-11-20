Mai mult, guvernul britanic a precizat că, pentru actuala legislatură, exclude revenirea în UE, în piața unică și în uniunea vamală, precum și restabilirea liberei circulații generale a persoanelor. Cu alte cuvinte, Brexitul nu este anulat, însă unele dintre barierele create de acesta ar putea fi reduse treptat.

Ce se schimbă pentru românii care locuiesc deja în Marea Britanie

Pentru românii stabiliți în Regatul Unit, cel mai important lucru este că noul acord nu modifică automat statutul de rezidență. Persoanele care dețin settled status sau pre-settled status în cadrul EU Settlement Scheme își păstrează drepturile potrivit regulilor existente, iar acordul nu elimină necesitatea respectării condițiilor de imigrare.

În schimb, apropierea economică ar putea avea efecte indirecte asupra locurilor de muncă, în special în agricultură, industria alimentară, transporturi și producție, sectoare în care lucrează și cetățeni români.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat că Marea Britanie și Europa împărtășesc valori și interese comune, iar cooperarea mai strânsă poate contribui la reducerea costurilor și la crearea unor noi oportunități economice.

Românii tineri ar putea avea noi posibilități de muncă și studiu

Una dintre cele mai importante prevederi privește introducerea unui program reciproc de mobilitate, prin care până la 100.000 de tineri din Uniunea Europeană ar putea avea acces anual la oportunități de muncă și studiu în Marea Britanie, pentru perioade de până la trei ani.

Programul este destinat tinerilor de 18–30 de ani și ar putea reprezenta o oportunitate inclusiv pentru românii care, după Brexit, nu au mai putut beneficia de libera circulație în aceleași condiții ca înainte de 2021.

Totuși, acesta nu echivalează cu redeschiderea completă a pieței muncii, deoarece vor exista condiții de eligibilitate și un număr limitat de participanți.