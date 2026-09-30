Final Cut Camera primește o actualizare importantă pe iPhone 18 Pro: diafragmă variabilă și funcții pentru filmare profesională

Diafragma variabilă ajunge în Final Cut Camera

iPhone 18 Pro introduce o cameră principală Fusion cu diafragmă variabilă, iar Final Cut Camera este una dintre aplicațiile care pot exploata noul control. Creatorii pot regla manual diafragma în timpul filmării, în funcție de rezultatul pe care îl urmăresc.

Aplicația oferă și două moduri de lucru bazate pe priorități: unul în care diafragma este setată cu prioritate pentru obturator și unul în care prioritatea revine diafragmei. Setările pot fi ajustate în funcție de condițiile de filmare și de efectul dorit.

O altă noutate importantă este extinderea efectelor asociate modului Cinematic. Acestea pot fi aplicate acum și videoclipurilor obișnuite, inclusiv materialelor filmate în ProRes și Apple Log. La editarea în Final Cut Pro, creatorii pot modifica ulterior punctele de focalizare și profunzimea câmpului.

Astfel, efectele care până acum erau asociate modului Cinematic pot fi folosite într-un flux de lucru mai flexibil, inclusiv atunci când filmarea a fost realizată în formate destinate producției video profesionale.

Interfața aplicației a fost refăcută

Apple a reproiectat Final Cut Camera pentru ca principalele setări de filmare să fie mai ușor de accesat. Printre controalele disponibile se află unghiul obturatorului, ISO și balansul de alb.

Aplicația permite, de asemenea, afișarea unor suprapuneri care ajută la evaluarea imaginii în timpul filmării. Printre acestea se află instrumente precum culoarea falsă și indicatorii de decupare, concepute pentru verificarea expunerii.

A fost îmbunătățită și evidențierea zonelor aflate în focalizare, iar creatorii pot controla sensibilitatea acestei funcții. Apple a adăugat totodată o nouă lumină de contorizare care indică faptul că înregistrarea este în desfășurare.