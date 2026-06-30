Atacurile cibernetice și dezinformarea pot declanșa crize majore în companii în 2026. AI și deepfake-urile schimbă regulile jocului

Un nou sondaj realizat de Crisis Communications Network Europe (CCNE), rețeaua europeană care reunește specialiști în comunicare de criză din 20 de țări, inclusiv România, arată că atacurile cibernetice rămân cea mai mare amenințare digitală pentru companii. Aproape 70% dintre experții consultați consideră că acestea au cel mai ridicat potențial de a genera crize în mediul de afaceri.

De la atacuri informatice la crize de reputație: cum schimbă AI modul în care reacționează companiile

Riscurile digitale nu mai înseamnă doar sisteme blocate, date furate sau probleme tehnice rezolvate de departamentele IT. În prezent, un incident informatic poate deveni foarte repede o problemă publică, mai ales atunci când este amplificat de informații false, reacții coordonate online sau materiale manipulate.

Dezinformarea este una dintre amenințările care au crescut cel mai mult în importanță în ultimul an. Peste 40% dintre specialiștii chestionați de CCNE spun că acest fenomen a devenit un risc tot mai relevant pentru organizații.

În același timp, inteligența artificială și tehnologiile de tip deepfake apar printre principalele provocări pentru perioada următoare. Videoclipurile falsificate, vocile imitate sau imaginile create artificial pot fi folosite pentru manipulare, fraudă sau presiuni asupra unor companii.

„Amenințările digitale nu mai sunt doar probleme tehnice sau incidente izolate. Ele pot deveni foarte repede crize complexe pentru companii, mai ales atunci când sunt combinate cu dezinformare, atacuri coordonate sau conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale”, explică Ana Maria Gardiner, expert în comunicare de criză și reprezentant CCNE în România.

Potrivit acesteia, companiile trebuie să treacă dincolo de protecția informatică de bază și să dezvolte planuri clare de reacție, monitorizare permanentă și scenarii pentru situații în care imaginea organizației este afectată.

Fenomenul deepfake a început deja să fie folosit în unele țări europene în tentative de șantaj care vizează companii și instituții. Specialiștii avertizează că impactul acestor metode ar putea crește în următorii ani, pe măsură ce instrumentele de generare a conținutului fals devin mai accesibile și mai greu de identificat.