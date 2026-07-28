AMD schimbă strategia pentru procesoarele EPYC. Zen 7 va fi împărțit în trei familii dedicate AI
AMD a dezvăluit noi detalii despre generația de procesoare EPYC bazată pe arhitectura Zen 7, iar schimbarea este una importantă. Dacă actuala generație a mers pe o strategie unificată, compania va reveni în 2028 la o gamă împărțită în mai multe familii de produse, fiecare destinată unor tipuri diferite de sarcini, în special celor bazate pe inteligență artificială.
Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului Advancing AI 2026, unde AMD a prezentat și procesoarele EPYC din generația a șasea „Venice”, acceleratoarele Instinct MI400 și sistemele rack Helios. Totodată, compania și-a extins foaia de parcurs până în 2030 și a transmis că vede o piață adresabilă de aproximativ 2 trilioane de dolari până la finalul deceniului, scrie tomshardware.com.
Zen 7 va aduce trei familii EPYC cu roluri diferite
Noua generație Zen 7 va fi împărțită în trei serii distincte: Florence, Ferrara și Fidenza. Fiecare dintre acestea va avea un rol bine definit în ecosistemul AMD dedicat centrelor de date și aplicațiilor AI.
Florence va reprezenta gama principală de procesoare EPYC și va utiliza noile nuclee Zen 7, împreună cu extensii dedicate accelerării calculelor bazate pe inteligență artificială și suport pentru tehnologii de memorie de ultimă generație.
Ferrara este concepută pentru serverele care coordonează acceleratoarele grafice în infrastructurile AI. AMD a confirmat că aceste procesoare vor fi folosite și în viitoarele sisteme Helios 600, alături de GPU-urile Instinct MI600 și soluțiile de rețelistică Pensando.
A treia familie, Fidenza, va fi orientată către dezvoltarea și testarea aplicațiilor AI bazate pe agenți autonomi, un domeniu pe care AMD îl consideră tot mai important în următorii ani.
Compania nu a dezvăluit încă detalii precum numărul de nuclee, procesul de fabricație sau noul socket utilizat de procesoarele Zen 7.
AMD renunță la strategia folosită pentru Zen 5
Prin această decizie, AMD revine la o abordare pe care o mai folosea în trecut. Generația EPYC bazată pe Zen 4 includea mai multe familii, precum Genoa, Bergamo, Genoa-X și Siena, fiecare adresând un anumit segment de piață. Odată cu Zen 5, compania a simplificat portofoliul și a reunit toate modelele într-o singură platformă EPYC Turin.
Zen 7 marchează însă o nouă schimbare de direcție. AMD consideră că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale justifică existența unor procesoare specializate, optimizate pentru roluri diferite în infrastructurile moderne de centre de date.
În paralel, AMD a confirmat că în 2027 va lansa și Venice-X, o versiune echipată cu 96 de nuclee și 1.152 MB de memorie 3D V-Cache, destinată aplicațiilor care beneficiază de un cache foarte mare.
AMD începe să compare procesoarele și după numărul de agenți AI
Una dintre cele mai interesante schimbări prezentate la eveniment este noul mod în care AMD își compară procesoarele cu cele ale concurenței.
Compania susține că procesoarele EPYC din generația a șasea oferă cel mai mare număr de agenți AI care pot fi rulați raportat la consumul de energie, cost și spațiul ocupat într-un rack de servere.
Totuși, AMD precizează că aceste cifre sunt estimări bazate pe numărul de fire de execuție disponibile și nu reprezintă măsurători realizate în aplicații reale. Performanța efectivă depinde de modelul AI utilizat, memoria disponibilă, software, orchestrarea resurselor și configurația hardware.
O altă modificare este renunțarea la valoarea clasică TDP pentru noile procesoare EPYC. În locul acesteia, AMD introduce indicatorul „Default CPU Power”, care reflectă consumul total al nucleelor de calcul și al componentelor de intrare-ieșire în condițiile unui anumit nivel de performanță.
Compania a prezentat și o imagine mai amplă asupra strategiei sale pentru următorii ani. Sistemele Helios aflate deja în producție combină 72 de GPU-uri Instinct MI455X cu 18 procesoare EPYC Venice și memorie HBM4, fiind destinate infrastructurilor AI de mari dimensiuni.
Pentru 2027 este programată lansarea platformei Helios 500, iar în 2028 va urma Helios 600, care va utiliza procesoarele Ferrara și acceleratoarele grafice Instinct MI600. După aceea, AMD intenționează să introducă arhitectura Zen 8 și platforma Ravenna în 2030.
Compania a anunțat deja că OpenAI intenționează să implementeze sistemele Helios începând cu ultimul trimestru din 2026, în timp ce Meta testează noile platforme EPYC în propriile laboratoare. De asemenea, Anthropic și-a exprimat intenția de a utiliza infrastructuri bazate pe GPU-urile Instinct MI455X în proiectele sale viitoare.