Hackerii folosesc inteligența artificială pentru a fura datele cardurilor bancare. Peste 600.000 de carduri compromise și mai mult de 100 de site-uri infectate

Cum au reușit agenții AI să compromită zeci de companii în numai câteva zile

Potrivit raportului publicat de Gambit Security , atacatorul a folosit trei instrumente bazate pe inteligență artificială, fiecare având un rol diferit în desfășurarea operațiunii. Primul, Strix, a fost utilizat pentru identificarea vulnerabilităților din infrastructura magazinelor online. Al doilea, Cairn, a încercat să exploateze problemele descoperite pentru a obține acces la servere și la conturi administrative. În cele din urmă, Hermes a coordonat întreaga campanie, a luat decizii privind continuarea atacurilor și a gestionat activitățile desfășurate după compromiterea sistemelor.

Cercetătorii au descoperit că operatorul uman oferea instrucțiuni relativ scurte, în limba chineză, după care agenții AI desfășurau singuri numeroase operațiuni. Între 23 și 31 august, Strix a fost executat de 146 de ori împotriva a 138 de sisteme, acumulând 633 de ore de scanare. Între 10 și 15 septembrie, atacatorul a lansat 105 operațiuni distincte, reușind să obțină diferite niveluri de acces în infrastructura a cel puțin 27 de companii.

Această abordare confirmă unele dintre îngrijorările exprimate anterior de specialiștii în securitate informatică. Experții Microsoft avertizau încă din martie 2026 că inteligența artificială îi ajută pe hackeri să pregătească atacuri mai rapid , automatizând activități precum identificarea vulnerabilităților și analizarea infrastructurii digitale. În cazul investigat de Gambit, automatizarea a mers însă mult mai departe, fiind utilizată inclusiv pentru exploatarea sistemelor și sustragerea datelor financiare.

Peste 600.000 de carduri bancare furate și 119 site-uri infectate cu programe malițioase

Investigația a arătat că atacatorul a reușit să obțină peste 600.000 de înregistrări cu date ale cardurilor bancare de la două companii compromise. Majoritatea informațiilor aparțineau unor carduri emise în Statele Unite, însă printre țările identificate se numără și Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Regatul Unit, Noua Zeelandă și Franța. Cercetătorii au colaborat cu specialiști în prevenirea fraudelor pentru verificarea datelor și notificarea instituțiilor emitente.

În paralel, hackerul a folosit instrumentele AI pentru a instala programe de tip „skimmer” pe site-urile comerciale. Acestea sunt fragmente de cod malițios care pot intercepta informațiile introduse de clienți în timpul efectuării unei plăți online. Spre deosebire de magazinele online false, construite special pentru a fura datele cumpărătorilor , un site infectat cu un skimmer poate aparține unei companii legitime, iar utilizatorul nu are neapărat motive să suspecteze că datele sale bancare sunt interceptate.

Gambit a identificat cel puțin 119 site-uri afectate de astfel de programe, inclusiv pagini aparținând unor organizații importante. Printre entitățile compromise se numără o companie din industria hotelieră inclusă în clasamentul Fortune 500, o companie aeriană importantă din Statele Unite, un distribuitor american de produse industriale și un comerciant online de îmbrăcăminte. Cercetătorii nu au publicat numele tuturor organizațiilor vizate.

Pentru a instala programele malițioase, agenții AI au utilizat metode adaptate infrastructurii fiecărui site. În unele cazuri, au modificat fișiere JavaScript legitime sau pagini de finalizare a comenzilor. În altele, au intervenit asupra conținutului distribuit prin servicii cloud și rețele de livrare a conținutului. Cercetătorii au observat inclusiv mecanisme prin care programele malițioase puteau fi reinstalate automat după eliminarea lor de către administratorii site-urilor.