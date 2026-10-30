Un dezvoltator a transformat un Microsoft Surface Duo într-un iPhone cu două ecrane. Cum a instalat iOS 26

Cum a ajuns iOS 26 să ruleze pe un telefon Microsoft

Dispozitivul ales pentru experiment este Surface Duo, primul telefon pliabil lansat de Microsoft, cu două ecrane separate printr-o balama. Modelul a fost abandonat de companie, iar ultima actualizare software a fost distribuită în septembrie 2023. Pentru dezvoltator, instalarea unui sistem de operare diferit a fost și o metodă de a prelungi viața unui telefon care nu mai primește actualizări oficiale.

SmuOS a publicat pe X imagini din procesul de instalare, însoțite de mesajul ironic „Hello from Surface DuiOS 26”. Capturile arată interfața de configurare iOS și informațiile despre dispozitiv. Sistemul identifică telefonul drept „iPhone 17 Pro Max”, afișează versiunea iOS 26.5.2 și indică o capacitate de stocare de 5 GB. În dreptul unor informații precum numărul de serie, adresa Wi-Fi și Bluetooth apare însă mențiunea „N/A”.

Instalarea nu reprezintă o emulare, adică rularea unui sistem într-un mediu virtual care imită hardware-ul unui alt dispozitiv. Portarea folosește nucleul XNU, componenta de bază open-source a sistemelor Apple, împreună cu un program de pornire UEFI personalizat. Acesta permite inițializarea sistemului pe un dispozitiv care nu a fost proiectat pentru iOS.

Ce modificări au fost necesare pentru compatibilitatea cu hardware-ul Surface Duo

Una dintre principalele dificultăți a fost diferența dintre configurația hardware pentru care este proiectat iOS și cea a telefonului Microsoft. iPhone-urile folosesc procesoare Apple din familia ARM, în timp ce Surface Duo are un cip Qualcomm. Deși ambele arhitecturi fac parte din familia ARM, componentele hardware și modul în care sistemul de operare comunică cu acestea nu sunt identice.

Pentru adaptare, dezvoltatorul a folosit codul sursă al nucleului XNU, disponibil public pe GitHub, și proiectul open-source UniXNU. Acesta urmărește să permită rularea sistemelor iOS și macOS pe echipamente ARM64 care nu provin de la Apple, folosind UEFI. A fost nevoie de modificări suplimentare pentru ca sistemul să poată porni și să recunoască elementele hardware ale telefonului.

Rezultatul nu este însă o versiune oficială de iOS și nici o instalare pe care proprietarii altor telefoane Android o pot reproduce printr-o procedură simplă. Proiectul presupune cunoștințe avansate despre arhitectura sistemelor de operare, programarea la nivel de nucleu și compatibilitatea componentelor hardware.

Cum funcționează iPhone-ul cu două ecrane creat de dezvoltator

Imaginile publicate arată că ambele ecrane ale Surface Duo funcționează cu sistemul instalat. Potrivit lui SmuOS, afișajele ating o rată de aproximativ 37 de cadre pe secundă, iar comenzile tactile sunt disponibile. Totuși, interfața iOS nu se adaptează perfect formatului neobișnuit al telefonului Microsoft, astfel că experiența nu este identică celei oferite de un iPhone obișnuit.