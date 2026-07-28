AMD schimbă strategia pentru procesoarele EPYC. Zen 7 va fi împărțit în trei familii dedicate AI

Zen 7 va aduce trei familii EPYC cu roluri diferite

Noua generație Zen 7 va fi împărțită în trei serii distincte: Florence, Ferrara și Fidenza. Fiecare dintre acestea va avea un rol bine definit în ecosistemul AMD dedicat centrelor de date și aplicațiilor AI.

Florence va reprezenta gama principală de procesoare EPYC și va utiliza noile nuclee Zen 7, împreună cu extensii dedicate accelerării calculelor bazate pe inteligență artificială și suport pentru tehnologii de memorie de ultimă generație.

Ferrara este concepută pentru serverele care coordonează acceleratoarele grafice în infrastructurile AI. AMD a confirmat că aceste procesoare vor fi folosite și în viitoarele sisteme Helios 600, alături de GPU-urile Instinct MI600 și soluțiile de rețelistică Pensando.

A treia familie, Fidenza, va fi orientată către dezvoltarea și testarea aplicațiilor AI bazate pe agenți autonomi, un domeniu pe care AMD îl consideră tot mai important în următorii ani.

Compania nu a dezvăluit încă detalii precum numărul de nuclee, procesul de fabricație sau noul socket utilizat de procesoarele Zen 7.

AMD renunță la strategia folosită pentru Zen 5

Prin această decizie, AMD revine la o abordare pe care o mai folosea în trecut. Generația EPYC bazată pe Zen 4 includea mai multe familii, precum Genoa, Bergamo, Genoa-X și Siena, fiecare adresând un anumit segment de piață. Odată cu Zen 5, compania a simplificat portofoliul și a reunit toate modelele într-o singură platformă EPYC Turin.

Zen 7 marchează însă o nouă schimbare de direcție. AMD consideră că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale justifică existența unor procesoare specializate, optimizate pentru roluri diferite în infrastructurile moderne de centre de date.