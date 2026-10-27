AMD mizează pe o nouă arhitectură pentru roboții care trebuie să gândească și să acționeze în timp real

De ce nu este suficientă puterea de calcul pentru un robot

În cazul aplicațiilor AI din cloud, performanța este evaluată frecvent prin capacitatea de procesare a modelelor și viteza cu care acestea generează rezultate. Pentru un robot care interacționează cu mediul fizic, acești indicatori nu oferă însă o imagine completă. O decizie poate fi corectă, dar inutilă dacă ajunge prea târziu la mecanismul care trebuie să o execute.

O întârziere în transmiterea unei comenzi poate provoca o coliziune, poate destabiliza un robot sau poate duce la o mișcare periculoasă. Problema devine deosebit de importantă în cazul roboților umanoizi și al mașinilor autonome care lucrează în spații industriale alături de oameni. Aceste sisteme trebuie să combine capacitatea de a analiza situații complexe cu mecanisme de control care respectă termene stricte de execuție.

AMD afirmă că, în discuțiile cu producătorii de echipamente pentru robotică, cererea principală este legată de posibilitatea de a rula modele avansate de AI în paralel cu sisteme de control în timp real. Acestea din urmă trebuie să ofere reacții predictibile, indiferent de volumul de lucru al celorlalte componente. Depășirea timpului alocat unei operațiuni poate avea consecințe directe asupra siguranței, nu doar asupra vitezei de funcționare.

Din acest motiv, performanța trebuie analizată la nivelul întregului robot. Contează cât de repede sunt captate informațiile de senzori, cât durează procesarea lor, când este luată decizia și în cât timp se transformă aceasta într-o acțiune fizică.

Ce indicatori arată dacă un sistem AI funcționează la timp

Unul dintre indicatorii folosiți frecvent pentru evaluarea procesoarelor dedicate AI este TOPS, prescurtare de la „trilioane de operații pe secundă” în terminologia tehnică utilizată de industrie. Acesta indică volumul de operații pe care un sistem îl poate executa, dar nu arată dacă robotul poate detecta un eveniment, analiza situația și reacționa în intervalul necesar.

Pentru o evaluare realistă trebuie luate în calcul și memoria, transferul datelor, conexiunile dintre componente și modul în care software-ul programează sarcinile. Un model poate procesa informațiile rapid, dar întregul sistem poate deveni lent dacă datele așteaptă într-o coadă de procesare sau dacă transferurile dintre componente durează prea mult.

AMD atrage atenția și asupra altor două aspecte: latența în situațiile cu întârzieri mari și variațiile timpului de răspuns, cunoscute drept jitter. Media timpilor de răspuns nu este suficientă pentru a demonstra că un robot funcționează în siguranță. Chiar și o singură întârziere neobișnuit de mare poate afecta un mecanism de control care trebuie să reacționeze într-un interval precis.