Donald Trump, inteligența artificială și puterea cuvintelor: ce șanse are să prindă la public „superinteligența”

Numele contează, dar nu poate schimba realitatea tehnică

Denumirea „inteligență artificială” are o istorie lungă și nu a fost inventată pentru a descrie exclusiv chatboturile care au devenit populare în ultimii ani. Conceptul acoperă un domeniu vast, de la sisteme care recunosc tipare și clasifică date până la instrumente care generează imagini, traduc texte, scriu cod sau răspund la întrebări. Aceste tehnologii nu funcționează toate la fel și nici nu au aceleași limite.

Problema apare atunci când expresia „inteligență artificială” este interpretată ca o afirmație despre existența unei minți artificiale comparabile cu cea umană. Un sistem care redactează un text convingător poate părea că înțelege subiectul în același fel ca un om, însă rezultatul fluent nu demonstrează automat înțelegere, conștiință sau capacitatea de a judeca situații noi cu aceeași profunzime. În același timp, ar fi greșit să reducem aceste sisteme la simple instrumente lipsite de importanță: chiar și fără a avea conștiință, ele pot produce efecte economice și sociale considerabile.

În acest context, schimbarea denumirii poate părea o soluție comodă. Dacă expresia „inteligență artificială” stârnește neîncredere, confuzie sau așteptări nerealiste, de ce să nu fie înlocuită cu un termen care descrie mai bine ceea ce urmează? Numai că „superinteligența” nu clarifică neapărat lucrurile. Dimpotrivă, poate amplifica impresia că sistemele actuale sunt deja aproape de un nivel de capacitate extraordinar, chiar dacă performanțele diferă considerabil în funcție de sarcină.

Mai mult, „superinteligența” are deja o semnificație distinctă în discuțiile despre viitorul AI. În general, termenul este folosit pentru a descrie o formă de inteligență care ar depăși semnificativ capacitățile cognitive umane în numeroase domenii, nu doar într-o activitate restrânsă. O tehnologie care rezolvă rapid probleme de programare sau generează imagini impresionante nu îndeplinește automat această definiție.

Tocmai de aceea, folosirea cuvântului ca sinonim pentru AI riscă să creeze o confuzie între ceea ce există deja și ceea ce rămâne un obiectiv ipotetic. Dacă fiecare progres tehnic este prezentat drept un pas spre superinteligență, publicul poate ajunge să creadă că dezvoltarea are o direcție inevitabilă și că rezultatul final este deja cunoscut. În realitate, cercetarea avansează prin rezultate inegale, limite persistente și dezbateri serioase despre ce înseamnă, de fapt, inteligența unei mașini.

„Superinteligența” sună mai puternic, dar riscă să promită prea mult

Din punct de vedere politic și comercial, înlocuirea unui termen cu altul poate avea avantaje. Cuvintele influențează felul în care oamenii interpretează o tehnologie, iar companiile au motive să aleagă formulări care transmit progres, performanță și ambiție. „Superinteligența” sugerează depășirea limitelor cunoscute și poate fi folosită pentru a descrie o etapă viitoare a dezvoltării sistemelor AI. Într-un discurs politic, termenul poate transmite ideea că o țară trebuie să fie în fruntea unei competiții tehnologice importante.

Există însă o diferență între un termen care atrage atenția și unul care îi ajută pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă. Dacă „inteligența artificială” este deja o expresie încărcată de interpretări, „superinteligența” ar putea să intensifice problema. Publicul ar putea asocia orice produs nou cu o capacitate aproape nelimitată, în timp ce companiile ar putea beneficia de pe urma unei percepții exagerate asupra performanțelor sale.