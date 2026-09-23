Elevii din Galați au asamblat și programat un robot care le îngrijește grădina și identifică buruienile cu ajutorul AI

O grădină îngrijită cu ajutorul telefonului

Potrivit comunicatului organizatorilor publicat de Agerpres, proiectul a implicat 60 de elevi din județul Galați. Aceștia au lucrat cu stația robotizată și au urmărit dezvoltarea plantelor, de la semințe până la maturitate.

Robotul poate primi comenzi de pe telefon sau calculator, poate însămânța și uda, iar senzorii îi permit să măsoare umiditatea solului. Organizatorii spun că folosește și inteligența artificială pentru identificarea buruienilor.

În spatele acestor funcții se află un mecanism care își schimbă uneltele în funcție de lucrare și o cameră care fotografiază grădina. Conform documentației FarmBot, fotografiile pot fi folosite pentru detectarea buruienilor și observarea creșterii plantelor.

Pentru cine privește grădina, rezultatul este simplu de urmărit: o comandă dată pe ecran se transformă într-o lucrare făcută în pământ. Totuși, cultivarea presupune în continuare răbdare și atenție. Automatizarea poate prelua sarcini repetitive, dar plantele au propriul ritm, iar evoluția lor trebuie urmărită.

Programarea capătă sens atunci când vezi rezultatul

Inițiativa aparține Asociației Creștem Oameni Mari și este finanțată prin Start ONG, program lansat de Kaufland România și implementat de Act for Tomorrow. Grădina a găzduit și activități pentru „Săptămâna Verde” și „Școala Altfel”, în care elevii și profesorii au putut vedea și opera instalația.

Un asemenea proiect face mai ușor de înțeles legătura dintre tehnologie și viața de zi cu zi. Programarea capătă un scop concret, iar o măsurătoare despre umiditatea solului poate fi pusă în legătură cu nevoia unei plante de a primi apă.

Există deja și aplicații ale roboticii în ferme, precum AgriDog, robotul folosit pentru inspectarea culturilor. La Galați, experiența are în primul rând un rol educativ: le oferă copiilor ocazia să lucreze cu o tehnologie reală și să înțeleagă la ce poate fi utilă.