Adio, amenzi pentru permisul sau talonul uitat acasă. Ce document vor trebui să prezinte șoferii la control
Șoferii din România ar putea scăpa de amenzile de peste 1.700 de lei pe care le riscă în prezent atunci când sunt opriți în trafic și nu pot prezenta permisul de conducere, talonul mașinii sau actul de identitate, după ce Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, un proiect de lege care modifică obligațiile privind prezentarea documentelor la controlul rutier. Noua măsură urmărește eliminarea sancțiunilor aplicate pentru simplul fapt că un document a fost uitat acasă, în condițiile în care polițiștii pot verifica electronic dacă șoferul are dreptul să conducă și dacă vehiculul este înmatriculat legal.
Ce documente nu vor mai trebui prezentate fizic la controlul rutier
Potrivit proiectului adoptat de Parlament, șoferii nu vor mai fi obligați să prezinte în original permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și actul de identitate, dacă acestea au fost emise de autoritățile statului român și pot fi verificate în bazele de date oficiale.
Modificarea introduce în Codul rutier următoarea prevedere:
„Obligația de prezentare a documentelor se consideră îndeplinită pentru documentul de identitate, permisul de conducere și documentul de înmatriculare, dacă acestea au fost emise de autoritățile statului român, cu obligativitatea prezentării unei copii a documentului de identitate, în format fizic sau electronic”.
Practic, un șofer care pleacă de acasă fără portofel și este oprit de un echipaj de poliție ar putea evita amenda dacă prezintă o copie a actului de identitate, fie tipărită pe hârtie, fie salvată în telefon, iar polițistul confirmă existența și valabilitatea documentelor prin verificări electronice.
Această facilitate privește documentele emise de autoritățile române și nu elimină obligația de a deține un permis valabil sau de a conduce un vehicul înmatriculat corespunzător.
Ce amenzi riscă în prezent șoferii care uită documentele acasă
În prezent, Codul rutier prevede sancțiuni pentru conducătorii auto care nu au asupra lor documentele obligatorii și nu le pot prezenta la solicitarea polițistului, chiar dacă permisul este valabil, iar mașina este înmatriculată corespunzător.
Potrivit valorilor indicate pentru această contravenție, amenda poate ajunge de la 1.297,5 la 1.730 de lei, sancțiunea fiind încadrată în clasa a III-a, care presupune între șase și opt puncte-amendă.
Inițiatorii proiectului consideră că o asemenea sancțiune este excesivă atunci când șoferul nu a încălcat efectiv regulile privind dreptul de a conduce, ci doar a uitat documentele acasă.
În expunerea de motive se arată că „sancționarea contravențională pentru simpla neprezentare fizică a documentelor, în condițiile în care dreptul există și poate fi verificat electronic, reprezintă o măsură disproporționată în raport cu scopul legitim urmărit de lege”.
De asemenea, autorii inițiativei susțin că „este necesară eliminarea formalismului excesiv sancționator”, astfel încât verificările efectuate de polițiști să țină cont de informațiile disponibile în sistemele informatice ale statului.
Când intră în vigoare noua regulă
Proiectul a fost adoptat miercuri, 18 noiembrie 2026, de Camera Deputaților, cu 247 de voturi favorabile, după ce trecuse anterior și de Senat. Pentru a produce efecte, legea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial. Ulterior, Regulamentul de aplicare a Codului rutier va trebui actualizat, proiectul prevăzând un termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a noilor dispoziții.
Până atunci, șoferii trebuie să respecte obligațiile actuale și să aibă documentele asupra lor, deoarece simplul vot din Parlament nu elimină imediat sancțiunile.
Noua reglementare nu va permite conducerea fără permis, cu permisul suspendat sau cu documente nevalabile, ci va elimina, în condițiile stabilite de lege, sancționarea pentru neprezentarea fizică a unor acte care pot fi verificate electronic.