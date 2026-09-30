Aproape punctaj maxim pentru un elev român la JBOI 2026. România a plecat de la Sarajevo cu patru medalii

Andrei Nemțișor a fost aproape de punctajul maxim

Competiția desfășurată între 22 și 28 septembrie în capitala Bosniei și Herțegovinei a avut un lider la nivel individual, iar acesta a fost elevul român Andrei Nemțișor. Cele 598,72 de puncte obținute dintr-un total posibil de 600 i-au adus medalia de aur absolut și cel mai mare punctaj al ediției.

Performanța este completată de rezultatele celorlalți membri ai lotului. Traian Danciu și Vlad Bondoc, ambii de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, au câștigat medalii de aur.

Vlad Ioan Muntoiu, elev al Colegiului Național de Informatică „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara, a obținut medalia de bronz. Astfel, niciunul dintre cei patru reprezentanți ai României nu s-a întors de la Sarajevo fără o distincție.

Ce țări au participat la JBOI 2026

Ediția din acest an a reunit 55 de concurenți proveniți din 13 țări. Pe lista participanților s-au aflat România, Republica Moldova, Regatul Unit, Ucraina, Bulgaria, Grecia, Cipru, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Slovenia, Serbia, Turcia și Arabia Saudită.

Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori este o competiție internațională destinată elevilor pasionați de informatică. Participanții sunt puși în situația de a rezolva probleme care le testează capacitatea de analiză, programare și găsire a unor soluții algoritmice.

Pentru lotul român, rezultatele de la Sarajevo au însemnat atât performanțe individuale puternice, cât și un rezultat foarte bun la nivelul echipei.

România a încheiat competiția pe primul loc

Cele patru medalii au contribuit la clasarea României pe prima poziție în ierarhia pe națiuni. Potrivit SEPI, clasamentul a ținut cont de punctajul total acumulat, dar și de numărul și valoarea medaliilor obținute de fiecare țară.