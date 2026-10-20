Imperiul digital al lui Donald Trump se clatină: Truth Social pierde utilizatori, iar acțiunile au ajuns la un minim istoric

Potrivit unei analize publicate de Futurism pe 19 octombrie 2026, acțiunile Trump Media & Technology Group au pierdut peste 7,5% într-o singură ședință bursieră, atingând pragul de 6,40 dolari, cel mai redus nivel înregistrat până acum. Declinul vine după mai multe luni dificile pentru companie, în care încercările de diversificare a afacerii nu au reușit să restabilească încrederea investitorilor.

Acțiunile Trump Media se prăbușesc, iar investitorii își pierd încrederea

Luni, 19 octombrie 2026, acțiunile Trump Media & Technology Group, compania-mamă a Truth Social, au atins un nou minim istoric de 6,40 dolari. La finalul ședinței bursiere, titlurile au închis la aproximativ 6,43 dolari, ceea ce reprezintă o scădere de circa 8% față de sesiunea precedentă.

Privind evoluția pe o perioadă mai lungă, situația este și mai îngrijorătoare. În aproximativ o lună, valoarea acțiunilor a coborât cu aproape 29%, continuând un declin care a afectat compania în repetate rânduri în ultimul an.

Nu este prima dată când firma asociată președintelui american trece printr-o asemenea perioadă. Și în 2025, acțiunile Trump Media au înregistrat o prăbușire importantă, pe fondul îngrijorărilor privind performanțele financiare și perspectivele de dezvoltare ale rețelei sociale.

Problema fundamentală rămâne modelul de afaceri. Truth Social a fost construită în jurul imaginii lui Donald Trump, după ce acesta a fost suspendat de pe principalele platforme sociale în urma evenimentelor din ianuarie 2021 de la Capitoliul american.

Deși rețeaua a atras inițial susținătorii politicianului republican, transformarea acestui public într-o bază stabilă și profitabilă de utilizatori s-a dovedit dificilă. Compania a raportat pierderi financiare importante, iar veniturile sale au rămas modeste comparativ cu cele ale marilor platforme tehnologice.

În plus, apropierea alegerilor legislative americane din noiembrie 2026 adaugă un element de incertitudine. O eventuală schimbare a echilibrului politic din Congres ar putea afecta percepția investitorilor asupra influenței președintelui și, indirect, asupra perspectivelor companiei sale.

Truth Social pierde utilizatori într-un ritm alarmant

Scăderea valorii bursiere nu este singura problemă pentru compania lui Trump. Datele privind audiența indică faptul că Truth Social pierde teren inclusiv în rândul utilizatorilor care obișnuiau să acceseze platforma.

Potrivit informațiilor prezentate de The Daily Beast și citate de Futurism, traficul zilnic al rețelei a înregistrat un declin de peste 30% în ultimul an.

O analiză bazată pe estimările Similarweb arată că Truth Social avea aproximativ 260.000 de utilizatori zilnici în septembrie 2026, față de aproximativ 420.000 în iunie 2025. Diferența reprezintă o scădere de circa 38%.

Datele privind vizitele pe site confirmă aceeași tendință. În septembrie 2026, platforma a atras aproximativ 15,3 milioane de vizite, comparativ cu 20,4 milioane în aceeași lună din 2025, ceea ce înseamnă un recul de 25%.

Așa cum arată și o analiză Playtech despre scăderea audienței Truth Social, prezența constantă a lui Donald Trump nu mai pare suficientă pentru a menține interesul publicului la nivelurile anterioare.

Președintele american continuă să folosească platforma pentru anunțuri politice, mesaje adresate susținătorilor și atacuri la adresa adversarilor. Multe dintre postările sale ajung ulterior în presa internațională, însă vizibilitatea mediatică nu se traduce automat într-o creștere a numărului de utilizatori.

Este important de precizat că aceste statistici reprezintă estimări ale audienței și traficului, nu numărul exact al persoanelor care și-au șters conturile.

Pariurile pe criptomonede și fuziunea nucleară nu au salvat compania

În încercarea de a reduce dependența de rețeaua socială, Trump Media & Technology Group a explorat mai multe direcții de afaceri, unele dintre ele surprinzătoare pentru o companie pornită din sectorul platformelor online.

Printre inițiative se numără extinderea către criptomonede, produse financiare, piețe de predicții și servicii digitale. Compania a analizat inclusiv oportunități asociate industriei energiei, printr-o operațiune de fuziune cu o companie specializată în tehnologia fuziunii nucleare.

Aceste mutări arată dorința conducerii de a transforma Trump Media într-un grup cu activități mult mai diversificate. Totuși, până în prezent, proiectele respective nu au reușit să inverseze tendința negativă a acțiunilor.

O altă strategie controversată a vizat monetizarea accesului anticipat la mesajele publicate de Donald Trump pe Truth Social. Inițiativa a atras critici, fiind interpretată de unii observatori drept o încercare de a obține venituri din poziția politică ocupată de președintele Statelor Unite.

Relația dintre activitatea politică a lui Trump, mesajele de pe platformă și piețele financiare a mai provocat controverse. O investigație privind investițiile bursiere și postările lui Donald Trump a analizat situațiile în care declarațiile publice ale președintelui au coincis cu tranzacții financiare. Administrația americană a respins acuzațiile privind eventuale conflicte de interese.

Ce urmează pentru rețeaua socială a lui Donald Trump

Viitorul Truth Social depinde acum de capacitatea companiei de a atrage utilizatori noi, de a-și stabiliza veniturile și de a convinge investitorii că poate funcționa ca o afacere sustenabilă, independent de popularitatea fondatorului său.

Rețeaua continuă să beneficieze de vizibilitatea oferită de Donald Trump, însă datele recente sugerează că această asociere nu mai garantează succesul comercial. Într-o industrie dominată de platforme precum X, Facebook, Instagram și TikTok, concurența pentru atenția utilizatorilor rămâne extrem de puternică.

În același timp, prăbușirea cotației bursiere nu înseamnă automat falimentul companiei. Evoluția acțiunilor reflectă așteptările pieței, iar supraviețuirea unei afaceri depinde și de lichiditățile disponibile, cheltuieli, datorii și capacitatea de finanțare.

Totuși, combinația dintre pierderile financiare, declinul audienței și dificultățile de diversificare reprezintă un semnal de alarmă.

Pentru o platformă care și-a construit identitatea în jurul unuia dintre cei mai influenți politicieni ai lumii, întrebarea nu mai este doar dacă Donald Trump poate atrage atenția publicului, ci dacă această atenție poate susține o companie profitabilă.

Iar cifrele din octombrie 2026 arată că, deocamdată, Truth Social este departe de a găsi un răspuns convingător.