AI-ul începe să scumpească gamingul: consolele, PC-urile și tabletele pot costa tot mai mult

Xbox și Apple au confirmat deja primele scumpiri

Microsoft a anunțat că va modifica prețurile Xbox la nivel global începând cu 1 august 2026. În Statele Unite, Xbox Series S cu 512 GB se scumpește cu 100 de dolari, iar varianta de 1 TB cu 150 de dolari. În același timp, compania renunță la modelul cu 2 TB. Pentru o consolă care fusese prezentată inițial ca opțiunea ieftină din generația actuală, direcția este una greu de ignorat.

Compania a explicat că prețurile pentru memorie și stocare au crescut deja de peste 2,5 ori și estimează o nouă dublare până în toamna lui 2027. Este genul de avertisment care schimbă complet perspectiva asupra pieței. În mod normal, o consolă devine mai accesibilă pe măsură ce trec anii de la lansare. Acum, Xbox Series S și Series X merg în direcția opusă.

Apple a confirmat o problemă similară. Gigantul american a majorat prețurile pentru mai multe modele de Mac și iPad, după ce costurile componentelor au crescut accelerat. Explicația companiei este directă: expansiunea rapidă a centrelor de date pentru AI a creat o cerere uriașă pentru memorie și stocare.

Asta contează și pentru gameri, chiar dacă nu își cumpără un MacBook sau un iPad. Consolele, laptopurile, PC-urile de gaming și serverele AI concurează pentru aceleași categorii de componente. Când marile companii cumpără milioane de cipuri pentru ferme de servere, producătorii de hardware pentru publicul larg ajung să plătească mai mult.

De ce AI-ul poate face mai scumpe consolele și PC-urile

Un model AI uriaș are nevoie de cantități masive de memorie rapidă și stocare. Centrele de date care antrenează sau rulează astfel de modele folosesc servere foarte scumpe, echipate cu acceleratoare, procesoare și module de memorie performante. Deși un PC de gaming și un server AI nu folosesc exact aceleași componente, presiunea asupra lanțului de aprovizionare se transferă în mai multe zone ale industriei.

Pe scurt, producătorii de memorie preferă să vândă capacitate acolo unde marjele sunt mai mari și contractele sunt uriașe. Iar companiile care produc laptopuri, tablete, console și telefoane rămân cu costuri mai ridicate. De aici apare problema: un dispozitiv care ar fi trebuit să devină mai ieftin în 2026 ajunge să coste la fel sau chiar mai mult decât în anul lansării.

Pentru Xbox, situația este și mai complicată fiindcă Microsoft concurează cu Sony și Nintendo, iar orice majorare de preț trebuie justificată atent. Consolele sunt adesea vândute cu profit mic sau chiar în pierdere, în speranța că producătorul recuperează bani din jocuri, abonamente și accesorii. Când memoria și stocarea devin mult mai scumpe, această strategie devine mai greu de susținut.