Kia schimbă radical bordul mașinilor sale: ecran mai mare, Android Automotive și inteligență artificială în locul actualului sistem

Ecranul central poate ajunge la 14,6 inchi și rulează aplicații într-un mod familiar

Hyundai oferă deja Pleos Connect cu ecrane centrale de 12,9 sau 14,6 inchi pe anumite modele. Interfața este construită pe Android Automotive OS și permite aplicații personalizabile, ferestre multiple și o organizare a meniurilor apropiată de cea întâlnită pe dispozitivele mobile.

Sistemul include și Gleo AI, un asistent digital capabil să răspundă la întrebări și să controleze navigația sau anumite funcții ale mașinii. Direcția este evidentă: în loc să existe zeci de meniuri separate pentru automobil, infotainment și servicii online, producătorul vrea o interfață comună care să poată fi actualizată constant.

Prototipul Kia observat recent are un display central mai mare și un volan redesenat. Instrumentarul pare poziționat puțin mai jos decât în modelele Hyundai, ceea ce sugerează că grupul va păstra anumite diferențe vizuale între mărci chiar dacă software-ul de bază este comun.

Hyundai Motor Group are un obiectiv ambițios: aproximativ 20 de milioane de automobile Hyundai, Genesis și Kia echipate cu Pleos Connect până în 2030.

Pentru utilizator, avantajul unei asemenea platforme nu este doar dimensiunea ecranului. Contează rapiditatea actualizărilor, posibilitatea adăugării de funcții după cumpărarea mașinii și integrarea mai bună cu serviciile online.

Următoarea Kia va fi tot mai mult un „software-defined vehicle”

Kia pregătește pentru 2027 primul său model dezvoltat explicit în jurul conceptului de software-defined vehicle. Asta înseamnă că o parte tot mai mare din funcțiile mașinii va fi definită prin software și va putea evolua după ieșirea automobilului din fabrică.

Pentru șoferii români, o asemenea schimbare poate fi atractivă, dar ridică și întrebări practice. Sistemele moderne sunt excelente cât timp rămân rapide, primesc actualizări și nu ascund funcțiile de bază în meniuri complicate. Experiențele din ultimii ani au arătat că ecranul mare nu garantează automat o ergonomie bună.