Amenda pe care mulți șoferi încă o calculează greșit. Cât plătești din iulie 2026 pentru cele mai comune abateri

Clasa I (2-3 puncte): 432,50 – 648,75 lei

Clasa a II-a (4-5 puncte): 865 – 1.081,25 lei

Clasa a III-a (6-8 puncte): 1.297,50 – 1.730 lei

Clasa a IV-a (9-20 puncte): 1.946,25 – 4.325 lei

Clasa a V-a (persoane juridice): 4.541,25 – 21.625 lei.

Tabel: cât plătești înainte și după 1 iulie 2026

Abatere Până la 30 iunie 2026 De la 1 iulie 2026 Nepurtarea centurii 405 – 607,50 lei 432,50 – 648,75 lei Folosirea telefonului mobil fără dispozitiv hands-free* 405 – 607,50 lei 432,50 – 648,75 lei Oprire neregulamentară 405 – 607,50 lei 432,50 – 648,75 lei Depășirea vitezei cu 21-30 km/h 405 – 607,50 lei 432,50 – 648,75 lei Trecerea pe culoarea roșie a semaforului 1.215 – 1.620 lei 1.297,50 – 1.730 lei

*În funcție de împrejurările concrete și de eventualele sancțiuni complementare prevăzute de Codul rutier.

Cele mai frecvente greșeli și cât costă acum

Una dintre cele mai întâlnite contravenții rămâne nepurtarea centurii de siguranță. Dacă până la sfârșitul lunii iunie amenda era cuprinsă între 405 și 607,50 lei, de la 1 iulie aceeași abatere este sancționată cu o sumă între 432,50 și 648,75 lei.

Aceeași clasă de sancțiuni se aplică, în multe situații, și pentru folosirea telefonului mobil în timpul condusului fără respectarea condițiilor prevăzute de lege, pentru oprirea neregulamentară sau pentru depășirea limitei legale de viteză cu 21-30 km/h.

În schimb, trecerea pe culoarea roșie a semaforului este încadrată într-o clasă superioară de sancțiuni, astfel că amenda poate ajunge până la 1.730 de lei, la care se adaugă suspendarea dreptului de a conduce, conform prevederilor Codului rutier.

De ce apar atât de multe calcule greșite

Confuzia vine din faptul că, în ultimii ani, Guvernul a plafonat de mai multe ori valoarea punctului-amendă, chiar dacă salariul minim a crescut. Mulți șoferi au rămas cu impresia că aceeași regulă se aplică și în 2026.

De această dată însă, în lipsa unei noi măsuri de plafonare, valoarea punctului-amendă a crescut automat odată cu salariul minim, astfel încât toate amenzile calculate în puncte sunt mai mari începând cu procesele-verbale întocmite după 1 iulie 2026.

Ce trebuie să verifice șoferii înainte să își calculeze amenda

Atunci când încearcă să estimeze cuantumul unei sancțiuni, șoferii trebuie să verifice două elemente: clasa de sancțiuni în care este încadrată abaterea și valoarea actuală a punctului-amendă. Folosirea vechii valori de 202,50 lei conduce automat la un calcul greșit.