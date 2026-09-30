Poți fi obligat să-l lași pe vecin să intre în curtea ta pentru a-și repara casa? Când nu îi poți refuza accesul
Curtea este proprietatea ta, însă asta nu înseamnă că îi poți interzice vecinului accesul în orice situație. Dacă acesta trebuie să efectueze anumite lucrări necesare la propria casă, iar intervenția nu poate fi realizată în condiții rezonabile fără folosirea temporară a terenului tău, Codul civil prevede o obligație care poate surprinde mulți proprietari.
Situația apare frecvent în cazul caselor construite aproape de limita dintre două proprietăți. Pentru repararea unui perete exterior, a acoperișului sau pentru alte intervenții poate fi nevoie ca muncitorii să intre temporar în curtea vecină ori să amplaseze acolo echipamente necesare lucrării.
Când trebuie să-i permiți vecinului accesul în curtea ta
Regula este prevăzută de articolul 622 din Codul civil, referitor la dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrări. Potrivit legii, proprietarul este obligat să permită folosirea terenului său pentru efectuarea unor lucrări necesare proprietății învecinate.
Asta înseamnă că, în anumite condiții, nu poți refuza pur și simplu accesul doar pentru că muncitorii ar trebui să pătrundă pe proprietatea ta.
Legea nu se oprește însă aici. Articolul 622 face trimitere la o altă condiție prevăzută de Codul civil: obligația se aplică atunci când efectuarea lucrării pe altă cale ar fi imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare.
Prin urmare, vecinul nu dobândește un drept nelimitat de a intra în curtea ta ori de câte ori face o renovare. Trebuie să existe o necesitate reală legată de lucrările efectuate la proprietatea sa.
O simplă renovare nu îi oferă acces nelimitat
Un exemplu poate fi cel al unui perete exterior aflat foarte aproape de hotar. Dacă pentru repararea lui este necesar accesul din curtea vecină, iar lucrarea nu poate fi efectuată din altă parte decât în condiții imposibile, periculoase sau foarte costisitoare, proprietarul terenului învecinat poate avea obligația să permită folosirea temporară a acestuia.
Aceeași regulă poate deveni relevantă și pentru alte lucrări necesare asupra imobilului, însă fiecare situație trebuie analizată în funcție de împrejurările concrete.
Nu înseamnă, de exemplu, că vecinul poate transforma curtea de alături într-un spațiu permanent pentru depozitarea materialelor sau că muncitorii pot circula fără nicio limită pe proprietatea respectivă.
Dreptul prevăzut de Codul civil este legat de efectuarea lucrărilor necesare și de imposibilitatea ori dificultatea serioasă de a le realiza pe altă cale. Cu alte cuvinte, accesul trebuie justificat de necesitatea intervenției.
Poți cere despăgubiri dacă lucrările îți produc pagube
Faptul că legea te poate obliga să permiți folosirea temporară a proprietății nu înseamnă că trebuie să suporți și eventualele prejudicii fără nicio compensație.
Articolul 622 din Codul civil precizează că folosirea terenului pentru lucrările necesare proprietății învecinate se face în schimbul unei despăgubiri, dacă este cazul.
Astfel, dacă în timpul lucrărilor sunt produse prejudicii, problema despăgubirilor poate deveni relevantă. De exemplu, pot apărea deteriorări ale unor amenajări din curte, ale vegetației sau ale altor bunuri aflate pe proprietate.
Este util ca înainte de începerea unei intervenții mai ample proprietarii să stabilească în mod clar condițiile accesului: zona care va fi folosită, perioada în care se desfășoară lucrările și modul în care terenul va fi readus la starea inițială.
Regula se aplică și în alte situații decât repararea casei
Articolul 622 nu se referă exclusiv la renovarea unei clădiri. Textul Codului civil vorbește în general despre efectuarea unor „lucrări necesare” proprietății învecinate.
Mai mult, aceeași prevedere stabilește în mod expres că proprietarul trebuie să permită, în condițiile prevăzute de lege, accesul vecinului pe teren pentru tăierea crengilor și culegerea fructelor.
Prin urmare, legislația pornește de la ideea că exercitarea dreptului de proprietate trebuie, în anumite situații strict justificate, să țină cont și de necesitățile proprietății învecinate.
Asta nu transformă însă curtea ta într-un spațiu la care vecinul are acces după bunul plac. Este vorba despre situații determinate și despre un acces justificat de necesitatea efectuării unor lucrări.
Ce se întâmplă dacă nu vă înțelegeți
Cea mai simplă situație este cea în care cei doi proprietari stabilesc de comun acord când și în ce condiții se poate face accesul. Problemele apar atunci când proprietarul refuză, iar vecinul susține că nu își poate efectua lucrările fără să folosească terenul acestuia.
Existența articolului 622 nu înseamnă că vecinul își poate face singur dreptate și poate intra fără acord pe proprietatea altuia. Dacă există un conflict privind existența sau întinderea dreptului, acesta poate ajunge să fie soluționat prin mijloacele legale disponibile, inclusiv de instanță.
Într-un asemenea caz vor conta natura lucrărilor, caracterul lor necesar și posibilitatea reală de a le efectua pe altă cale. Tocmai de aceea, regula nu trebuie interpretată ca un drept general de acces pe terenul vecinului.
Pe scurt, faptul că ești proprietar nu îți oferă întotdeauna posibilitatea de a refuza orice acces. Dacă vecinul are de efectuat lucrări necesare la proprietatea sa și realizarea lor pe altă cale ar fi imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare, Codul civil prevede posibilitatea folosirii terenului învecinat, cu dreptul la despăgubiri atunci când este cazul.