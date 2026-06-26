Consola Xbox „ieftină” devine un lux: Series S ajunge la prețul pe care îl avea Series X la lansare

De la 299 la 500 de dolari, într-o generație în care prețurile au luat-o invers

În mod normal, o consolă de jocuri urmează un traseu previzibil. Apare la un preț relativ ridicat, iar după câțiva ani devine mai ieftină, primește promoții mai frecvente sau este înlocuită de o variantă mai eficientă. Acesta era unul dintre avantajele tradiționale ale consolelor față de PC-uri: știai cam cât plătești pentru hardware, iar costul scădea în timp.

Xbox Series S merge în direcția opusă. Modelul de 512 GB va primi o majorare de 100 de dolari, iar versiunea cu 1 TB va deveni cu 150 de dolari mai scumpă. Microsoft renunță, în același timp, la modelul Xbox Series X cu 2 TB. Compania spune că prețurile pentru memorie și stocare au crescut dramatic și estimează că presiunea va continua inclusiv în 2027.

Este al treilea val important de scumpiri pentru consolele Xbox în puțin peste un an. În 2025, Microsoft a mărit deja prețurile pentru mai multe modele, într-un context afectat de tarife comerciale, costuri de producție mai mari și tensiuni în lanțurile globale de aprovizionare. Poți vedea aici cum au început precedentele scumpiri Xbox, înainte ca problema memoriei să devină și mai apăsătoare.

Pentru un jucător obișnuit, comparația este greu de ignorat. În 2020, 500 de dolari îți cumpărau cel mai puternic Xbox de pe piață. În august 2026, aceeași sumă îți va cumpăra modelul care fusese construit tocmai pentru a fi varianta mai ieftină, cu performanțe mai modeste și spațiu de stocare limitat.

AI face jocurile mai scumpe, deși nu are nimic de-a face cu ele

Microsoft pune creșterea de preț pe seama crizei de componente, în special a memoriei RAM și a stocării. Problema este alimentată și de goana globală după inteligență artificială. Centrele de date care antrenează și rulează modele AI au nevoie de cantități uriașe de memorie și SSD-uri rapide, iar producătorii de hardware concurează pentru aceleași resurse.

Efectul se vede deja în multe produse de consum. Laptopurile, telefoanele, tabletele și consolele devin mai greu de produs la aceleași costuri. Pentru Xbox, situația este și mai complicată deoarece consolele sunt vândute, de regulă, cu marje foarte mici sau chiar sub costul de producție. Microsoft recuperează ulterior bani din jocuri, abonamente Game Pass, accesorii și servicii digitale.

Când memoria devine brusc mai scumpă, compania are două opțiuni: absoarbe costul și își reduce marja sau îl transferă spre cumpărător. De această dată, Microsoft a ales a doua variantă. Ironic, compania este și unul dintre marile nume care investesc masiv în AI, prin Azure, Copilot și parteneriatele din ecosistemul OpenAI. Cu alte cuvinte, aceeași cursă tehnologică în care Microsoft vrea să fie lider contribuie la scumpirea consolei sale de gaming.