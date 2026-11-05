Apple reduce bugetele pentru folosirea AI-ului în companie. Cât vor mai putea cheltui zilnic angajații

Apple a redus bugetul zilnic pentru instrumentele AI

În luna octombrie, Apple a coborât limita zilnică de cheltuieli pentru echipele de ingineri de la 300 la 200 de dolari, potrivit surselor citate de Bloomberg. Reducerea nu ar fi însă ultima. Compania analizează noi ajustări, iar în anumite cazuri bugetul ar putea scădea până la 100 de dolari pe zi.

Restricțiile ar putea ajunge și în departamentele care nu sunt implicate direct în dezvoltarea produselor. Pentru acestea, Apple ia în calcul un plafon zilnic de numai 25 de dolari.

Deocamdată, informațiile se bazează pe surse familiarizate cu deciziile interne ale companiei. Apple nu a oferit încă un punct de vedere public referitor la aceste modificări.

Schimbarea este relevantă deoarece compania a explorat în ultimii ani mai multe modalități de integrare a inteligenței artificiale generative în activitatea inginerilor. Tehnologia poate fi folosită pentru dezvoltarea software, automatizarea unor sarcini și optimizarea proceselor de proiectare a componentelor hardware.

De ce companiile încep să limiteze consumul de AI

Decizia Apple vine după o perioadă în care numeroase companii din industria tehnologică au încurajat angajații să folosească instrumentele AI cât mai mult posibil. La începutul anului 2026, această tendință a primit chiar un nume: „tokenmaxxing”.

Conceptul descrie competiția informală prin care angajații și companiile încearcă să consume cât mai multe tokenuri, unitățile de bază folosite pentru procesarea informațiilor de către modelele AI. În multe organizații, utilizarea intensă a acestor instrumente a fost prezentată drept o modalitate de creștere a eficienței și de accelerare a activității.

Entuziasmul a început însă să se lovească de o problemă practică: costurile. Fiecare solicitare adresată unui model AI presupune resurse de calcul, iar utilizarea repetată a unor sisteme avansate poate genera facturi considerabile, în special în cazul companiilor cu sute sau mii de angajați.