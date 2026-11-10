AMD confirmă o problemă care ar putea uza prematur SSD-urile. Un serviciu al driverelor Radeon scrie continuu date, chiar și când PC-ul nu este folosit

Potrivit Tom’s Hardware, AMD a recunoscut existența problemei și a confirmat că investighează comportamentul serviciului External Events Utility, instalat împreună cu driverele Radeon. Compania pregătește o remediere, însă nu a comunicat deocamdată o dată oficială pentru distribuirea actualizării.

Un serviciu AMD poate scrie aproape 13 TB de date pe SSD într-o lună

Problema a revenit în atenția comunității pe 8 noiembrie 2026, după ce utilizatorul Reddit cunoscut sub pseudonimul darklinkpower a semnalat activitatea neobișnuită a serviciului AMD External Events Utility, prescurtat EEU.

Acesta face parte din componentele software instalate odată cu driverele grafice Radeon și gestionează anumite evenimente și funcționalități asociate plăcii video.

În mod normal, asemenea servicii ar trebui să consume puține resurse atunci când calculatorul nu este utilizat intens. Totuși, mai mulți posesori de plăci Radeon au observat operațiuni de scriere aproape permanente pe SSD.

Un utilizator a raportat un flux constant de aproximativ 5 MB/s, chiar și atunci când calculatorul se afla în repaus.

La prima vedere, această valoare poate părea nesemnificativă. Însă, dacă activitatea continuă fără întrerupere, cantitatea de date acumulată devine considerabilă.

La o rată de 5 MB/s, sistemul poate genera aproximativ 18 GB de scrieri într-o oră, 432 GB într-o zi și aproape 13 TB într-o lună.

Un alt utilizator a susținut că indicatorul de sănătate al SSD-ului său a scăzut cu aproximativ 1% lunar, timp de 16 luni.

Totuși, această afirmație nu a fost verificată independent, iar volumul datelor raportate ca fiind scrise de sistemul de operare nu corespunde neapărat cu numărul efectiv de operațiuni realizate asupra memoriei flash.

Controlerele SSD folosesc mecanisme de cache, distribuire a uzurii și optimizare a scrierilor, ceea ce poate influența cantitatea reală de date înregistrată în memoria NAND.

Cu toate acestea, scrierile inutile și repetate reprezintă o preocupare legitimă, deoarece SSD-urile au o durată de viață influențată de volumul total al datelor scrise.

AMD investighează problema și promite o actualizare pentru driverele Radeon

AMD a confirmat că investighează comportamentul anormal al serviciului External Events Utility.

Într-un răspuns publicat pe forumul oficial al companiei pe 21 octombrie 2026, un reprezentant AMD a precizat că echipele tehnice analizează problema și urmăresc remedierea acesteia într-o versiune viitoare a driverelor.

Ulterior, un alt reprezentant, identificat pe Reddit drept AMD Vik, și-a cerut scuze utilizatorilor afectați și a transmis că problema ar putea fi rezolvată chiar în următoarea actualizare.

Totuși, compania nu a confirmat oficial versiunea de driver care va include remedierea.

Situația este complicată și de faptul că problema nu pare să afecteze exclusiv cea mai recentă versiune AMD Software: Adrenalin Edition.

Au fost raportate cazuri inclusiv pe sisteme care utilizează versiunea Adrenalin 26.19.2, dar și ediții mai vechi ale software-ului.

În plus, notele de lansare pentru Adrenalin 26.20.2, publicate pe 30 octombrie, nu menționează această problemă.

Deocamdată, nu este clar ce modele de plăci video, configurații hardware sau versiuni Windows sunt afectate.

Un comportament asemănător al serviciului AMD EEU fusese raportat și în noiembrie 2025, când un utilizator observase că software-ul actualiza repetat un fișier jurnal atunci când anumite elemente de pe ecran erau mutate sau redimensionate.

Noile reclamații sugerează însă un fenomen mai persistent, în care scrierile continuă chiar și fără interacțiuni evidente.

Cum verifici dacă driverul AMD îți solicită excesiv SSD-ul

Dacă folosești o placă video AMD Radeon, poți verifica relativ simplu dacă sistemul tău prezintă acest comportament.

În Windows, apasă combinația de taste Win + R , introdu comanda resmon și deschide Resource Monitor.

Accesează secțiunea Disk și verifică procesele care generează cele mai multe operațiuni de scriere.

În special, urmărește dacă procesele atieclxx.exe sau atiesrxx.exe , asociate serviciului AMD External Events Utility, prezintă o activitate constantă și neobișnuit de mare.

Dacă observi scrieri continue de ordinul mai multor megabytes pe secundă, inclusiv atunci când calculatorul nu execută sarcini importante, este posibil să te confrunți cu problema raportată.

Pentru verificarea uzurii, poți consulta și ghidul Playtech despre cum verifici sănătatea SSD-ului în Windows.

Pe forumuri au fost menționate două posibile soluții temporare.

Prima presupune accesarea aplicației Services din Windows, prin comanda services.msc , identificarea serviciului AMD External Events Utility și oprirea acestuia.

Totuși, dezactivarea unui serviciu asociat driverelor grafice poate afecta anumite funcționalități Radeon, motiv pentru care această intervenție trebuie tratată cu precauție.

A doua soluție raportată de un utilizator presupune dezactivarea funcției Resizable BAR din BIOS, ceea ce ar fi eliminat activitatea excesivă de scriere în configurația sa.

Nici aceasta nu reprezintă însă o soluție ideală, deoarece Resizable BAR poate contribui la îmbunătățirea performanței în jocuri, facilitând accesul procesorului la memoria plăcii video.

Pentru moment, cea mai prudentă abordare este monitorizarea activității SSD-ului și instalarea actualizării oficiale atunci când AMD va publica remedierea.

De asemenea, monitorizarea performanței prin Resource Monitor poate ajuta la identificarea altor procese care utilizează excesiv unitatea de stocare.

Incidentul evidențiază faptul că problemele driverelor grafice nu afectează doar performanța jocurilor sau stabilitatea sistemului. În anumite situații, acestea pot genera activități inutile care influențează și alte componente hardware.