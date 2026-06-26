Apple scumpește MacBook și iPad: boom-ul AI ajunge direct în factura ta

MacBook și iPad, mai scumpe cu sute de dolari

Noile tarife au fost introduse pe 25 iunie în Statele Unite, iar diferențele sunt vizibile inclusiv la modelele destinate publicului larg. MacBook Air a crescut de la 1.099 la 1.299 de dolari pentru una dintre configurațiile de bază, în timp ce MacBook Pro a urcat de la 1.699 la 1.999 de dolari. MacBook Neo, modelul mai accesibil din gamă, s-a scumpit cu 100 de dolari, de la 599 la 699 de dolari.

Și tabletele sunt afectate. iPad Air a crescut de la 599 la 749 de dolari în varianta de bază, iar iPad Pro de 11 inci a urcat de la 999 la 1.199 de dolari. În funcție de configurație, diferențele devin și mai mari pentru modelele cu multă memorie și stocare, ceea ce înseamnă că profesioniștii care cumpără MacBook-uri sau iPad-uri performante pentru editare video, design ori lucru în aplicații complexe pot plăti cu mii de dolari mai mult decât înainte.

Majorările nu se opresc doar la laptopuri și tablete. Apple a ajustat și prețurile pentru iMac, Mac mini, Mac Studio, HomePod, Apple TV 4K și Vision Pro. În schimb, iPhone-ul, Apple Watch și AirPods nu au fost scumpite deocamdată. Compania nu a exclus însă noi modificări în perioada următoare, mai ales dacă presiunea asupra lanțului de aprovizionare se menține.

Apple has hiked prices on some of its most popular products, including the MacBook and iPad, because of the rising costs of memory and storage chips sparked by the AI boom. https://t.co/bwx3iteAnS pic.twitter.com/3REMHkGZ0i — CNN (@CNN) June 25, 2026

De ce inteligența artificială împinge în sus prețul gadgeturilor

Explicația pornește de la o componentă aparent banală: memoria. Centrele de date folosite pentru antrenarea și rularea modelelor AI au nevoie de cantități uriașe de memorie rapidă, inclusiv HBM, DRAM și SSD-uri de capacitate foarte mare. Pe măsură ce companii precum OpenAI, Meta, Microsoft sau Google extind infrastructura pentru AI, producătorii de cipuri preferă să aloce capacitatea de fabricație către segmentele cu cerere și marje mai mari.

Asta lasă mai puține resurse pentru laptopuri, tablete, telefoane și alte dispozitive obișnuite. Nu este doar o problemă Apple: scumpirea cipurilor de memorie afectează întreaga industrie, iar producătorii de PC-uri, console și smartphone-uri sunt forțați să decidă dacă absorb costul sau îl transferă către clienți.

Tim Cook a descris situația drept una fără precedent pentru Apple, spunând că firma nu a mai văzut o creștere atât de abruptă a prețurilor componentelor într-un timp atât de scurt. Apple a încercat să protejeze cumpărătorii de aceste costuri, dar acum a trecut la majorări directe de preț.