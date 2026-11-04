Ai accelerat pentru a lăsa ambulanța să treacă? Situația în care poți fi amendat, chiar dacă ai vrut să ajuți
O ambulanță cu sirenele pornite se apropie din spate, iar șoferul din fața ei accelerează pentru a elibera drumul cât mai repede. Gestul este făcut pentru a ajuta echipajul medical să ajungă la o urgență, însă poate avea consecințe neașteptate dacă în zonă există un radar. Codul rutier îi obligă pe conducătorii auto să acorde prioritate ambulanțelor aflate în misiune, dar nu le oferă automat dreptul de a depăși viteza legală. Există totuși o situație excepțională în care o sancțiune poate fi înlăturată.
Poți primi amendă dacă accelerezi pentru a face loc ambulanței?
Răspunsul este da. Un șofer obișnuit poate fi sancționat pentru depășirea vitezei legale, chiar dacă susține că a accelerat pentru a permite trecerea unei ambulanțe.
Potrivit articolului 121 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, conducătorii auto trebuie să respecte limitele de viteză stabilite pentru sectorul de drum pe care circulă.
De exemplu, dacă limita este de 50 km/h, iar șoferul accelerează până la 75 km/h pentru a elibera banda, radarul poate înregistra depășirea. Faptul că în spatele mașinii se afla o ambulanță nu anulează automat abaterea.
Legea face o distincție între vehiculele de intervenție, care pot beneficia de derogări în anumite condiții, și ceilalți participanți la trafic.
Ce spune Codul rutier despre acordarea priorității ambulanțelor
Articolul 37 alineatul (2) din OUG nr. 195/2002 stabilește obligațiile șoferilor atunci când se apropie un vehicul prioritar cu luminile albastre și semnalele sonore pornite. Conducătorii auto trebuie să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului și să acorde prioritate.
Așadar, regula generală nu este accelerarea, ci eliberarea în siguranță a traseului. De exemplu, pe un bulevard cu două benzi, șoferul poate semnaliza și se poate deplasa spre dreapta, dacă manevra este posibilă fără să pună în pericol ceilalți participanți la trafic.
Articolul 61 din aceeași ordonanță permite anumitor vehicule prioritare să depășească limitele de viteză în misiuni urgente. Această excepție nu se extinde automat asupra mașinilor care le fac loc.
Situația specială în care amenda poate fi anulată
Legislația prevede o excepție importantă, numită stare de necesitate. Potrivit articolului 11 din OG nr. 2/2001, starea de necesitate poate înlătura caracterul contravențional al unei fapte.
În practică, șoferul ar trebui să demonstreze că a încălcat regula pentru a evita un pericol imediat și că nu exista o alternativă rezonabilă.
Simpla prezență a ambulanței în spate nu este suficientă pentru a dovedi această situație. De asemenea, starea de necesitate nu este stabilită automat de polițist. În cazul unei contravenții, existența acesteia poate fi constatată numai de instanța de judecată.
Cum poți contesta o amendă primită de la radar
Dacă șoferul consideră că a fost sancționat într-o situație excepțională, poate formula plângere contravențională. Conform articolului 31 din OG nr. 2/2001, termenul este de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal.
În fața instanței pot fi prezentate înregistrări de pe camera de bord, imagini din trafic, declarații ale martorilor sau alte probe care explică împrejurările.
Judecătorul va analiza dacă abaterea a fost justificată de un pericol real și imediat. Anularea sancțiunii nu este garantată.
Prin urmare, cea mai sigură soluție pentru șoferi rămâne reducerea vitezei și eliberarea drumului prin manevre regulamentare, fără accelerări periculoase sau încălcarea altor reguli de circulație.