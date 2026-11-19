Modificarea introduce în Codul rutier următoarea prevedere:

„Obligația de prezentare a documentelor se consideră îndeplinită pentru documentul de identitate, permisul de conducere și documentul de înmatriculare, dacă acestea au fost emise de autoritățile statului român, cu obligativitatea prezentării unei copii a documentului de identitate, în format fizic sau electronic”.

Practic, un șofer care pleacă de acasă fără portofel și este oprit de un echipaj de poliție ar putea evita amenda dacă prezintă o copie a actului de identitate, fie tipărită pe hârtie, fie salvată în telefon, iar polițistul confirmă existența și valabilitatea documentelor prin verificări electronice.

Această facilitate privește documentele emise de autoritățile române și nu elimină obligația de a deține un permis valabil sau de a conduce un vehicul înmatriculat corespunzător.

Ce amenzi riscă în prezent șoferii care uită documentele acasă

În prezent, Codul rutier prevede sancțiuni pentru conducătorii auto care nu au asupra lor documentele obligatorii și nu le pot prezenta la solicitarea polițistului, chiar dacă permisul este valabil, iar mașina este înmatriculată corespunzător.

Potrivit valorilor indicate pentru această contravenție, amenda poate ajunge de la 1.297,5 la 1.730 de lei, sancțiunea fiind încadrată în clasa a III-a, care presupune între șase și opt puncte-amendă.

Inițiatorii proiectului consideră că o asemenea sancțiune este excesivă atunci când șoferul nu a încălcat efectiv regulile privind dreptul de a conduce, ci doar a uitat documentele acasă.

În expunerea de motive se arată că „sancționarea contravențională pentru simpla neprezentare fizică a documentelor, în condițiile în care dreptul există și poate fi verificat electronic, reprezintă o măsură disproporționată în raport cu scopul legitim urmărit de lege”.