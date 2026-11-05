Apple reduce bugetele pentru folosirea AI-ului în companie. Cât vor mai putea cheltui zilnic angajații
Apple reduce sumele pe care angajații le pot cheltui pentru utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în activitatea profesională. Măsura vizează în special echipele de ingineri și vine după ce compania a început să limiteze accesul la resurse AI costisitoare. Decizia marchează o schimbare de direcție pentru Apple, care în ultimii ani a încercat să integreze tot mai mult această tehnologie în procesele interne de dezvoltare.
Compania a redus deja plafonul zilnic de cheltuieli pentru echipele de ingineri și analizează noi restricții. Unele departamente ar putea ajunge să aibă la dispoziție doar 100 de dolari pe zi, în timp ce pentru angajații din afara departamentelor tehnice se discută despre limite mult mai mici.
Apple a redus bugetul zilnic pentru instrumentele AI
În luna octombrie, Apple a coborât limita zilnică de cheltuieli pentru echipele de ingineri de la 300 la 200 de dolari, potrivit surselor citate de Bloomberg. Reducerea nu ar fi însă ultima. Compania analizează noi ajustări, iar în anumite cazuri bugetul ar putea scădea până la 100 de dolari pe zi.
Restricțiile ar putea ajunge și în departamentele care nu sunt implicate direct în dezvoltarea produselor. Pentru acestea, Apple ia în calcul un plafon zilnic de numai 25 de dolari.
Deocamdată, informațiile se bazează pe surse familiarizate cu deciziile interne ale companiei. Apple nu a oferit încă un punct de vedere public referitor la aceste modificări.
Schimbarea este relevantă deoarece compania a explorat în ultimii ani mai multe modalități de integrare a inteligenței artificiale generative în activitatea inginerilor. Tehnologia poate fi folosită pentru dezvoltarea software, automatizarea unor sarcini și optimizarea proceselor de proiectare a componentelor hardware.
De ce companiile încep să limiteze consumul de AI
Decizia Apple vine după o perioadă în care numeroase companii din industria tehnologică au încurajat angajații să folosească instrumentele AI cât mai mult posibil. La începutul anului 2026, această tendință a primit chiar un nume: „tokenmaxxing”.
Conceptul descrie competiția informală prin care angajații și companiile încearcă să consume cât mai multe tokenuri, unitățile de bază folosite pentru procesarea informațiilor de către modelele AI. În multe organizații, utilizarea intensă a acestor instrumente a fost prezentată drept o modalitate de creștere a eficienței și de accelerare a activității.
Entuziasmul a început însă să se lovească de o problemă practică: costurile. Fiecare solicitare adresată unui model AI presupune resurse de calcul, iar utilizarea repetată a unor sisteme avansate poate genera facturi considerabile, în special în cazul companiilor cu sute sau mii de angajați.
Astfel, unele organizații au început să treacă de la încurajarea consumului nelimitat la politici prin care stabilesc bugete și plafoane individuale. În loc să urmărească exclusiv volumul de utilizare, companiile încearcă să controleze mai atent cheltuielile asociate acestor servicii.
Costurile AI nu sunt întotdeauna compensate de productivitate
Una dintre problemele care îi preocupă pe angajatori este diferența dintre costurile dezvoltării și operării sistemelor AI și beneficiile economice obținute prin folosirea lor. Deși tehnologia este prezentată frecvent drept o modalitate de reducere a timpului necesar pentru anumite sarcini, economiile reale nu sunt întotdeauna ușor de măsurat.
În unele cazuri, angajații pot lucra mai repede cu ajutorul AI, însă acest avantaj nu se traduce automat într-o reducere a cheltuielilor companiei. Costurile abonamentelor, ale consumului de tokenuri și ale infrastructurii necesare pot diminua câștigurile obținute prin automatizare.
Mai mult, utilizarea instrumentelor AI nu garantează că rezultatele sunt corecte sau că activitatea de verificare și corectare dispare. Uneori, timpul economisit prin generarea automată a unui rezultat poate fi consumat ulterior pentru verificarea acestuia.
Aceste preocupări au determinat mai multe companii să reevalueze modul în care folosesc inteligența artificială. În locul unei politici prin care angajații sunt încurajați să utilizeze permanent aceste instrumente, organizațiile încep să acorde mai multă atenție raportului dintre cheltuieli și rezultate.
O schimbare de strategie pentru industria tehnologică
Reducerea bugetelor interne de AI arată că entuziasmul companiilor pentru această tehnologie începe să fie însoțit de o evaluare mai strictă a costurilor. Apple nu renunță prin această decizie la inteligența artificială, dar încearcă să controleze mai bine resursele consumate de angajați.
Pentru industria tehnologică, situația scoate în evidență o provocare importantă. Companiile investesc sume mari în dezvoltarea modelelor și infrastructurii AI, însă trebuie să demonstreze că aceste investiții aduc beneficii economice suficient de mari pentru a justifica cheltuielile.
Dacă tendința de limitare a consumului se extinde, angajații ar putea avea acces la instrumentele AI în funcție de bugete și de necesitățile concrete ale activității, nu doar pe baza disponibilității tehnologiei.
În cazul Apple, eventualele reduceri suplimentare ar putea schimba felul în care echipele interne folosesc aceste servicii, după o perioadă în care integrarea AI în procesele de lucru a fost privită ca o prioritate.