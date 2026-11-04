Ai accelerat pentru a lăsa ambulanța să treacă? Situația în care poți fi amendat, chiar dacă ai vrut să ajuți

Potrivit articolului 121 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, conducătorii auto trebuie să respecte limitele de viteză stabilite pentru sectorul de drum pe care circulă.

De exemplu, dacă limita este de 50 km/h, iar șoferul accelerează până la 75 km/h pentru a elibera banda, radarul poate înregistra depășirea. Faptul că în spatele mașinii se afla o ambulanță nu anulează automat abaterea.

Legea face o distincție între vehiculele de intervenție, care pot beneficia de derogări în anumite condiții, și ceilalți participanți la trafic.

Ce spune Codul rutier despre acordarea priorității ambulanțelor

Articolul 37 alineatul (2) din OUG nr. 195/2002 stabilește obligațiile șoferilor atunci când se apropie un vehicul prioritar cu luminile albastre și semnalele sonore pornite. Conducătorii auto trebuie să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului și să acorde prioritate.

Așadar, regula generală nu este accelerarea, ci eliberarea în siguranță a traseului. De exemplu, pe un bulevard cu două benzi, șoferul poate semnaliza și se poate deplasa spre dreapta, dacă manevra este posibilă fără să pună în pericol ceilalți participanți la trafic.

Articolul 61 din aceeași ordonanță permite anumitor vehicule prioritare să depășească limitele de viteză în misiuni urgente. Această excepție nu se extinde automat asupra mașinilor care le fac loc.

Situația specială în care amenda poate fi anulată

Legislația prevede o excepție importantă, numită stare de necesitate. Potrivit articolului 11 din OG nr. 2/2001, starea de necesitate poate înlătura caracterul contravențional al unei fapte.