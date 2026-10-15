Donald Trump, inteligența artificială și puterea cuvintelor: ce șanse are să prindă la public „superinteligența”
Există o ironie în felul în care vorbim despre inteligența artificială: cu cât tehnologia devine mai prezentă în viața de zi cu zi, cu atât termenul care o descrie pare să provoace mai multe discuții. Pentru unii, „inteligența artificială” sugerează mașini capabile să gândească asemenea oamenilor. Pentru alții, denumirea este doar o etichetă tehnică, folosită de cercetători, companii și politicieni pentru a descrie sisteme care pot genera texte, analiza informații sau automatiza sarcini. Acum, ideea de a vorbi despre „superinteligență” aduce în discuție o întrebare care depășește vocabularul: încercăm să descriem mai bine tehnologia sau să schimbăm felul în care publicul o percepe?
Donald Trump nu este cunoscut pentru răbdarea cu limbajul tehnic, iar preferințele sale terminologice se înscriu într-un context mai amplu, în care administrațiile, companiile și susținătorii dezvoltării accelerate a AI încearcă să stabilească propriile repere pentru această industrie. Termenul „superinteligență” are o forță retorică evidentă. Sună mai ambițios, sugerează capacități care depășesc limitele actuale și poate transmite ideea unei tehnologii de generație următoare. Dar tocmai această forță îl face problematic: nu orice sistem AI este superinteligent, iar folosirea unui cuvânt mai spectaculos nu schimbă, prin ea însăși, ceea ce poate face tehnologia.
Numele contează, dar nu poate schimba realitatea tehnică
Denumirea „inteligență artificială” are o istorie lungă și nu a fost inventată pentru a descrie exclusiv chatboturile care au devenit populare în ultimii ani. Conceptul acoperă un domeniu vast, de la sisteme care recunosc tipare și clasifică date până la instrumente care generează imagini, traduc texte, scriu cod sau răspund la întrebări. Aceste tehnologii nu funcționează toate la fel și nici nu au aceleași limite.
Problema apare atunci când expresia „inteligență artificială” este interpretată ca o afirmație despre existența unei minți artificiale comparabile cu cea umană. Un sistem care redactează un text convingător poate părea că înțelege subiectul în același fel ca un om, însă rezultatul fluent nu demonstrează automat înțelegere, conștiință sau capacitatea de a judeca situații noi cu aceeași profunzime. În același timp, ar fi greșit să reducem aceste sisteme la simple instrumente lipsite de importanță: chiar și fără a avea conștiință, ele pot produce efecte economice și sociale considerabile.
În acest context, schimbarea denumirii poate părea o soluție comodă. Dacă expresia „inteligență artificială” stârnește neîncredere, confuzie sau așteptări nerealiste, de ce să nu fie înlocuită cu un termen care descrie mai bine ceea ce urmează? Numai că „superinteligența” nu clarifică neapărat lucrurile. Dimpotrivă, poate amplifica impresia că sistemele actuale sunt deja aproape de un nivel de capacitate extraordinar, chiar dacă performanțele diferă considerabil în funcție de sarcină.
Mai mult, „superinteligența” are deja o semnificație distinctă în discuțiile despre viitorul AI. În general, termenul este folosit pentru a descrie o formă de inteligență care ar depăși semnificativ capacitățile cognitive umane în numeroase domenii, nu doar într-o activitate restrânsă. O tehnologie care rezolvă rapid probleme de programare sau generează imagini impresionante nu îndeplinește automat această definiție.
Tocmai de aceea, folosirea cuvântului ca sinonim pentru AI riscă să creeze o confuzie între ceea ce există deja și ceea ce rămâne un obiectiv ipotetic. Dacă fiecare progres tehnic este prezentat drept un pas spre superinteligență, publicul poate ajunge să creadă că dezvoltarea are o direcție inevitabilă și că rezultatul final este deja cunoscut. În realitate, cercetarea avansează prin rezultate inegale, limite persistente și dezbateri serioase despre ce înseamnă, de fapt, inteligența unei mașini.
„Superinteligența” sună mai puternic, dar riscă să promită prea mult
Din punct de vedere politic și comercial, înlocuirea unui termen cu altul poate avea avantaje. Cuvintele influențează felul în care oamenii interpretează o tehnologie, iar companiile au motive să aleagă formulări care transmit progres, performanță și ambiție. „Superinteligența” sugerează depășirea limitelor cunoscute și poate fi folosită pentru a descrie o etapă viitoare a dezvoltării sistemelor AI. Într-un discurs politic, termenul poate transmite ideea că o țară trebuie să fie în fruntea unei competiții tehnologice importante.
Există însă o diferență între un termen care atrage atenția și unul care îi ajută pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă. Dacă „inteligența artificială” este deja o expresie încărcată de interpretări, „superinteligența” ar putea să intensifice problema. Publicul ar putea asocia orice produs nou cu o capacitate aproape nelimitată, în timp ce companiile ar putea beneficia de pe urma unei percepții exagerate asupra performanțelor sale.
