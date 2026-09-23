ASUS ExpertBook P3, laptopul de business care pune inteligența artificială și securitatea datelor pe primul loc. Ce oferă noile procesoare AMD Ryzen

Inteligența artificială rulează direct pe laptop, fără a depinde permanent de cloud

Una dintre caracteristicile importante ale ASUS ExpertBook P3 (PM3606) este integrarea procesoarelor AMD Ryzen™ AI 7 350 sau Ryzen™ 7 8840HS, care permit utilizarea unor funcții bazate pe inteligență artificială direct pe dispozitiv. În cazul aplicațiilor compatibile, procesarea locală poate reduce dependența de serviciile cloud și poate limita necesitatea transmiterii informațiilor către servere externe.

Această abordare este relevantă în special pentru companiile care lucrează cu informații financiare, documente confidențiale sau alte categorii de date sensibile. Procesarea AI locală poate contribui atât la protejarea informațiilor, cât și la reducerea timpilor de răspuns, deoarece anumite operațiuni nu mai necesită comunicarea permanentă cu un server aflat la distanță.

Procesoarele beneficiază de capabilități de procesare neuronală și de grafică AMD Radeon™, oferind resurse pentru aplicații profesionale, analiză de date și activități multitasking. În funcție de configurație și de aplicațiile utilizate, laptopul poate susține fluxuri de lucru care combină sarcinile tradiționale de birou cu funcționalități bazate pe inteligență artificială.

Posibilitatea de a procesa local anumite operațiuni AI reprezintă și unul dintre argumentele evidențiate de analistul financiar Stelian Muscalu în evaluarea acestui model, în contextul în care automatizarea și protecția informațiilor devin tot mai importante pentru activitatea companiilor.

Performanță optimizată pentru aplicațiile profesionale și un sistem de răcire silențios

Dincolo de funcțiile de inteligență artificială, un laptop destinat mediului de afaceri trebuie să ofere stabilitate în utilizarea programelor profesionale. ASUS ExpertBook P3 (PM3606) , echipat cu procesorul AMD Ryzen™ AI 7 350 sau Ryzen™ 7 8840HS, este proiectat pentru compatibilitate software extinsă cu aplicațiile profesionale din ecosistemul ISV (Independent Software Vendors).

Acest aspect este important pentru organizațiile care utilizează zilnic programe de contabilitate, platforme ERP și CRM sau instrumente de analiză predictivă. Compatibilitatea cu aplicațiile utilizate în companie poate contribui la reducerea problemelor tehnice și la menținerea unui flux de lucru eficient, fără întreruperi inutile.

Un alt element important este sistemul de răcire, proiectat pentru a menține temperaturile componentelor în limite adecvate inclusiv în perioadele de utilizare intensă. Potrivit ASUS, designul termic optimizat contribuie la păstrarea performanței în sarcinile solicitante și la funcționarea silențioasă a echipamentului.