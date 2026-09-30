Poți fi obligat să-l lași pe vecin să intre în curtea ta pentru a-și repara casa? Când nu îi poți refuza accesul

Când trebuie să-i permiți vecinului accesul în curtea ta

Regula este prevăzută de articolul 622 din Codul civil, referitor la dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrări. Potrivit legii, proprietarul este obligat să permită folosirea terenului său pentru efectuarea unor lucrări necesare proprietății învecinate.

Asta înseamnă că, în anumite condiții, nu poți refuza pur și simplu accesul doar pentru că muncitorii ar trebui să pătrundă pe proprietatea ta.

Legea nu se oprește însă aici. Articolul 622 face trimitere la o altă condiție prevăzută de Codul civil: obligația se aplică atunci când efectuarea lucrării pe altă cale ar fi imposibilă, periculoasă sau foarte costisitoare.

Prin urmare, vecinul nu dobândește un drept nelimitat de a intra în curtea ta ori de câte ori face o renovare. Trebuie să existe o necesitate reală legată de lucrările efectuate la proprietatea sa.

O simplă renovare nu îi oferă acces nelimitat

Un exemplu poate fi cel al unui perete exterior aflat foarte aproape de hotar. Dacă pentru repararea lui este necesar accesul din curtea vecină, iar lucrarea nu poate fi efectuată din altă parte decât în condiții imposibile, periculoase sau foarte costisitoare, proprietarul terenului învecinat poate avea obligația să permită folosirea temporară a acestuia.

Aceeași regulă poate deveni relevantă și pentru alte lucrări necesare asupra imobilului, însă fiecare situație trebuie analizată în funcție de împrejurările concrete.

Nu înseamnă, de exemplu, că vecinul poate transforma curtea de alături într-un spațiu permanent pentru depozitarea materialelor sau că muncitorii pot circula fără nicio limită pe proprietatea respectivă.