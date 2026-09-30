Ce salariu are Siegfried Mureșan și câți bani ar pierde dacă devine premier al României. Votul decisiv are loc astăzi

Salariul lunar al unui membru al Parlamentului European este de 11.255,26 euro brut. După impozitul european și contribuțiile de asigurări, suma indicată este de 8.772,70 euro net, înainte de eventualele taxe naționale. La un curs orientativ de 5,26 lei pentru un euro, salariul brut ajunge la aproximativ 59.240 de lei pe lună.

Separat de salariu există sume destinate desfășurării activității parlamentare. Printre acestea se numără indemnizația pentru cheltuieli generale, de 4.950 de euro lunar, și o diurnă de 359 de euro pe zi în 2026, acordată în condițiile stabilite de Parlamentul European. Aceste sume nu trebuie însă confundate cu salariul propriu-zis, fiind legate de exercitarea mandatului.

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Diferența este considerabilă. Indemnizația brută aflată în plată pentru funcția de prim-ministru este de 23.920 de lei pe lună, echivalentul a aproximativ 4.545 de euro. Indemnizațiile demnitarilor au fost menținute la nivelurile anterioare prin legislația fiscal-bugetară aplicabilă în 2026.

Astfel, dacă Mureșan trece de la Parlamentul European la Palatul Victoria, diferența dintre cele două salarii brute ar fi de aproximativ 35.300 de lei în fiecare lună, adică aproximativ 6.710 euro.

Procentual, vorbim despre o reducere de aproape 60%. Calculată pentru 12 luni, diferența ajunge la aproximativ 423.800 de lei, respectiv peste 80.500 de euro. Desigur, calculul se referă strict la salariile brute și nu include indemnizațiile și deconturile asociate activității de europarlamentar.

Ce se întâmplă astăzi în Parlament

Înainte de orice schimbare de salariu, Siegfried Mureșan trebuie să treacă însă de votul Parlamentului. Senatul și Camera Deputaților se reunesc miercuri, de la ora 13:00, pentru a dezbate și vota programul de guvernare și întreaga listă a Cabinetului Mureșan.

Procedura este relativ simplă. Premierul desemnat își prezintă echipa și programul, urmează dezbaterile reprezentanților partidelor, iar apoi parlamentarii votează acordarea încrederii. Mureșan are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, adică de cel puțin 233 de voturi.