Cum înregistrezi vocea peste o prezentare PowerPoint, slide cu slide. Metoda simplă pentru o prezentare gata de trimis
O prezentare PowerPoint poate fi mult mai ușor de urmărit dacă explicațiile tale sunt deja înregistrate și pornesc odată cu fiecare diapozitiv. Funcția este utilă pentru proiecte școlare, cursuri, prezentări pentru serviciu sau materiale pe care vrei să le trimiți cuiva fără să fii prezent pentru a le explica. Mai mult, nu trebuie să înregistrezi întreaga prezentare dintr-o singură încercare: poți adăuga voce separat pentru fiecare slide și poți reface doar diapozitivul unde ai greșit.
Potrivit ghidului oficial Microsoft pentru înregistrarea prezentărilor PowerPoint, aplicația salvează narațiunea și temporizarea individual pentru fiecare diapozitiv. Asta înseamnă că poți opri înregistrarea, poți reveni asupra unui anumit slide și poți înlocui doar partea respectivă, fără să pierzi vocea deja înregistrată pentru restul prezentării.
Cum înregistrezi vocea pentru fiecare slide în PowerPoint
Deschide prezentarea și selectează diapozitivul de la care vrei să începi. În versiunile recente de PowerPoint pentru Microsoft 365 și PowerPoint 2024, poți apăsa butonul Record din partea de sus a ferestrei. Alternativ, intră în fila Record și selectează From Current Slide dacă vrei să începi de la diapozitivul selectat sau From Beginning dacă vrei să înregistrezi prezentarea de la început.
Înainte să începi, verifică pictograma microfonului și asigură-te că este activată. Dacă vrei doar voce, fără imaginea ta, dezactivează camera. Poți selecta și microfonul pe care vrei să îl folosești dacă ai, de exemplu, atât microfonul laptopului, cât și unul extern.
Apasă butonul roșu Record. PowerPoint afișează o scurtă numărătoare inversă, după care poți începe să vorbești. Când ai terminat explicația pentru primul diapozitiv, treci la următorul și continuă. Programul înregistrează automat atât vocea, cât și timpul petrecut pe fiecare slide.
Există însă un detaliu important: PowerPoint nu înregistrează narațiunea în timpul tranziției dintre două diapozitive. Termină propoziția înainte să treci mai departe, schimbă slide-ul și abia apoi continuă să vorbești.
Dacă lucrezi la o prezentare mai complexă, poți adăuga și alte elemente multimedia. De exemplu, am explicat separat cum poți insera un videoclip YouTube într-o prezentare PowerPoint.
Cum refaci vocea doar pe un singur diapozitiv dacă ai greșit
Aici apare unul dintre cele mai utile avantaje ale funcției Record. Nu trebuie să înregistrezi din nou toată prezentarea dacă te-ai bâlbâit, ai spus ceva greșit sau pur și simplu nu îți place cum se aude un anumit slide.
Selectează diapozitivul pe care vrei să îl refaci și intră din nou la Record – From Current Slide. În interfața de înregistrare poți șterge înregistrarea curentă și apoi apăsa din nou Record. Noua narațiune o va înlocui pe cea veche doar pentru slide-ul respectiv. Microsoft precizează că înregistrările sunt păstrate individual pe fiecare diapozitiv, tocmai pentru ca modificarea unui slide să nu afecteze restul prezentării.
După fiecare înregistrare este indicat să apeși Play și să verifici sunetul. Ascultă mai ales primul slide pentru a te asigura că microfonul ales este cel corect și că volumul nu este prea mic. Dacă folosești un microfon extern, evită să îl ții prea aproape de gură, deoarece sunetele puternice pot distorsiona înregistrarea.
PowerPoint poate înregistra în același timp și ceea ce faci cu instrumentele Pen, Highlighter sau Laser Pointer. Dacă subliniezi ceva pe slide în timp ce vorbești, acele acțiuni pot fi păstrate și redate împreună cu explicația ta.
Pentru o prezentare cu mai multe tipuri de sunet, poți combina narațiunea cu un fundal audio, însă volumele trebuie echilibrate atent. Vezi și cum poți adăuga muzică pe toate slide-urile unei prezentări PowerPoint.
Cum verifici prezentarea și o salvezi cu vocea înregistrată
După ce ai terminat, ieși din modul Record și pornește prezentarea folosind Slide Show – From Beginning. Vocea, temporizările, animațiile și eventualele adnotări înregistrate ar trebui să se deruleze în sincron cu fiecare diapozitiv. În modul normal de editare vei observa și o pictogramă audio pe slide-urile pe care există narațiune.
Poți păstra prezentarea pur și simplu ca fișier PPTX. În acest caz, înregistrările rămân integrate în prezentare și pot fi redate ulterior în PowerPoint. Dacă vrei însă să trimiți materialul unei persoane fără să depinzi de PowerPoint, îl poți transforma într-un videoclip.
Intră la Record – Export to Video sau, în funcție de versiunea programului, la File – Export – Create a Video. Asigură-te că sunt folosite temporizările și narațiunile înregistrate, apoi exportă fișierul. PowerPoint va crea un videoclip în care slide-urile, vocea, animațiile și temporizările sunt păstrate.
Procedura completă este explicată și în tutorialul despre cum transformi o prezentare PowerPoint într-un videoclip cu sunet și animații.
În felul acesta poți construi prezentarea în etape: înregistrezi un slide, îl verifici, treci la următorul și refaci numai secțiunile care nu au ieșit bine. Este mult mai comod decât să înregistrezi un singur fișier audio lung și să încerci ulterior să îl sincronizezi manual cu fiecare diapozitiv.