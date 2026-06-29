AI-ul începe să scumpească gamingul: consolele, PC-urile și tabletele pot costa tot mai mult
Inteligența artificială a fost promovată drept tehnologia care îți va face viața mai ușoară, de la căutări mai rapide și chatboți mai capabili până la jocuri mai spectaculoase. În 2026, însă, efectul AI începe să se vadă și într-un loc mult mai puțin plăcut: în prețul consolelor, laptopurilor, tabletelor și componentelor de gaming.
În doar câteva zile, Microsoft și Apple au transmis același mesaj, în termeni diferiți: memoria RAM și stocarea SSD s-au scumpit atât de mult, încât producătorii nu mai pot absorbi singuri costurile. Iar pentru gameri, situația vine într-un moment prost. Consolele sunt deja mai scumpe decât ar fi fost normal la jumătatea ciclului lor de viață, iar viitoarea generație riscă să pornească de la prețuri mult mai mari decât cele cu care eram obișnuiți.
Xbox și Apple au confirmat deja primele scumpiri
Microsoft a anunțat că va modifica prețurile Xbox la nivel global începând cu 1 august 2026. În Statele Unite, Xbox Series S cu 512 GB se scumpește cu 100 de dolari, iar varianta de 1 TB cu 150 de dolari. În același timp, compania renunță la modelul cu 2 TB. Pentru o consolă care fusese prezentată inițial ca opțiunea ieftină din generația actuală, direcția este una greu de ignorat.
Compania a explicat că prețurile pentru memorie și stocare au crescut deja de peste 2,5 ori și estimează o nouă dublare până în toamna lui 2027. Este genul de avertisment care schimbă complet perspectiva asupra pieței. În mod normal, o consolă devine mai accesibilă pe măsură ce trec anii de la lansare. Acum, Xbox Series S și Series X merg în direcția opusă.
Apple a confirmat o problemă similară. Gigantul american a majorat prețurile pentru mai multe modele de Mac și iPad, după ce costurile componentelor au crescut accelerat. Explicația companiei este directă: expansiunea rapidă a centrelor de date pentru AI a creat o cerere uriașă pentru memorie și stocare.
Asta contează și pentru gameri, chiar dacă nu își cumpără un MacBook sau un iPad. Consolele, laptopurile, PC-urile de gaming și serverele AI concurează pentru aceleași categorii de componente. Când marile companii cumpără milioane de cipuri pentru ferme de servere, producătorii de hardware pentru publicul larg ajung să plătească mai mult.
De ce AI-ul poate face mai scumpe consolele și PC-urile
Un model AI uriaș are nevoie de cantități masive de memorie rapidă și stocare. Centrele de date care antrenează sau rulează astfel de modele folosesc servere foarte scumpe, echipate cu acceleratoare, procesoare și module de memorie performante. Deși un PC de gaming și un server AI nu folosesc exact aceleași componente, presiunea asupra lanțului de aprovizionare se transferă în mai multe zone ale industriei.
Pe scurt, producătorii de memorie preferă să vândă capacitate acolo unde marjele sunt mai mari și contractele sunt uriașe. Iar companiile care produc laptopuri, tablete, console și telefoane rămân cu costuri mai ridicate. De aici apare problema: un dispozitiv care ar fi trebuit să devină mai ieftin în 2026 ajunge să coste la fel sau chiar mai mult decât în anul lansării.
Pentru Xbox, situația este și mai complicată fiindcă Microsoft concurează cu Sony și Nintendo, iar orice majorare de preț trebuie justificată atent. Consolele sunt adesea vândute cu profit mic sau chiar în pierdere, în speranța că producătorul recuperează bani din jocuri, abonamente și accesorii. Când memoria și stocarea devin mult mai scumpe, această strategie devine mai greu de susținut.
Poți vedea deja efectul în cazul Xbox Series S, consola „ieftină” care devine un lux. Modelul care trebuia să ofere acces mai ieftin la aceeași generație de jocuri ajunge să coste aproape cât consolele mai puternice din trecut.
Nu înseamnă că PS6 va fi automat foarte scumpă, dar semnele nu sunt bune
Este prea devreme să știm cât vor costa PlayStation 6, următoarea consolă Xbox sau viitoarele modele Nintendo. Nici Sony, nici Microsoft nu au anunțat oficial prețuri pentru generația următoare. Totuși, contextul actual nu arată bine pentru cei care speră ca noile console să înceapă de la 400-500 de euro.
Lenovo a avertizat recent că prețurile memoriei și stocării ar putea să nu revină prea curând la nivelurile din 2025. Micron, unul dintre cei mai mari producători de memorie din lume, are la rândul său o poziție fermă: piața nu mai pare dispusă să revină la prețurile foarte mici din trecut, care au redus investițiile în capacități noi de producție.
Pentru consumator, concluzia este simplă și deloc veselă. AI-ul nu mai este doar un instrument pe care îl folosești într-o aplicație sau într-un chatbot. Poate ajunge să îți influențeze direct factura atunci când îți cumperi un laptop, un telefon, un SSD, o placă video sau o consolă.
Nu înseamnă că fiecare produs va deveni brusc inaccesibil. Dar perioada în care electronicele deveneau automat mai ieftine și mai bune de la an la an pare să se încheie. Iar dacă vrei să cumperi hardware nou în următorii ani, s-ar putea să descoperi că boom-ul AI te costă bani chiar și atunci când nu îl folosești direct.