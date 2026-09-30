Final Cut Camera primește o actualizare importantă pe iPhone 18 Pro: diafragmă variabilă și funcții pentru filmare profesională
Apple a actualizat Final Cut Camera, aplicația dedicată filmării video pe iPhone, iar versiunea 2.4 vine cu o schimbare importantă pentru posesorii de iPhone 18 Pro. Aplicația poate folosi acum diafragma variabilă a noii camere principale Fusion, oferind un control mai apropiat de cel întâlnit pe echipamentele de filmare dedicate.
Actualizarea este disponibilă gratuit din 29 septembrie și aduce, pe lângă suportul pentru noul sistem foto al telefonului, o interfață reproiectată și mai multe instrumente pentru controlul filmării, se arată în Newsroom Apple. Apple extinde apoi setul de funcții odată cu iOS 27, inclusiv cu instrumente de monitorizare și conectare folosite în producțiile video profesionale.
Diafragma variabilă ajunge în Final Cut Camera
iPhone 18 Pro introduce o cameră principală Fusion cu diafragmă variabilă, iar Final Cut Camera este una dintre aplicațiile care pot exploata noul control. Creatorii pot regla manual diafragma în timpul filmării, în funcție de rezultatul pe care îl urmăresc.
Aplicația oferă și două moduri de lucru bazate pe priorități: unul în care diafragma este setată cu prioritate pentru obturator și unul în care prioritatea revine diafragmei. Setările pot fi ajustate în funcție de condițiile de filmare și de efectul dorit.
O altă noutate importantă este extinderea efectelor asociate modului Cinematic. Acestea pot fi aplicate acum și videoclipurilor obișnuite, inclusiv materialelor filmate în ProRes și Apple Log. La editarea în Final Cut Pro, creatorii pot modifica ulterior punctele de focalizare și profunzimea câmpului.
Astfel, efectele care până acum erau asociate modului Cinematic pot fi folosite într-un flux de lucru mai flexibil, inclusiv atunci când filmarea a fost realizată în formate destinate producției video profesionale.
Interfața aplicației a fost refăcută
Apple a reproiectat Final Cut Camera pentru ca principalele setări de filmare să fie mai ușor de accesat. Printre controalele disponibile se află unghiul obturatorului, ISO și balansul de alb.
Aplicația permite, de asemenea, afișarea unor suprapuneri care ajută la evaluarea imaginii în timpul filmării. Printre acestea se află instrumente precum culoarea falsă și indicatorii de decupare, concepute pentru verificarea expunerii.
A fost îmbunătățită și evidențierea zonelor aflate în focalizare, iar creatorii pot controla sensibilitatea acestei funcții. Apple a adăugat totodată o nouă lumină de contorizare care indică faptul că înregistrarea este în desfășurare.
Pentru momentele în care este nevoie ca atenția să rămână concentrată asupra cadrului, vizorul poate fi eliminat printr-o atingere cu două degete. În acest fel, interfața nu mai ocupă aceeași zonă vizuală în timpul filmării.
iOS 27 aduce instrumente folosite în producția video
Odată cu iOS 27, Final Cut Camera primește compatibilitate cu mai multe instrumente de măsurare video. Printre acestea se află RGB Parade, care afișează separat informațiile pentru canalele roșu, verde și albastru.
Instrumentul poate fi folosit pentru verificarea balansului de culoare și a expunerii în timpul filmării. Aplicația primește și o histogramă, oferind un alt mod de monitorizare a imaginii.
Pentru producțiile care implică echipamente externe, Apple adaugă și suport pentru ieșire SDI curată. Prin utilizarea unui convertor HDMI la SDI, semnalul video poate fi transmis mai departe pentru streaming la calitate de difuzare.
O altă funcție destinată fluxurilor de lucru cu mai multe camere este decalajul Genlock. Acesta permite compensarea unor artefacte care pot apărea atunci când este filmat un ecran sau a diferențelor de latență dintre iPhone și alte camere sincronizate prin Genlock.
Final Cut Camera devine mai apropiată de un instrument profesional
Prin actualizarea 2.4 și funcțiile introduse odată cu iOS 27, Apple extinde considerabil controlul disponibil în Final Cut Camera. Aplicația nu se limitează la reglarea unor parametri de bază, ci adaugă instrumente pentru expunere, focalizare, culoare și sincronizare, alături de posibilitatea de a lucra cu conexiuni utilizate în producția video.
Pentru iPhone 18 Pro, cea mai importantă noutate rămâne accesul la diafragma variabilă a camerei principale Fusion. Reglarea manuală a diafragmei și modurile cu prioritate pentru obturator sau diafragmă oferă creatorilor mai mult control asupra imaginii încă din momentul filmării.
Final Cut Camera 2.4 este disponibilă gratuit începând cu 29 septembrie, iar funcțiile suplimentare menționate de Apple sunt disponibile odată cu iOS 27. Actualizarea transformă astfel iPhone-ul într-un instrument cu un set mai amplu de controale pentru cei care vor să gestioneze mai precis procesul de filmare, de la expunere și focalizare până la monitorizare și sincronizare.