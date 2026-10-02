Apple arată ce poate face camera de pe iPhone Duo: primele fotografii realizate cu noul telefon

iPhone Duo are patru camere, dar nu și un telefoto dedicat

Sistemul foto al iPhone Duo este format din patru camere. Pe partea din spate se află o cameră principală Fusion de 48 MP și o cameră Ultra Wide de 48 MP. Pentru fotografiile realizate cu ecranele telefonului sunt disponibile o cameră Center Stage de 12 MP, amplasată în display-ul exterior, precum și o cameră frontală poziționată sub ecranul interior.

Lipsa unui senzor telefoto dedicat este una dintre diferențele importante față de modelele Pro. Camera principală oferă totuși o funcție descrisă de Apple drept „optical-quality 2× Telephoto”, care permite apropierea subiectului fără a folosi un obiectiv telefoto separat.

Această soluție are însă limite atunci când este comparată cu sistemele foto ale modelelor Pro. iPhone 17 Pro și iPhone 18 Pro pot ajunge la un zoom optic de până la 8x, oferind astfel mai multă flexibilitate pentru fotografierea subiectelor aflate la distanță.

Primele fotografii oficiale realizate cu iPhone Duo

Galeria publicată de Apple include șase imagini realizate de Jake Michaels și Jason Nocito. Cei doi fotografi au lucrat la un proiect comandat de companie, iar fotografiile sunt folosite pentru a arăta rezultatele care pot fi obținute cu sistemul foto al telefonului.

Imaginile reprezintă și o demonstrație a faptului că lipsa unei camere telefoto dedicate nu exclude obținerea unor fotografii de calitate. Rezultatul depinde însă nu doar de hardware, ci și de modul în care sunt alese compoziția, lumina și distanța față de subiect.

Pentru un telefon care pune accent pe formatul său pliabil și pe un sistem foto diferit de cel întâlnit pe modelele Pro, galeria oferă o perspectivă asupra posibilităților reale ale camerelor.

Cum se poziționează iPhone Duo față de modelele Pro

Din punct de vedere fotografic, iPhone Duo nu urmărește să reproducă integral configurația modelelor Pro. Absența unui telefoto dedicat înseamnă că fotografierea la distanță se bazează în principal pe camera Fusion de 48 MP și pe funcția de zoom 2x de calitate optică.