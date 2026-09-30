Ce salariu are Siegfried Mureșan și câți bani ar pierde dacă devine premier al României. Votul decisiv are loc astăzi
Siegfried Mureșan află miercuri, 30 septembrie, dacă va face pasul de la Parlamentul European la Palatul Victoria. Senatul și Camera Deputaților se reunesc de la ora 13:00 pentru votul de învestitură al Guvernului propus de acesta, iar miza este inclusiv una financiară pentru premierul desemnat: dacă ajunge efectiv în funcție, Mureșan va renunța la mandatul de europarlamentar și la un salariu brut de peste 11.000 de euro pe lună pentru o indemnizație de premier echivalentă cu aproximativ 4.500 de euro.
Ce salariu are Siegfried Mureșan la Parlamentul European
În prezent, Siegfried Mureșan este europarlamentar, iar mandatul de la Bruxelles nu poate fi păstrat în paralel cu funcția de membru al Guvernului României. Cele două poziții sunt incompatibile.
Salariul lunar al unui membru al Parlamentului European este de 11.255,26 euro brut. După impozitul european și contribuțiile de asigurări, suma indicată este de 8.772,70 euro net, înainte de eventualele taxe naționale. La un curs orientativ de 5,26 lei pentru un euro, salariul brut ajunge la aproximativ 59.240 de lei pe lună.
Separat de salariu există sume destinate desfășurării activității parlamentare. Printre acestea se numără indemnizația pentru cheltuieli generale, de 4.950 de euro lunar, și o diurnă de 359 de euro pe zi în 2026, acordată în condițiile stabilite de Parlamentul European. Aceste sume nu trebuie însă confundate cu salariul propriu-zis, fiind legate de exercitarea mandatului.
Cât ar câștiga ca premier al României
Diferența este considerabilă. Indemnizația brută aflată în plată pentru funcția de prim-ministru este de 23.920 de lei pe lună, echivalentul a aproximativ 4.545 de euro. Indemnizațiile demnitarilor au fost menținute la nivelurile anterioare prin legislația fiscal-bugetară aplicabilă în 2026.
Astfel, dacă Mureșan trece de la Parlamentul European la Palatul Victoria, diferența dintre cele două salarii brute ar fi de aproximativ 35.300 de lei în fiecare lună, adică aproximativ 6.710 euro.
Procentual, vorbim despre o reducere de aproape 60%. Calculată pentru 12 luni, diferența ajunge la aproximativ 423.800 de lei, respectiv peste 80.500 de euro. Desigur, calculul se referă strict la salariile brute și nu include indemnizațiile și deconturile asociate activității de europarlamentar.
Ce se întâmplă astăzi în Parlament
Înainte de orice schimbare de salariu, Siegfried Mureșan trebuie să treacă însă de votul Parlamentului. Senatul și Camera Deputaților se reunesc miercuri, de la ora 13:00, pentru a dezbate și vota programul de guvernare și întreaga listă a Cabinetului Mureșan.
Procedura este relativ simplă. Premierul desemnat își prezintă echipa și programul, urmează dezbaterile reprezentanților partidelor, iar apoi parlamentarii votează acordarea încrederii. Mureșan are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, adică de cel puțin 233 de voturi.
Premierului desemnat îi sunt rezervate 30 de minute, pe care le poate utiliza la începutul și la finalul dezbaterilor. PSD are alocate 11 minute pentru intervenții, AUR opt minute, PNL șapte, USR cinci, iar UDMR trei.
Mureșan spune că încă negociază voturile necesare
Problema este că PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni care îl susțin, au împreună 170 de parlamentari, potrivit calculelor prezentate chiar de premierul desemnat. Pentru atingerea pragului de 233, acesta are nevoie și de sprijin din afara celor trei partide.
„Aceste trei partide politice au împreună 170 de parlamentari. Am avut în ultimele zile o serie de discuţii foarte bune cu grupul minorităţilor naţionale, care îşi va anunţa mâine intenţia de vot. Am avut de asemenea o serie de discuţii cu parlamentarii neafiliaţi şi cu parlamentarii din grupurile parlamentare mai mici. Ne aflăm în momentul de faţă între 170 şi 233 de voturi. Vom continua discuţiile”, declara Mureșan cu o zi înaintea votului.
PSD a anunțat că nu va susține Cabinetul.
„PSD a luat astăzi o decizie fermă, asumată şi ireversibilă: nu vom vota Guvernul Mureşan”, a declarat liderul partidului, Sorin Grindeanu. AUR a anunțat, de asemenea, că nu va vota Guvernul propus.
Jumătate dintre miniștrii propuși au primit aviz negativ
Situația a devenit și mai complicată după audierile miniștrilor. Dintre cei 16 membri propuși ai Cabinetului, opt au primit aviz favorabil și opt aviz negativ în comisiile parlamentare.
Avizele comisiilor sunt însă consultative, ceea ce înseamnă că un ministru care a primit aviz negativ poate ajunge în funcție dacă întregul Guvern primește votul de încredere al Parlamentului. Mureșan și-a apărat echipa înaintea votului:
„Toţi miniştrii propuşi în viitorul Executiv îndeplinesc toate condiţiile de competenţă, etică şi integritate pentru a implementa programul de guvernare şi pentru a contribui la reformarea României şi fiecare dintre ei este foarte bine pregătit pentru a ocupa portofoliul alocat”.
Votul de miercuri va stabili, așadar, dacă Siegfried Mureșan și echipa sa primesc încrederea Parlamentului. Abia în cazul învestirii și al preluării efective a funcției se va produce și schimbarea profesională și financiară: plecarea din Parlamentul European și trecerea la indemnizația de prim-ministru al României.