Ai un iPhone vechi prin casă? Moduri în care îi poți da o nouă viață fără să-l vinzi
Un iPhone pe care nu-l mai folosești nu trebuie să ajungă automat într-un sertar. Chiar dacă ai trecut la un model mai nou, telefonul vechi poate rămâne util pentru o mulțime de activități, mai ales dacă încă funcționează și bateria mai face față.
În loc să-l vinzi sau să-l dai altcuiva, îl poți transforma într-un dispozitiv dedicat unei singure sarcini. De la cameră de supraveghere și stație pentru apeluri video până la consolă de jocuri sau telefon pentru drumurile cu mașina, un iPhone vechi poate primi o a doua viață.
Transformă iPhone-ul într-o cameră de supraveghere
Una dintre cele mai simple utilizări este transformarea telefonului într-o cameră de supraveghere. Aplicații precum AlfredCamera permit folosirea unui telefon vechi drept cameră wireless, iar imaginea poate fi urmărită de pe telefonul principal, scrie How to Geek.
Configurarea este relativ simplă. Aplicația trebuie instalată pe ambele dispozitive, iPhone-ul vechi este setat ca dispozitiv care transmite imaginea, apoi cele două telefoane sunt asociate. După testarea transmisiei live, telefonul poate fi amplasat într-un loc din casă de unde are o perspectivă bună.
Aceeași soluție poate fi folosită și cu dispozitive Android, dacă vrei să supraveghezi mai multe zone. Avantajul este că nu trebuie să cumperi o cameră separată pentru a avea o soluție de bază de monitorizare.
Poate deveni webcam pentru muncă sau studiu
Un alt mod practic de a folosi un iPhone vechi este să-l transformi într-o cameră dedicată pentru apeluri video. Dacă ai un Mac compatibil, funcția Continuity Camera permite folosirea iPhone-ului drept cameră pentru apelurile FaceTime și alte aplicații compatibile.
Un telefon montat separat de laptop poate fi poziționat mai ușor, astfel încât să obții un unghi mai bun pentru întâlniri sau cursuri online. În cazul unui model mai vechi, performanța camerei poate fi în continuare suficientă pentru apeluri video, chiar dacă telefonul nu mai face față cerințelor aplicațiilor moderne pe care le folosești zilnic.
Un alt avantaj este separarea activităților. Dacă păstrezi pe iPhone doar aplicațiile necesare pentru muncă sau studiu, notificările și tentația de a verifica permanent telefonul principal nu mai sunt la fel de prezente.
Folosește camera pentru time-lapse sau filmări din mai multe unghiuri
Un iPhone vechi poate deveni și o cameră secundară pentru proiecte foto-video. Dacă are o cameră decentă, îl poți lăsa să filmeze un time-lapse de durată fără să ocupi telefonul pe care îl folosești zilnic.
Este o soluție utilă pentru filmarea unui apus, a unui proiect, a unei activități care durează mai multe ore sau pentru situațiile în care vrei să păstrezi telefonul principal liber. În cazul filmărilor din mai multe unghiuri, poți folosi telefonul vechi alături de dispozitivul principal sau de un iPad.
Un alt avantaj este spațiul de stocare. Filmările lungi pot ocupa rapid memoria unui telefon, așa că un dispozitiv separat poate prelua această sarcină.
Fă din el un player pentru muzică și podcasturi
Dacă ai un iPhone vechi care încă funcționează bine, îl poți transforma într-un player dedicat pentru muzică și podcasturi. Ideea este simplă: păstrezi pe el doar aplicațiile și fișierele de care ai nevoie pentru consumul de conținut audio.
Telefonul poate fi conectat la o boxă compatibilă cu AirPlay sau poate fi folosit direct pentru redare, dacă difuzorul său este suficient pentru ceea ce îți dorești. Modelele compatibile cu StandBy pot avea chiar un rol suplimentar, afișând informații pe ecran atunci când telefonul este pus într-o anumită poziție.
În acest fel, iPhone-ul vechi poate funcționa și ca un ceas digital sau ca un mic centru multimedia, fără să mai fie nevoie să folosești permanent telefonul principal.
Păstrează-l în mașină pentru navigație și muzică
O utilizare foarte practică este să rezervi iPhone-ul vechi pentru mașină. Poți instala pe el aplicațiile de navigație, păstra playlisturile preferate și descărca podcasturi sau alte materiale pentru drum.
Pentru că telefonul este dedicat deplasărilor, poți elimina toate aplicațiile și fișierele care nu sunt necesare. Spațiul rămas poate fi folosit pentru muzică și podcasturi descărcate offline, lucru util atunci când ajungi în zone cu semnal slab.
Un telefon separat poate fi folositor și în călătoriile lungi. Dacă telefonul principal trebuie păstrat disponibil pentru apeluri sau situații de urgență, iPhone-ul vechi poate rămâne responsabil pentru muzică și navigație.
Același dispozitiv poate fi folosit ocazional și pentru filmări. De exemplu, dacă telefonul principal rămâne fără spațiu în timpul unui concert, iPhone-ul vechi poate prelua filmarea.
Transformă-l într-o consolă portabilă
Un iPhone vechi poate primi și rolul unei console de jocuri. Poți păstra pe el doar jocurile preferate și, dacă vrei, să-l folosești împreună cu un controller wireless compatibil.
Avantajul este că jocurile nu mai ocupă spațiu pe telefonul principal. În plus, păstrarea unui dispozitiv separat pentru gaming poate ajuta la delimitarea timpului petrecut la muncă sau la studiu de cel destinat jocurilor.
Telefonul poate fi folosit și pentru jocuri de către membrii mai tineri ai familiei, în timp ce funcțiile Apple de control parental și Family Sharing pot ajuta la gestionarea timpului petrecut în fața ecranului și a achizițiilor.
Dacă niciuna dintre aceste variante nu ți se potrivește, iPhone-ul vechi poate fi vândut, donat sau reciclat. Important este să nu-l arunci pur și simplu. Chiar și un model care pare depășit poate fi suficient de bun pentru o activitate dedicată, fără să mai fie nevoie să cumperi un dispozitiv nou.