AMD readuce la viață un procesor legendar după 10 ani de AM4. Ryzen 7 5800X3D revine într-o ediție aniversară

Ryzen 7 5800X3D rămâne un procesor foarte puternic pentru gaming

La nivel tehnic, Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition păstrează arhitectura Zen 3 și configurația care a transformat modelul original într-unul dintre cele mai apreciate procesoare de gaming ale generației sale. Are opt nuclee și 16 fire de execuție, o frecvență de bază de 3,4 GHz și poate urca prin Precision Boost 2 până la 4,5 GHz.

Procesorul dispune de 512 KB cache L1, 4 MB cache L2 și, cel mai important, 96 MB cache L3, cantitatea neobișnuit de mare fiind posibilă datorită tehnologiei AMD 3D V-Cache. TDP-ul implicit este de 105 W, iar temperatura maximă de funcționare indicată de AMD este de 90 de grade Celsius. Cipul este fabricat în tehnologie TSMC de 7 nanometri pentru nucleele CPU, în timp ce componenta I/O folosește un proces GlobalFoundries de 12 nanometri.

AMD nu include un cooler tradițional în pachet și recomandă un sistem de răcire cu lichid pentru obținerea performanței optime. Procesorul nu integrează grafică, astfel că este necesară o placă video dedicată, lucru firesc pentru un model orientat spre sisteme de gaming.

AM4 continuă să impresioneze prin compatibilitate

Unul dintre principalele motive pentru care Ryzen 7 5800X3D rămâne interesant în 2026 este compatibilitatea foarte largă. Procesorul folosește socket AM4 și poate funcționa cu plăci de bază bazate pe chipseturile X570, X470, B550, B450 și A520, cu condiția existenței unui BIOS compatibil.

Suportul pentru PCI Express 4.0 include 24 de magistrale native, dintre care 20 sunt utilizabile direct. La capitolul memorie, procesorul lucrează cu DDR4 în configurație dual-channel și suportă până la 128 GB de RAM.

AMD indică DDR4-3200 pentru configurațiile cu două module single-rank sau dual-rank. În cazul utilizării a patru module, frecvența oficial suportată scade la DDR4-2933 pentru configurații single-rank și DDR4-2667 pentru dual-rank. Este disponibil și suport ECC, dacă placa de bază oferă această facilitate.

Pentru cine deține deja un sistem AM4 cu memorie DDR4 și o placă de bază decentă, un astfel de procesor poate reprezenta o modalitate de a extinde durata de viață a calculatorului fără a reconstrui întreaga platformă. În multe cazuri, economiile rezultate din păstrarea plăcii de bază și a memoriei pot fi redirecționate către o placă video mai performantă.