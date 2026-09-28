Cum înregistrezi vocea peste o prezentare PowerPoint, slide cu slide. Metoda simplă pentru o prezentare gata de trimis

Cum înregistrezi vocea pentru fiecare slide în PowerPoint

Deschide prezentarea și selectează diapozitivul de la care vrei să începi. În versiunile recente de PowerPoint pentru Microsoft 365 și PowerPoint 2024, poți apăsa butonul Record din partea de sus a ferestrei. Alternativ, intră în fila Record și selectează From Current Slide dacă vrei să începi de la diapozitivul selectat sau From Beginning dacă vrei să înregistrezi prezentarea de la început.

Înainte să începi, verifică pictograma microfonului și asigură-te că este activată. Dacă vrei doar voce, fără imaginea ta, dezactivează camera. Poți selecta și microfonul pe care vrei să îl folosești dacă ai, de exemplu, atât microfonul laptopului, cât și unul extern.

Apasă butonul roșu Record. PowerPoint afișează o scurtă numărătoare inversă, după care poți începe să vorbești. Când ai terminat explicația pentru primul diapozitiv, treci la următorul și continuă. Programul înregistrează automat atât vocea, cât și timpul petrecut pe fiecare slide.

Există însă un detaliu important: PowerPoint nu înregistrează narațiunea în timpul tranziției dintre două diapozitive. Termină propoziția înainte să treci mai departe, schimbă slide-ul și abia apoi continuă să vorbești.

Dacă lucrezi la o prezentare mai complexă, poți adăuga și alte elemente multimedia. De exemplu, am explicat separat cum poți insera un videoclip YouTube într-o prezentare PowerPoint.

Cum refaci vocea doar pe un singur diapozitiv dacă ai greșit

Aici apare unul dintre cele mai utile avantaje ale funcției Record. Nu trebuie să înregistrezi din nou toată prezentarea dacă te-ai bâlbâit, ai spus ceva greșit sau pur și simplu nu îți place cum se aude un anumit slide.

Selectează diapozitivul pe care vrei să îl refaci și intră din nou la Record – From Current Slide. În interfața de înregistrare poți șterge înregistrarea curentă și apoi apăsa din nou Record. Noua narațiune o va înlocui pe cea veche doar pentru slide-ul respectiv. Microsoft precizează că înregistrările sunt păstrate individual pe fiecare diapozitiv, tocmai pentru ca modificarea unui slide să nu afecteze restul prezentării.