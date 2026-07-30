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Amenda pe care mulți șoferi încă o calculează greșit. Cât plătești din iulie 2026 pentru cele mai comune abateri

Amenda pe care mulți șoferi încă o calculează greșit. Cât plătești din iulie 2026 pentru cele mai comune abateri
Cum se calculează punctul-amendă din iulie 2026 (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Începând cu 1 iulie 2026, toate amenzile rutiere calculate în funcție de punctul-amendă au devenit mai mari, după ce salariul minim brut pe economie a fost majorat la 4.325 de lei. Deși schimbarea este prevăzută direct de Codul rutier, foarte mulți șoferi continuă să calculeze sancțiunile folosind vechea valoare a punctului-amendă, ceea ce duce la estimări greșite ale sumelor pe care le pot avea de plată. Majorarea nu a fost introdusă printr-o modificare a sancțiunilor din Codul rutier, ci este consecința mecanismului legal care stabilește că un punct-amendă reprezintă 5% din salariul minim brut garantat în plată.

Cuprins
  1. Cum se calculează punctul-amendă în 2026
  2. Tabel: cât plătești înainte și după 1 iulie 2026
  3. Cele mai frecvente greșeli și cât costă acum
  4. De ce apar atât de multe calcule greșite
  5. Ce trebuie să verifice șoferii înainte să își calculeze amenda

Cum se calculează punctul-amendă în 2026

Potrivit art. 98 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, valoarea unui punct-amendă este egală cu 5% din salariul minim brut pe țară. Cum salariul minim a crescut de la 4.050 lei la 4.325 lei, valoarea unui punct-amendă a urcat de la 202,50 lei la 216,25 lei. În consecință, toate clasele de sancțiuni au fost majorate:

  • Clasa I (2-3 puncte): 432,50 – 648,75 lei
  • Clasa a II-a (4-5 puncte): 865 – 1.081,25 lei
  • Clasa a III-a (6-8 puncte): 1.297,50 – 1.730 lei
  • Clasa a IV-a (9-20 puncte): 1.946,25 – 4.325 lei
  • Clasa a V-a (persoane juridice): 4.541,25 – 21.625 lei.

Tabel: cât plătești înainte și după 1 iulie 2026

Abatere Până la 30 iunie 2026 De la 1 iulie 2026
Nepurtarea centurii 405 – 607,50 lei 432,50 – 648,75 lei
Folosirea telefonului mobil fără dispozitiv hands-free* 405 – 607,50 lei 432,50 – 648,75 lei
Oprire neregulamentară 405 – 607,50 lei 432,50 – 648,75 lei
Depășirea vitezei cu 21-30 km/h 405 – 607,50 lei 432,50 – 648,75 lei
Trecerea pe culoarea roșie a semaforului 1.215 – 1.620 lei 1.297,50 – 1.730 lei

*În funcție de împrejurările concrete și de eventualele sancțiuni complementare prevăzute de Codul rutier.

Cele mai frecvente greșeli și cât costă acum

Una dintre cele mai întâlnite contravenții rămâne nepurtarea centurii de siguranță. Dacă până la sfârșitul lunii iunie amenda era cuprinsă între 405 și 607,50 lei, de la 1 iulie aceeași abatere este sancționată cu o sumă între 432,50 și 648,75 lei.

Aceeași clasă de sancțiuni se aplică, în multe situații, și pentru folosirea telefonului mobil în timpul condusului fără respectarea condițiilor prevăzute de lege, pentru oprirea neregulamentară sau pentru depășirea limitei legale de viteză cu 21-30 km/h.

În schimb, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este încadrată într-o clasă superioară de sancțiuni, astfel că amenda poate ajunge până la 1.730 de lei, la care se adaugă suspendarea dreptului de a conduce, conform prevederilor Codului rutier.

De ce apar atât de multe calcule greșite

Confuzia vine din faptul că, în ultimii ani, Guvernul a plafonat de mai multe ori valoarea punctului-amendă, chiar dacă salariul minim a crescut. Mulți șoferi au rămas cu impresia că aceeași regulă se aplică și în 2026.

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De această dată însă, în lipsa unei noi măsuri de plafonare, valoarea punctului-amendă a crescut automat odată cu salariul minim, astfel încât toate amenzile calculate în puncte sunt mai mari începând cu procesele-verbale întocmite după 1 iulie 2026.

Ce trebuie să verifice șoferii înainte să își calculeze amenda

Atunci când încearcă să estimeze cuantumul unei sancțiuni, șoferii trebuie să verifice două elemente: clasa de sancțiuni în care este încadrată abaterea și valoarea actuală a punctului-amendă. Folosirea vechii valori de 202,50 lei conduce automat la un calcul greșit.

În prezent, orice amendă rutieră aplicată în baza punctului-amendă trebuie calculată folosind valoarea de 216,25 lei, ceea ce înseamnă că inclusiv cele mai comune abateri din trafic costă mai mult decât în prima jumătate a anului 2026.

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