Acest risc este cu atât mai important cu cât AI este folosită în contexte foarte diferite. Un instrument care rezumă documente, un sistem care identifică posibile fraude și un model care asistă cercetarea științifică pot face parte din același domeniu, dar nu sunt echivalente ca funcții, riscuri sau grad de autonomie. Termenul „superinteligență” nu ajută la diferențierea lor. Mai degrabă, le poate plasa pe toate sub umbrela unei capacități extraordinare, indiferent de ceea ce demonstrează în practică.
Nici publicul nu are nevoie de o nouă etichetă spectaculoasă pentru a înțelege importanța acestor instrumente. Are nevoie de explicații clare despre ce pot face, unde greșesc, ce date folosesc și în ce condiții rezultatele lor trebuie verificate. Un sistem poate economisi timp într-o anumită activitate și poate fi, în același timp, nepotrivit pentru o decizie care implică sănătatea, drepturile sau siguranța unei persoane. Denumirea generală nu poate înlocui evaluarea concretă a riscurilor.
De aceea, o dezbatere despre vocabular ar trebui să pornească de la o distincție simplă: termenii tehnici trebuie să descrie capacitățile sistemelor, nu să le confere automat un statut superior. Dacă un model depășește performanțele umane într-o sarcină specifică, acest lucru poate fi demonstrat și explicat fără a sugera că sistemul este superior oamenilor în toate privințele. Precizia este mai puțin spectaculoasă decât promisiunea, dar este mult mai utilă atunci când trebuie luate decizii.
Poate deveni „superinteligența” un termen obișnuit?
Limba se schimbă atunci când un cuvânt este preluat de suficient de mulți oameni, instituții și organizații. Din acest punct de vedere, „superinteligența” ar putea deveni mai frecventă în discursul public, mai ales dacă va fi asociată cu produse noi sau cu anunțuri importante din industria tehnologică. Totuși, popularitatea unui termen nu depinde doar de preferința unui politician. Contează și felul în care îl folosesc specialiștii, presa, companiile și publicul.
Este puțin probabil ca „superinteligența” să înlocuiască complet „inteligența artificială” fără să-și piardă sensul distinct. Cele două expresii nu descriu neapărat același lucru. AI este numele unui domeniu tehnologic extins, în timp ce superinteligența se referă, de regulă, la un nivel de capacitate mult mai ambițios, discutat mai ales în scenarii despre viitor. Folosirea lor ca sinonime ar semăna cu înlocuirea întregii informatici cu termenul „supercalcul”: expresia poate suna impresionant, dar nu descrie corect toate sistemele și aplicațiile incluse în domeniu.
În plus, oamenii nu adoptă neapărat termenul preferat de liderii politici. Ei îl folosesc pe cel pe care îl întâlnesc în produse, în conversații și în explicațiile care le sunt utile. „Inteligența artificială” este deja prezentă în limbajul cotidian, în știri, în școli și la locul de muncă. O schimbare de vocabular ar necesita mai mult decât o declarație sau o preferință personală. Ar trebui să existe un motiv suficient de puternic pentru ca publicul să simtă că noua expresie explică mai bine realitatea.
Mai există și o problemă de responsabilitate. Dacă superinteligența este prezentată ca o etapă inevitabilă, discuția se poate muta de la deciziile care trebuie luate acum la scenarii despre un viitor îndepărtat. Între timp, întrebările imediate rămân: cum sunt protejate datele personale, cine răspunde pentru erorile unui sistem automatizat, cum sunt evaluate riscurile și ce competențe trebuie să aibă oamenii care folosesc aceste instrumente? Aceste teme nu devin mai puțin importante în funcție de numele ales pentru tehnologie.
În opinia mea, „superinteligența” poate avea un loc legitim în discuțiile despre evoluția AI, dar numai atunci când este folosită cu un sens precis. Poate descrie un obiectiv de cercetare, un scenariu teoretic sau un nivel de capacitate care ar necesita dovezi solide. Nu ar trebui să devină o etichetă universală pentru orice chatbot, aplicație de generare a imaginilor sau instrument de automatizare.
Miza reală nu este dacă Donald Trump preferă un termen în locul altuia. Este felul în care societatea vorbește despre o tehnologie suficient de puternică încât să influențeze munca, economia, educația și accesul la informație. Cuvintele pot orienta conversația, dar nu pot demonstra singure progresul. Iar atunci când o denumire promite mai mult decât poate susține realitatea, publicul riscă să înțeleagă mai puțin, nu mai mult.
„Superinteligența” ar putea deveni o expresie populară. Însă pentru a fi utilă, trebuie să însemne ceva diferit de „inteligență artificială”, nu doar să sune mai impresionant. Tehnologia nu devine mai capabilă pentru că îi schimbăm numele. Devine mai capabilă atunci când rezultatele pot fi demonstrate, limitele sunt înțelese, iar beneficiile și riscurile sunt evaluate fără exagerări.