Aproape punctaj maxim pentru un elev român la JBOI 2026. România a plecat de la Sarajevo cu patru medalii
Un elev din Iași a reușit una dintre cele mai bune performanțe ale ediției 2026 a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori. Andrei Nemțișor, de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, a obținut 598,72 de puncte din 600 și a încheiat competiția cu cel mai mare punctaj.
Rezultatul său face parte dintr-o performanță colectivă a lotului României: toți cei patru elevi trimiși la Sarajevo au câștigat medalii. Bilanțul este de trei medalii de aur și una de bronz, iar România a ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni, conform Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI), potrivit EduPedu.
Andrei Nemțișor a fost aproape de punctajul maxim
Competiția desfășurată între 22 și 28 septembrie în capitala Bosniei și Herțegovinei a avut un lider la nivel individual, iar acesta a fost elevul român Andrei Nemțișor. Cele 598,72 de puncte obținute dintr-un total posibil de 600 i-au adus medalia de aur absolut și cel mai mare punctaj al ediției.
Performanța este completată de rezultatele celorlalți membri ai lotului. Traian Danciu și Vlad Bondoc, ambii de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, au câștigat medalii de aur.
Vlad Ioan Muntoiu, elev al Colegiului Național de Informatică „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara, a obținut medalia de bronz. Astfel, niciunul dintre cei patru reprezentanți ai României nu s-a întors de la Sarajevo fără o distincție.
Ce țări au participat la JBOI 2026
Ediția din acest an a reunit 55 de concurenți proveniți din 13 țări. Pe lista participanților s-au aflat România, Republica Moldova, Regatul Unit, Ucraina, Bulgaria, Grecia, Cipru, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Slovenia, Serbia, Turcia și Arabia Saudită.
Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori este o competiție internațională destinată elevilor pasionați de informatică. Participanții sunt puși în situația de a rezolva probleme care le testează capacitatea de analiză, programare și găsire a unor soluții algoritmice.
Pentru lotul român, rezultatele de la Sarajevo au însemnat atât performanțe individuale puternice, cât și un rezultat foarte bun la nivelul echipei.
România a încheiat competiția pe primul loc
Cele patru medalii au contribuit la clasarea României pe prima poziție în ierarhia pe națiuni. Potrivit SEPI, clasamentul a ținut cont de punctajul total acumulat, dar și de numărul și valoarea medaliilor obținute de fiecare țară.
„Toți cei patru elevi ai lotului național au cucerit medalii”, a transmis Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică, care a evidențiat rezultatul obținut de echipa României la Sarajevo.
Pregătirea și participarea lotului au fost coordonate de profesorul Eugen Nodea, de la Centrul Județean de Excelență Gorj, și de Ioan-Cristian Pop, student la Universitatea Politehnica din București.