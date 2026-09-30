Samsung Galaxy SmartTag3 intră în lupta cu AirTag 2: funcționează și cu iPhone și promite până la 790 de zile de autonomie

Samsung își actualizează serios dispozitivul pentru localizarea obiectelor personale. Compania a prezentat oficial Galaxy SmartTag3, un tracker mai mic și mai ușor decât generația precedentă, care aduce o rază mai mare de localizare, actualizări mai rapide ale poziției și, în premieră pentru această gamă, compatibilitate inclusiv cu dispozitive iOS, potrivit Samsung Global Newsroom. Noul model intră astfel într-o competiție și mai directă cu Apple AirTag 2, lansat la începutul acestui an.

Galaxy SmartTag3 poate fi atașat la chei, genți, bagaje sau chiar la zgarda unui animal de companie, iar Samsung spune că noul design are un volum cu aproximativ 35% mai mic și o greutate cu 33% mai redusă față de generația precedentă. Trackerul este disponibil în alb și negru și folosește în continuare o baterie CR2032 care poate fi înlocuită.

Galaxy SmartTag3 funcționează și cu iPhone și are autonomie de până la 790 de zile

Una dintre cele mai importante schimbări este extinderea compatibilității. Pentru prima dată în seria Galaxy SmartTag, utilizatorii pot folosi anumite funcții de localizare și de pe dispozitive iOS, nu doar din ecosistemul Galaxy. Prin SmartThings Find, locația unui tag poate fi verificată și partajată între membrii unei familii sau ai unui grup care folosesc telefoane din ecosisteme diferite.

Există însă și limitări pe iPhone. Samsung precizează că funcțiile Compass View, Ring Phone și Left Behind Alert nu sunt disponibile pe iOS. Cu toate acestea, suportul cross-platform reprezintă o schimbare importantă pentru SmartTag, într-o piață în care dispozitivele de localizare au fost în mare parte legate de propriile ecosisteme. Apple a adoptat o abordare similară cu AirTag, bazând localizarea obiectelor pe rețeaua Find My.

Samsung promite și una dintre cele mai mari autonomii pentru un dispozitiv de acest tip: până la 550 de zile în utilizare normală și până la 790 de zile în modul de economisire a energiei. Valorile sunt obținute în testele interne ale companiei și pot varia în funcție de modul de utilizare, condițiile de mediu și bateria folosită.

Poate detecta obiectele de la până la 60 de metri

Galaxy SmartTag3 aduce îmbunătățiri importante și în momentul în care obiectul pierdut se află în apropiere. Tehnologia Bluetooth 6.0 Channel Sounding permite funcției Compass View să ofere informații despre distanță și direcție de la o distanță de până la 60 de metri, în condiții ideale, fără obstacole. Samsung susține că raza este de aproximativ trei ori mai mare decât la generația precedentă.

Pe măsură ce trackerul se apropie de telefon, tehnologia Ultra-Wideband (UWB) este folosită pentru o localizare mai precisă. Funcția Bluetooth Channel Sounding este însă disponibilă momentan doar pe anumite telefoane Samsung, printre care Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, Galaxy S26 Ultra și Galaxy S26 Plus. Samsung spune că lista ar putea fi extinsă în viitor.

Atunci când trackerul nu mai poate comunica direct cu telefonul, intră în joc Galaxy Find Network. Samsung afirmă că peste 900 de milioane de dispozitive Galaxy participante la nivel mondial pot contribui la identificarea poziției SmartTag3. Principiul este apropiat de cel folosit de alte trackere Bluetooth și poate fi util inclusiv pentru localizarea bagajelor pierdute în aeroport.

Alerte când bicicleta, bagajul sau animalul de companie părăsesc o anumită zonă

Samsung introduce și o funcție numită Place Notification, prin intermediul căreia poate fi stabilită o anumită zonă, iar utilizatorul primește o alertă atunci când obiectul urmărit intră sau iese din aceasta. Compania oferă drept exemple o bicicletă care părăsește zona obișnuită de parcare sau un animal de companie care iese din curte.

Galaxy SmartTag3 include și un istoric al locației pentru o perioadă de până la șapte zile, precum și alerte atunci când este detectată mișcarea. În plus, trackerul păstrează certificarea IP67 pentru rezistență la apă și praf, modul Lost bazat pe NFC și integrarea cu rutinele SmartThings.

Samsung precizează că datele de localizare sunt criptate. Trackerul include și funcția Left Behind Alert, care poate avertiza atunci când obiectul marcat rămâne în urmă, o categorie de funcții din ce în ce mai prezentă în dispozitivele destinate găsirii obiectelor pierdute. Astfel de trackere sunt folosite inclusiv pentru protejarea laptopurilor și a altor electronice, iar soluțiile de localizare prin Bluetooth pot continua să ofere informații despre poziție chiar și atunci când obiectul nu are propria conexiune la internet.

Galaxy SmartTag3 va fi disponibil în Coreea de Sud din 7 octombrie 2026, după care va ajunge în Statele Unite. Samsung spune că extinderea pe alte piețe este programată pentru 2027, însă nu a anunțat deocamdată o dată exactă pentru România și nici prețul local al dispozitivului.