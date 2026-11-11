Rețeaua Truth Social a lui Trump mai face rost de niște bani, dar din ce postează patronul ca președinte. Cu cât se vinde accesul rapid la postări

Pentru ce plătesc firmele de pe Wall Street

Lansat pe 1 august, Truth API livrează automat postările unor conturi influente într-un format pe care programele informatice îl pot prelucra imediat. Mesajele sunt publice, iar avantajul vândut este viteza cu care ajung direct în sistemele clienților.

În prezentarea serviciului, directorul interimar Kevin McGurn explica faptul că postările de pe Truth Social mișcă deja piețele. Compania promite livrarea în milisecunde și se adresează inclusiv firmelor care folosesc algoritmi pentru tranzacții bursiere. Pentru acestea, întârzierea cu care primesc o informație poate conta.

Reuters a relatat, citând persoane care cunosc detaliile acordurilor, că Bloomberg, Susquehanna International Group și Jump Trading se numără printre clienți. Interesul pentru asemenea mesaje continuă chiar dacă estimările externe indică o scădere a audienței Truth Social.

Veniturile cresc, dar acțiunile au pierdut 69% de la începutul anului

În ciuda creșterii veniturilor, acțiunile Trump Media, tranzacționate sub simbolul DJT, închideau ședința din 9 noiembrie la 4,06 dolari. Valoarea bursieră a companiei era de aproximativ 1,13 miliarde de dolari, iar scăderea de la începutul anului ajunsese la 69%, arată NBC News. Noi am prezentat anterior declinul acțiunilor Trump Media și dificultățile platformei.

Compania a raportat și un profit net de 409,7 milioane de dolari pentru trimestru. Acesta a provenit însă în mare parte din câștiguri contabile legate de criptomonede și titluri financiare. Suma nu reprezintă încasările din vânzarea accesului la postări.

De ce serviciul a atras acuzații de conflict de interese

Trump deține peste 41% din companie printr-un trust, conform datelor S&P Capital IQ citate de NBC News. Donald Trump Jr. este administratorul acestuia și controlează voturile și deciziile de investiții aferente participației, potrivit unui document depus la SEC.

Senatorii democrați Elizabeth Warren și Adam Schiff susțin că serviciul permite obținerea unor beneficii personale din funcția prezidențială. Cei doi au cerut SEC să verifice legalitatea situației, invocând avantajul oferit firmelor care își permit abonamentul.