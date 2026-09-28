De ce plătești impozit pe terenul de sub bloc dacă stai la etaj. Explicația pe care mulți proprietari nu o cunosc

Ce spune Codul fiscal în 2026

Baza legală este Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, Capitolul III – Impozitul pe teren și taxa pe teren, în forma aplicabilă în 2026.

Articolul 463 alin. (1) stabilește regula generală: „Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual”, cu excepțiile prevăzute de lege. Impozitul ajunge la bugetul local al localității în care se găsește terenul.

Prin urmare, problema nu este dacă proprietarul apartamentului calcă efectiv pe terenul respectiv sau dacă locuiește la parter ori la ultimul etaj, ci dacă deține juridic o parte din acel teren.

Cum poți avea teren dacă locuiești la etajul 8

Să presupunem că un bloc este construit pe un teren de 1.000 de metri pătrați și are 40 de apartamente. Terenul nu trebuie împărțit fizic în 40 de parcele, fiecare proprietar primind câțiva metri în jurul blocului.

În schimb, proprietarii pot deține cote-părți indivize. Cu alte cuvinte, fiecare are o fracțiune din dreptul de proprietate asupra întregului teren, fără ca o anumită bucată să îi aparțină exclusiv. Tocmai această cotă poate apărea în actul de proprietate și în documentația cadastrală.

Normele de aplicare a Codului fiscal precizează că, în cazul coproprietarilor, la determinarea impozitului sunt luate în calcul suprafețele corespunzătoare cotelor-părți deținute de fiecare proprietar. Dacă actul de proprietate sau registrul agricol menționează cotele, calculul se face în funcție de acestea.

Nu plătești impozit pentru întregul teren al blocului

Aceasta este una dintre confuziile frecvente. Proprietarul unui apartament nu primește impozitul aferent întregii suprafețe pe care se află blocul, ci numai obligația fiscală corespunzătoare dreptului său asupra terenului.