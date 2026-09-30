AI-ul intră tot mai adânc în bankingul european. Ce fac deja marile bănci din România

Cum este folosit AI-ul în băncile din România

Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, ING Bank România și Raiffeisen Bank România folosesc deja AI în diferite activități, de la automatizarea unor procese până la analiza datelor, personalizare și prevenirea fraudelor. Pentru unele dintre instituții, tehnologia este deja integrată în servicii pe care clienții le pot întâlni în interacțiunea de zi cu zi cu banca.

La Banca Transilvania, de exemplu, AI este folosit în zona de customer support prin soluții precum Chat BT din BT Pay, Visual Call Center și alte instrumente de asistență digitală. Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking la Banca Transilvania, spune că aceste soluții pot accelera răspunsurile și pot simplifica interacțiunile, fără ca rolul angajaților să dispară.

„Customer support este una dintre zonele în care vedem deja foarte clar impactul. Prin Chat BT în BT Pay, Visual Call Center și soluțiile noastre de asistență digitală putem răspunde mai rapid, simplifica interacțiunile și rezolva tot mai multe nevoi direct în digital”, a declarat aceasta.

Banca vede oportunități de utilizare a AI și în prevenirea fraudelor, managementul riscului, creditare și personalizare. În același timp, capabilitățile agentice ar putea permite trecerea de la sisteme care oferă doar răspunsuri și recomandări la soluții care pot executa anumite acțiuni în numele clientului, în limitele stabilite și cu acordul acestuia.

Băncile folosesc AI pentru automatizarea muncii repetitive

La BCR, AI este prezentată ca o continuare a unui proces mai lung de automatizare și digitalizare. Dana Dima, Vicepreședinte BCR Retail & Private Banking, spune că banca a început cu activitățile repetitive și a păstrat intervenția umană în procesele în care deciziile au un impact direct asupra clientului.

„La BCR, noi investim susținut în tehnologie de mai bine de 10 ani. Am început cu procesele care consumau timpul colegilor, prin automatizare și digitalizare completă end-to-end, și am păstrat judecata umană acolo unde decizia atinge viața cuiva”, a explicat aceasta.

Pentru CEC Bank, printre direcțiile în care AI poate avea un rol se află eficiența, susținerea proceselor de decizie și îmbunătățirea serviciilor oferite clienților. Instituția indică, de asemenea, posibilitatea utilizării tehnologiei pentru incluziune și educație financiară.