Ai un iPhone vechi prin casă? Moduri în care îi poți da o nouă viață fără să-l vinzi

Transformă iPhone-ul într-o cameră de supraveghere

Una dintre cele mai simple utilizări este transformarea telefonului într-o cameră de supraveghere. Aplicații precum AlfredCamera permit folosirea unui telefon vechi drept cameră wireless, iar imaginea poate fi urmărită de pe telefonul principal, scrie How to Geek.

Configurarea este relativ simplă. Aplicația trebuie instalată pe ambele dispozitive, iPhone-ul vechi este setat ca dispozitiv care transmite imaginea, apoi cele două telefoane sunt asociate. După testarea transmisiei live, telefonul poate fi amplasat într-un loc din casă de unde are o perspectivă bună.

Aceeași soluție poate fi folosită și cu dispozitive Android, dacă vrei să supraveghezi mai multe zone. Avantajul este că nu trebuie să cumperi o cameră separată pentru a avea o soluție de bază de monitorizare.

Poate deveni webcam pentru muncă sau studiu

Un alt mod practic de a folosi un iPhone vechi este să-l transformi într-o cameră dedicată pentru apeluri video. Dacă ai un Mac compatibil, funcția Continuity Camera permite folosirea iPhone-ului drept cameră pentru apelurile FaceTime și alte aplicații compatibile.

Un telefon montat separat de laptop poate fi poziționat mai ușor, astfel încât să obții un unghi mai bun pentru întâlniri sau cursuri online. În cazul unui model mai vechi, performanța camerei poate fi în continuare suficientă pentru apeluri video, chiar dacă telefonul nu mai face față cerințelor aplicațiilor moderne pe care le folosești zilnic.

Un alt avantaj este separarea activităților. Dacă păstrezi pe iPhone doar aplicațiile necesare pentru muncă sau studiu, notificările și tentația de a verifica permanent telefonul principal nu mai sunt la fel de prezente.

Folosește camera pentru time-lapse sau filmări din mai multe unghiuri

Un iPhone vechi poate deveni și o cameră secundară pentru proiecte foto-video. Dacă are o cameră decentă, îl poți lăsa să filmeze un time-lapse de durată fără să ocupi telefonul pe care îl folosești zilnic.