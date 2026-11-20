România se află pe ultimul loc în UE la cheltuielile pentru cercetare

În 2024, cheltuielile totale ale României pentru cercetare și dezvoltare au reprezentat 0,46% din PIB, în timp ce media Uniunii Europene a fost de 2,24%. România s-a situat astfel pe ultimul loc între statele membre. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât procentul a scăzut față de 2023, când investițiile în cercetare reprezentau 0,52% din PIB.

Nivelul redus al finanțării afectează capacitatea sistemului de a susține activitatea științifică pe termen lung. Cercetarea presupune echipamente, infrastructuri specializate, personal calificat și proiecte care nu pot fi dezvoltate în ritmul unor investiții pe termen scurt. În lipsa unor bugete predictibile, institutele și universitățile întâmpină dificultăți în planificarea activității și în păstrarea specialiștilor.

Raportul de țară al Comisiei Europene din 2026 atrage atenția asupra condițiilor de lucru și a perspectivelor de carieră pentru cercetătorii din România. Aceste probleme contribuie la dificultatea de a păstra talentele și de a face profesia atractivă pentru generațiile tinere.

Diferența față de media europeană se vede și în distribuția cercetătorilor între mediul public și cel privat. În 2024, doar 37,9% dintre cercetătorii din România lucrau în companii, comparativ cu 57% la nivelul Uniunii Europene. Această situație indică o implicare mai redusă a mediului privat în activitatea de cercetare și dezvoltare și un potențial insuficient valorificat de colaborare între companii, universități și institute.

Un proiect românesc a obținut aproape 10 milioane de euro de la Consiliul European pentru Cercetare

În pofida dificultăților de finanțare, cercetătorii din România obțin rezultate în competiții internaționale. Un exemplu este proiectul BASTRAD, selectat în cadrul competiției ERC Synergy Grants 2026 și finanțat cu aproape 10 milioane de euro.

Printre cei patru investigatori principali ai proiectului se numără dr. Emanuela-Cristina Timotin, cercetătoare la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române. Echipa reunește specialiști din România, Grecia, Italia și Austria și va studia practicile de scriere din Balcani și Anatolia în perioada otomană, între secolele al XIV-lea și al XX-lea.

Cercetarea va analiza manuscrise și tipărituri redactate în mai multe limbi și sisteme de scriere. Obiectivul este de a înțelege cum au reflectat și influențat aceste practici identitățile culturale, relațiile sociale și circulația ideilor în regiune.