Consola Xbox „ieftină” devine un lux: Series S ajunge la prețul pe care îl avea Series X la lansare
Xbox Series S a fost creată pentru jucătorii care voiau să intre în noua generație fără să plătească prețul unei console premium. Mică, fără unitate de disc și mai puțin puternică decât Series X, consola avea totuși un argument greu de ignorat în 2020: costa doar 299 de dolari. Era opțiunea pentru cei care voiau Game Pass, jocuri noi și timpi de încărcare mai mici, fără să investească o sumă uriașă.
Aproape șase ani mai târziu, ideea de „Xbox accesibil” devine greu de susținut. Microsoft va crește prețul variantei Xbox Series S cu 512 GB la 499,99 dolari în Statele Unite, de la 1 august. Este exact prețul la care se lansa Xbox Series X în noiembrie 2020, consola mult mai performantă a familiei Xbox. În loc să devină mai ieftină pe măsură ce îmbătrânește, Series S ajunge să coste cu aproximativ 67% mai mult decât la debut.
De la 299 la 500 de dolari, într-o generație în care prețurile au luat-o invers
În mod normal, o consolă de jocuri urmează un traseu previzibil. Apare la un preț relativ ridicat, iar după câțiva ani devine mai ieftină, primește promoții mai frecvente sau este înlocuită de o variantă mai eficientă. Acesta era unul dintre avantajele tradiționale ale consolelor față de PC-uri: știai cam cât plătești pentru hardware, iar costul scădea în timp.
Xbox Series S merge în direcția opusă. Modelul de 512 GB va primi o majorare de 100 de dolari, iar versiunea cu 1 TB va deveni cu 150 de dolari mai scumpă. Microsoft renunță, în același timp, la modelul Xbox Series X cu 2 TB. Compania spune că prețurile pentru memorie și stocare au crescut dramatic și estimează că presiunea va continua inclusiv în 2027.
Este al treilea val important de scumpiri pentru consolele Xbox în puțin peste un an. În 2025, Microsoft a mărit deja prețurile pentru mai multe modele, într-un context afectat de tarife comerciale, costuri de producție mai mari și tensiuni în lanțurile globale de aprovizionare. Poți vedea aici cum au început precedentele scumpiri Xbox, înainte ca problema memoriei să devină și mai apăsătoare.
Pentru un jucător obișnuit, comparația este greu de ignorat. În 2020, 500 de dolari îți cumpărau cel mai puternic Xbox de pe piață. În august 2026, aceeași sumă îți va cumpăra modelul care fusese construit tocmai pentru a fi varianta mai ieftină, cu performanțe mai modeste și spațiu de stocare limitat.
AI face jocurile mai scumpe, deși nu are nimic de-a face cu ele
Microsoft pune creșterea de preț pe seama crizei de componente, în special a memoriei RAM și a stocării. Problema este alimentată și de goana globală după inteligență artificială. Centrele de date care antrenează și rulează modele AI au nevoie de cantități uriașe de memorie și SSD-uri rapide, iar producătorii de hardware concurează pentru aceleași resurse.
Efectul se vede deja în multe produse de consum. Laptopurile, telefoanele, tabletele și consolele devin mai greu de produs la aceleași costuri. Pentru Xbox, situația este și mai complicată deoarece consolele sunt vândute, de regulă, cu marje foarte mici sau chiar sub costul de producție. Microsoft recuperează ulterior bani din jocuri, abonamente Game Pass, accesorii și servicii digitale.
Când memoria devine brusc mai scumpă, compania are două opțiuni: absoarbe costul și își reduce marja sau îl transferă spre cumpărător. De această dată, Microsoft a ales a doua variantă. Ironic, compania este și unul dintre marile nume care investesc masiv în AI, prin Azure, Copilot și parteneriatele din ecosistemul OpenAI. Cu alte cuvinte, aceeași cursă tehnologică în care Microsoft vrea să fie lider contribuie la scumpirea consolei sale de gaming.
Pentru public, explicația tehnică nu schimbă însă problema de bază. Cine caută o modalitate ieftină de a juca titlurile mari ale următorilor ani va trebui să plătească mai mult pentru un hardware aflat deja la jumătatea ciclului de viață.
Ce înseamnă asta pentru GTA 6 și viitorul consolelor
Xbox Series S rămâne capabilă să ruleze jocurile lansate pentru actuala generație și este încă parte din strategia Microsoft. Compania amintește că modelul va putea rula jocuri mari precum Grand Theft Auto VI, Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day sau următorul Halo. Dar promisiunea accesibilității devine tot mai greu de apărat atunci când consola ajunge la pragul de 500 de dolari.
Situația este delicată mai ales înainte de lansarea GTA 6. Pentru mulți jucători, un nou Grand Theft Auto este exact genul de eveniment care justifică achiziția unei console. Dacă prețul de intrare crește, alegerea devine mai complicată: cumperi un Xbox Series S mai scump decât era Series X la debut, cauți o consolă second-hand, alegi PlayStation sau amâni complet achiziția.
Microsoft încearcă să atenueze șocul prin rate fără dobândă, opțiuni de tip buy now, pay later și programe pentru console recondiționate sau revândute. Aceste soluții pot ajuta, dar nu schimbă faptul că o consolă prezentată cândva drept „cea mai accesibilă” Xbox de nouă generație a devenit un produs care costă cât modelul premium de acum șase ani.
Jocurile video nu devin imposibil de accesat, dar intră într-o perioadă în care hardware-ul nu mai urmează vechile reguli. Xbox Series S este probabil cel mai clar exemplu: în loc să fie consola pe care o alegi pentru că este ieftină, riscă să devină consola pe care o cumperi doar pentru că alternativele sunt și mai scumpe.